Xem tử vi 2017: Đếm số hoa tay biết ngay số phận sang hèn, cực chuẩn

Nhân tướng học thường dựa vào những đường nét của con người để luận suy về số phận, công danh, tình duyên và cả tính cách của một người.

Theo nhân tướng học, không riêng gì chỉ tay mà ngay cả hoa tay cũng là điềm báo về tiền tài, tâm tính của một người.

Người sở hữu một hoa tay thông minh, nhanh nhẹn, dễ đạt được thành công trong công việc. Vì bản tính thật thà, sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách vô tư, không toan tính nên họ rất được long những người xung quanh, đặc biệt là người khác giới.

2 hoa tay

Sở hữu hai hoa tay sẽ giúp chủ nhân có phúc khí, trong công việc và cuộc sống luôn gặp may mắn. Dù lâm vào cảnh cùng cực, tưởng chừng bế tắc vẫn sẽ tìm ra hướng đi nhờ có quý nhân phù hộ. Nếu hai hoa tay ở trên cùng một bàn tay thì rất tốt.

3 hoa tay

Trong cuộc sống hôn nhân, dù là nam hay nữ thì người có 3 hoa tay chính là trụ cột, nắm giữ thế thượng phong và quán xuyến tất cả mọi việc. Họ thông minh, không ngại khó ngại khổ nên không sớm thì muộn cũng sẽ thành công.

Nếu ba hoa tay nằm trên cả hai bàn tay, bạn cực khéo léo và rất hiểu lòng người. Đây chính là mấu chốt giúp bạn kiếm tiền dễ dàng, làm giàu nhanh chóng.

4 hoa tay

Người có 4 hoa tay rất biết cách cư xử, họ kính trên nhường dưới, hòa nhã với mọi người. Ngoài ra, họ còn hào phóng, và giàu lòng nhân ái trước những hoàn cảnh khó khăn. Nếu bốn hoa cùng nằm trên một bàn tay, cuộc sống của bạn luôn suôn sẻ, thành công.

5 hoa tay

Bạn là người cương trực, nhạy cảm và có tấm lòng bao dung và dễ tin người. Tuy nhiên, bạn cần đề phòng bởi không ít tiểu nhân đang lăm le lợi dụng sự cả tin của bạn để gây ra không ít rắc rối.

Tiền vận bạn gặp khá nhiều khó khăn, nhưng đến trung vận tự khắc sẽ giàu có, sung túc hơn người.

6 hoa tay

Dù khéo léo, thông minh và có đầu óc kinh doanh nhưng người có 6 hoa tay lại không may mắn. Sự nghiệp của họ lên xuống bất thường, lắm khi lâm vào cảnh tay trắng. Nếu muốn sự nghiệp khởi sắc, công việc suôn sẻ bạn nên hợp tác cùng người khác trong kinh doanh thay vì tự lực cánh sinh.

Bạn cùng đừng từ chối sự giúp đỡ của người khác, đấy chính là quý nhân giúp cuộc đời bạn đổi vận.

7 hoa tay

Là người có khả năng nhìn thấy nội tâm của người khác, chỉ cần tiếp xúc có thể biết tâm tính của một người nên người có 7 hoa tay ít khi bị ‘đâm sau lưng’. Họ biết cách chọn người để trao gửi lòng tin nên giúp ích được rất nhiều cho công việc, cuộc sống..

Người có 7 hoa tay khi kết hôn sẽ có đời sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn nhờ tìm kiếm được ngươi bạn đời tâm đầu ý hợp.

8 hoa tay

Nếu 8 hoa tay phân bố đều trên hai bàn tay, bạn là người hiền lành, dễ mến, không tốn quá nhiều công sức vẫn đạt được thành công, trở thành đại gia ở tuổi trung niên.

Nếu hoa tay trên hai tay lệch nhau, bạn nên mở rộng mối quan hệ để họ có thể giúp sức cho bạn trong sự nghiệp.

9 hoa tay

Người có 9 hoa tay chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Dù không bỏ ra quá nhiều công sức nhưng thành quả mà họ có được khiến người khác phải thèm thuồng.

Giàu có khi còn khá trẻ, nhưng không kênh kiệu hay ra vẻ ta đây. Họ biết cách chia sẻ may mắn với người khác, sẵn sàng hỗ trợ những người khốn khó.

10 hoa tay

Khi yêu, bạn yêu cuồng nhiệt và hết mình, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Dù không cố ý tỏ ra quyến rũ, nhưng phụ nữ có 10 hoa tay luôn cuốn hút người khác giới.

Trong công việc, họ quyết đoán, khôn khéo nên dễ dàng đạt được thành công. Đây là mẫu người càng về già càng giàu sang, tha hồ hưởng phú quý cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.