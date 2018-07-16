Đàn bà khôn không bao giờ thèm đòi tiền từ chồng, cả đời họ chỉ cần 3 thứ này là đủ

Phụ nữ có quyền đưa ra những đòi hỏi với chồng của mình, miễn là nó hợp lý, chính đáng là được. Vậy nhưng, rất nhiều phụ nữ chỉ biết đòi chồng phải đưa tiền cho mình mỗi tháng mà không biết rằng đây mới là thứ họ cần “đòi hỏi” nhất...

Thứ đàn bà khôn cần nhất trong cuộc hôn nhân đấy chính là sự tôn trọng đầy chân thành từ chồng mình. Khi mà dẫu họ không khôn khéo, không chu toàn tất thảy mọi việc, không quá đảm đang hay giỏi việc nhà nhưng chồng không hề chê bai mà luôn trân trọng nỗ lực vun đắp hạnh phúc gia đình ấy.

Nếu đàn bà dại chỉ chăm chăm chờ đến ngày chồng lãnh lương để đòi anh ấy nộp hết tiền cho mình thì đàn bà khôn không như thế. Nàng hiểu rằng, mình cũng làm ra tiền, chẳng cần phụ thuộc và tiền của chồng vẫn sống thoải mái được. Đàn ông có trách nhiệm sẽ tự biết phải làm gì với số tiền mình kiếm được, phải trích ra bao nhiêu để góp vào quỹ của gia đình, dùng bao nhiêu cho nhu cầu cá nhân hay xã giao các mối quan hệ.

Nếu vợ ngốc chỉ chăm chăm đòi tiền từ chồng thì vợ khôn cần sự bình quyền trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sự bình quyền giữa vợ và chồng

Bình đẳng giới là điều người vợ khôn rất đề cao, với họ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có quyền được nói lên quan điểm cá nhân, được tôn trọng và lắng nghe. Trong mối quan hệ vợ chồng, bình quyền giúp các cặp đôi có được tiếng nói chung trước mọi quyết định.

Chồng là trụ cột gia đình nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy đặt đâu vợ ngồi đấy, nói gì vợ cũng phải răm rắp nghe lời. Vợ, dẫu liễu yếu đào tơ nhưng không gà mờ để chồng qua mặt tự quyết tất cả mọi thứ trong nhà hay trút hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu mình.

Nếu vợ nấu ăn chồng sẽ phải rửa bát, vợ giặt quần áo thì chồng lau nhà, vợ dọn dẹp thì chồng giúp sức. Người vợ khôn không bao giờ dại dột ôm hết việc nhà vào người, họ hiểu rằng như thế chẳng khác nào biến mình thành “con ở”, tước đi cơ hội được sẻ chia trách nhiệm với vợ của đàn ông. Từ đấy anh ấy sẽ ỷ lại, sẽ vô tâm, sẽ khiến đời họ khổ dài dài.

Chỉ khi đủ tin tưởng ta mới không điên cuồng kiểm soát đối phương, chỉ khi tự nguyện thủy chung ta mới biết hạnh phúc viên mãn là gì - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tin yêu và sự thủy chung

Nếu tình yêu là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng hôn nhân thì lòng tin yêu, sự chung thủy chính là chất keo giúp các cặp đôi luôn bình yên trước mọi bão dông. Chỉ khi đủ tin tưởng ta mới không điên cuồng kiểm soát đối phương, chỉ khi tự nguyện thủy chung ta mới biết hạnh phúc viên mãn là gì.

Một khi đòi được chồng 3 thứ trên, cam đoan cuộc đời làm vợ của bạn sẽ luôn ngập trong bình yên, hạnh phúc. Người thứ ba dẫu muốn chen chân cũng không bao giờ có cơ hội.