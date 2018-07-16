Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ

Phụ nữ yêu 16/07/2018 17:27

Không như đàn bà ngốc chỉ biết đòi tiền từ chồng, đàn bà khôn chỉ đòi 3 thứ này, không hơn, không kém.

Phụ nữ có quyền đưa ra những đòi hỏi với chồng của mình, miễn là nó hợp lý, chính đáng là được. Vậy nhưng, rất nhiều phụ nữ chỉ biết đòi chồng phải đưa tiền cho mình mỗi tháng mà không biết rằng đây mới là thứ họ cần “đòi hỏi” nhất...

Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ - Ảnh 1
Là vợ, đừng tự nhận mình khôn ngoan khi không biết đòi hỏi chồng trân trọng, thương yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

Quyền được trân trọng, thương yêu

Nếu đàn bà dại chỉ chăm chăm chờ đến ngày chồng lãnh lương để đòi anh ấy nộp hết tiền cho mình thì đàn bà khôn không như thế. Nàng hiểu rằng, mình cũng làm ra tiền, chẳng cần phụ thuộc và tiền của chồng vẫn sống thoải mái được. Đàn ông có trách nhiệm sẽ tự biết phải làm gì với số tiền mình kiếm được, phải trích ra bao nhiêu để góp vào quỹ của gia đình, dùng bao nhiêu cho nhu cầu cá nhân hay xã giao các mối quan hệ.

Thứ đàn bà khôn cần nhất trong cuộc hôn nhân đấy chính là sự tôn trọng đầy chân thành từ chồng mình. Khi mà dẫu họ không khôn khéo, không chu toàn tất thảy mọi việc, không quá đảm đang hay giỏi việc nhà nhưng chồng không hề chê bai mà luôn trân trọng nỗ lực vun đắp hạnh phúc gia đình ấy.

Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ - Ảnh 2

Nếu vợ ngốc chỉ chăm chăm đòi tiền từ chồng thì vợ khôn cần sự bình quyền trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sự bình quyền giữa vợ và chồng

Bình đẳng giới là điều người vợ khôn rất đề cao, với họ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có quyền được nói lên quan điểm cá nhân, được tôn trọng và lắng nghe. Trong mối quan hệ vợ chồng, bình quyền giúp các cặp đôi có được tiếng nói chung trước mọi quyết định.

Chồng là trụ cột gia đình nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy đặt đâu vợ ngồi đấy, nói gì vợ cũng phải răm rắp nghe lời. Vợ, dẫu liễu yếu đào tơ nhưng không gà mờ để chồng qua mặt tự quyết tất cả mọi thứ trong nhà hay trút hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu mình.

Nếu vợ nấu ăn chồng sẽ phải rửa bát, vợ giặt quần áo thì chồng lau nhà, vợ dọn dẹp thì chồng giúp sức. Người vợ khôn không bao giờ dại dột ôm hết việc nhà vào người, họ hiểu rằng như thế chẳng khác nào biến mình thành “con ở”, tước đi cơ hội được sẻ chia trách nhiệm với vợ của đàn ông. Từ đấy anh ấy sẽ ỷ lại, sẽ vô tâm, sẽ khiến đời họ khổ dài dài.

Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ - Ảnh 3
Chỉ khi đủ tin tưởng ta mới không điên cuồng kiểm soát đối phương, chỉ khi tự nguyện thủy chung ta mới biết hạnh phúc viên mãn là gì - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tin yêu và sự thủy chung

Nếu tình yêu là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng hôn nhân thì lòng tin yêu, sự chung thủy chính là chất keo giúp các cặp đôi luôn bình yên trước mọi bão dông. Chỉ khi đủ tin tưởng ta mới không điên cuồng kiểm soát đối phương, chỉ khi tự nguyện thủy chung ta mới biết hạnh phúc viên mãn là gì.

Một khi đòi được chồng 3 thứ trên, cam đoan cuộc đời làm vợ của bạn sẽ luôn ngập trong bình yên, hạnh phúc. Người thứ ba dẫu muốn chen chân cũng không bao giờ có cơ hội.

Đàn bà có nét tướng này cực lẳng lơ, chuyên giật chồng thiên hạ, chị em hãy cẩn thận

Đàn bà có nét tướng này cực lẳng lơ, chuyên giật chồng thiên hạ, chị em hãy cẩn thận

Chị em hãy dè chừng với phụ nữ có nét tướng này, nếu không sẽ có ngày bạn bắt gặp ả đang lên giường với chồng mình đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn thứ đàn bà khôn cần ở chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này