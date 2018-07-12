11 điều khác biệt giữa đàn bà khôn và đàn bà dại, ai bĩu môi sau khi đọc đích thị là đàn bà dại

1. Đàn bà dại chỉ nhìn thấy khiếm khuyết của đàn ông, họ ra sức soi mói, đay nghiến và khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt, chán chường. Đàn bà khôn luôn biết dùng lời khen đúng lúc để tán thưởng, khích lệ đàn ông phát huy những điểm tốt đẹp nơi họ.

Cùng là đàn bà với nhau, tại sao có người biết cách tận hưởng cuộc đời và sống rất hạnh phúc nhưng có người lại mãi chìm trong thất bại, đau khổ và thất bại...

3. Đàn bà dại luôn ghen với quá khứ của đàn ông, luôn tò mò về những gì chồng đã trải qua với người yêu cũ. Đàn bà khôn không quan tâm những gì đã qua, họ chú tâm đến việc cùng người đàn ông của mình xây dựng tương lai hơn.

2. Đàn bà dại mặc cho đang ở ngoài đường hay trước người khác vẫn có thể cãi chồng chem chẻm, mặc cho chồng mất mặt cũng chẳng bận tâm, chỉ cần mình hả giận là đủ. Đàn bà khôn thừa hiểu với đàn ông sĩ diện quan trọng như mạng sống, việc khiến anh ấy mất mặt chẳng khác nào tự bóp chết tình yêu của cả hai.

4. Đàn bà dại thích thú khi thấy đàn ông “dưới cơ” mình, đàn bà khôn luôn muốn đề cao vị thế của đàn ông. Họ hiểu rằng người đàn ông chính là tấm gương soi để người khác hiểu về bạn mà chẳng cần gặp gỡ.

Đàn bà dại mặc những thứ mình thích, đàn bà khôn mặc thứ đàn ông thích - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà dại ôm hết việc nhà vào người, cố gắng tỏ ra mình đảm đang, tháo vát. Đàn bà khôn biết cách kéo chồng vào bếp, khiến chồng chủ động cầm chổi quét nhà, rửa chén sau khi ăn.

6. Đàn bà dại thích những thứ phù phiếm xa hoa, đàn bà khôn thích những món quà thực tế. Xa hoa có thể để khoe mẽ với người khác, để tha hồ sống ảo nhưng những món quà thực tế lại hữu ích hơn nhiều.

7. Đàn bà dại giữ chồng khư khư, họ không cho chồng cơ hội được tiếp xúc với gái lạ, càng muốn chồng phải tự nhốt mình trong nhà không được đi đâu. Đàn bà khôn lạt mềm buộc chặt, không cần giữ chồng vẫn nghe lời răm rắp.

8. Đàn bà dại mặc những thứ mình thích, đàn bà khôn mặc thứ đàn ông thích. Thay vì tốn tiền để mua lấy niềm vui như đàn bà dại, đàn bà khôn dùng nó để mua lấy hạnh phúc.

Đàn bà khôn không bao giờ muốn đàn ông hiểu rõ về mình. Họ biết rằng càng khó hiểu, càng bí ẩn sẽ càng trở nên hấp dẫn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn bà dại xem đổ vỡ là dấu chấm hết, là cái kết đau thương và họ là người thất bại. Đàn bà khôn xem thời khắc chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại là thành công, là cơ hội để được hạnh phúc thêm lần nữa.

10. Đàn bà dại ước ao đàn ông có thể thấu hiểu mình, muốn không cần mình cất lời đàn ông cũng biết mình muốn gì, cần gì. Đàn bà khôn không bao giờ muốn đàn ông hiểu rõ về mình. Họ biết rằng càng khó hiểu, càng bí ẩn sẽ càng trở nên hấp dẫn trong mắt đối phương.

11. Đàn bà dại lấy chồng vì sợ ế, sợ già không ai chịu lấy. Đàn bà khôn lấy người mình yêu, và tất nhiên phải chắc rằng chàng chịu được mọi thói xấu của mình.

Đàn bà dại sau khi đọc bài viết này sẽ bỉu môi, đàn bà khôn sau khi đọc bài viết này sẽ đọc sách.