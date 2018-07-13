Đàn bà nếu cứ dại khờ làm 4 điều này vì chồng thì đừng trách vì sao số mình khổ

Khi cuộc đời không như là mơ, khi phải gánh chịu quá nhiều vất vả, khốn khó đàn bà đừng vội đổ lỗi cho số phận. Hãy nhớ rằng, cuộc đời này là của bạn, nó có ra sao là do chính suy nghĩ và hành động của bạn quyết định chứ không phải ai khác. Chăm lo cho chồng cho con mà quên đi chính bản thân mình là một trong những sai lầm lớn nhất mà đa phần phụ nữ sau khi kết hôn đều mắc phải.

Chưa kể, vợ quá đảm đang sẽ khiến chồng lười biếng, ỷ lại. Họ nghĩ rằng cái gì vợ cũng tự làm được nên mình chẳng cần nhúng tay vào. Đàn bà đừng trách đàn ông vô tâm, nếu có trách hãy trách mình đã cướp đi cơ hội được có tâm của chồng.

Phụ nữ đảm đang, tháo vát là tốt nhưng đừng quá chăm chỉ, đừng vì muốn thể hiện mình là người vợ tốt mà ôm hết việc nhà vào người. Thử nghĩ xem, sau một ngày làm việc căng thẳng trở về nhà bạn lại lao đầu vào bếp nấu nướng, rửa dọn, giặt giũ cho đến tận nửa đêm. Lúc xong việc đặt lưng xuống giường thì đã quá mệt mỏi. Bạn đâu còn thời gian để trò chuyện với chồng, để nói với nhau những lời âu yếm hay hôn nhau nụ hôn chúc ngủ ngon. Chính vì thế mà tình cảm vợ chồng bạn sẽ dần mờ nhạt theo thời gian trong vô thức.

Sự thỏa hiệp ấy có thể giữ cho hòa khí gia đình êm ấm ngày một ngày hai, nhưng về lâu về dài sẽ dồn bạn vào chân tường - Ảnh minh họa: Internet

Quá cam chịu

Đàn bà nên sống biết điều, hiểu chuyện để các mối quan hệ quanh họ luôn ôn hòa, dễ chịu. Nhưng bạn đừng quá bao dung, đừng quá dễ dãi thứ tha cho người làm mình thương tổn, khó chịu hay làm điều không phải. Sự thỏa hiệp ấy có thể giữ cho hòa khí gia đình êm ấm ngày một ngày hai, nhưng về lâu về dài sẽ dồn bạn vào chân tường, buộc bạn dù muốn phản kháng cũng phải nhẫn nhịn vì chồng đã mặc định bạn phải thế.

Dẫu biết hôn nhân cần sự bao dung, bình tĩnh nhưng nếu bạn luôn bình tĩnh trước mọi điều thì khi ấy lửa yêu trong cả hai đã tắt ngúm từ bao giờ rồi.

Càng đa sầu đa cảm mà lại không dám thẳng thắn nói với chồng điều mình muốn thì cả đời này bạn sẽ phải sống trong dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Đa sầu đa cảm

Đàn ông vốn khô khan, cứng ngắc. Họ không thể đoán biết được mọi điều phụ nữ suy nghĩ, càng không thể biết nàng muốn gì cần gì. Thậm chí, đôi khi họ vô tâm đến mức nói ra những lời khiến người phụ nữ của mình tổn thương mà vẫn không hề hay biết, vẫn nghĩ mình vô can.

Đàn bà, tinh tế và sâu sắc, hay suy nghĩ và dễ nặng lòng với những điều nhỏ nhặt. Họ dễ tổn thương trước những lời vô tâm, dễ đớn đau trước sự thờ ơ và dễ suy sụp trước những hời hợt nơi người đàn ông họ yêu. Càng đa sầu đa cảm mà lại không dám thẳng thắn nói với chồng điều mình muốn thì cả đời này bạn sẽ phải sống trong dằn vặt, khổ hờn.

Càng có kinh nghiệm ngoại tình đàn ông càng dễ dàng qua mặt vợ, càng tỏ thái độ khinh thường vợ - Ảnh minh họa: Internet

Dễ mềm lòng, lụy tình

Phụ nữ vốn sống tình cảm, dễ mềm lòng trước những điều khiến mình thương hại hay đồng cảm. Thế nên, dẫu chồng có ngoại tình cả trăm lần nhưng khi về nhà chỉ cần van xin tha thứ, chỉ cần tỏ ra hối lỗi họ đã có thể chấp nhận cho qua mà không đắn đo suy nghĩ.

Họ quên mất rằng, trăng hoa là bản tính mà đàn ông dẫu có “thay máu” cũng không thể thay đổi. Càng có kinh nghiệm ngoại tình đàn ông càng dễ dàng qua mặt vợ, càng tỏ thái độ khinh thường vợ, càng không thương vợ...