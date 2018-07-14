Đàn bà có nét tướng này cực lẳng lơ, chuyên giật chồng thiên hạ, chị em hãy cẩn thận

Chị em nhất định phải cảnh giác với đàn bà có nét tướng này kẻo có ngày ả sẽ chen chân vào gia đình bạn, giật chồng là chuyện đương nhiên.

Nếu đang quen biết mẫu phụ nữ này bạn hãy cẩn thận, bởi đôi khi cô ấy không cố ý mồi chài chồng bạn nhưng lại không thể cưỡng lại lời mật ngọt của đàn ông trăng hoa.

Theo thuyết tử vi tướng số, phụ nữ nào có vành tai thấp hơn đỉnh lông mày là người nhẹ dạ cả tin. Chỉ cần ai nói điều dễ nghe, đánh trúng tâm lí họ sẽ dễ dàng tin theo mà chẳng mảy may nghi ngờ. Một khi đã yêu, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều để khiến người yêu mình vui, khiến chuyện tình của cả hai hạnh phúc. Dẫu hạnh phúc ấy được bồi đắp dựa trên đớn đau, khổ hận của vợ người đàn ông họ yêu.

Sự đượm buồn, lãng mạn của nàng sẽ khiến mọi đàn ông muốn được chở che, bảo bọc - Ảnh minh họa: Internet

Mắt nước

Mắt nước chỉ đôi mắt luôn long lanh như ngân ngấn lệ, đôi mắt ấy khiến đàn ông một khi đã rơi vào thì không bao giờ thoát ra được. Sự đượm buồn, lãng mạn của nàng sẽ khiến mọi đàn ông muốn được chở che, bảo bọc.

Những tưởng cô ta đáng thương nhưng thực tế, cô nàng mắt nước là kẻ thích cướp chồng người khác. Họ có kế hoạch dụ dỗ, mê hoặc và lôi đàn ông có vợ lên giường chỉ trong tích tắc. Thậm chí, ngay cả người đàn ông ngoại tình với họ cũng không thể ngờ vì sao mọi chuyện có thể tiến triển nhanh đến thế.

Dáng lông mày hất lên

Đây là nét tướng của phụ nữ kiêu ngạo, chỉ thích mình là nhất, không bao giờ chấp nhận thua kém ai. Do đua đòi, ích kỷ nên mỗi khi thấy những thứ mình không có được họ luôn rắp tâm tìm cách chiếm đoạt. Một khi đã yêu, đã muốn người đàn ông kia là của riêng mình họ sẽ bất chấp thủ đoạn, mặc cho người đàn ông kia không hề muốn rời bỏ vợ con.

Chính vì dễ dàng có được tình cảm của đối phương, được quá nhiều người theo đuổi nên họ không hề trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Cằm nhọn

Những phụ nữ có chiếc cằm nhọn thường thanh tú, rạng ngời và có duyên ngầm. Chỉ cần một lần gặp gỡ, trò chuyện thì nam giới đã bị họ hớp hồn ngay lập tức. Chính vì dễ dàng có được tình cảm của đối phương, được quá nhiều người theo đuổi nên họ không hề trân trọng mà luôn đùa giỡn với tình yêu của người khác.

Đôi khi họ chỉ vờ quyến rũ chồng người khác để tận hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng họ không nghĩ được rằng thú vui của họ đã gây ra biết bao đau thương, mất mát cho đàn bà khác.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.