Khi đàn bà đã cạn tình…

Phụ nữ yêu 09/09/2018 05:30

Một khi đàn bà không giấu giếm mà thể hiện những điều này, người đàn ông bên cạnh hãy tự hiểu rằng bạn đã sắp đánh mất cô ấy...

Đàn bà khi yêu cuồng điên, nồng nhiệt bao nhiêu thì khi đã đổi thay, đã cạn tình họ càng lạnh lùng, vô cảm bấy nhiêu…

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Không còn nỗ lực vì nhau là lúc đàn bà lặng thinh để dù có ra đi thì lời nói của mình cũng không khiến ai phải thương tổn thêm - Ảnh minh họa: Internet

Nàng lặng thinh

Đàn ông cứ chê đàn bà nói nhiều, than phiền nhiều, đòi hỏi nhiều nhưng họ không hiểu rằng đàn bà còn nói là còn yêu, còn than phiền là còn muốn vun đắp, càng đòi hỏi là còn muốn cả hai hoàn thiện, tiến bộ hơn mỗi ngày.

Một khi đàn bà im lặng, một khi họ chẳng còn chia sẻ những tâm tư tình cảm, cũng chả thèm cãi nhau thì khi ấy họ đã muốn giữ cho mình những niềm riêng. Không còn nhu cầu được chồng thấu hiểu, không còn nỗ lực vì nhau là lúc đàn bà lặng thinh để dù có ra đi thì lời nói của mình cũng không khiến ai phải thương tổn thêm.

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Đàn bà cạn tình nhất là khi chồng đi nhậu cũng chẳng bận tâm, tắt đèn lên giường đi ngủ sớm - Ảnh minh họa: Internet

Nàng không đoái hoài đến chồng

Thông thường, một khi đàn ông rời khỏi nhà vợ sẽ căn vặn để hỏi xem anh ấy đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về. Nàng hỏi để biết chắc rằng chồng không tụ tập với bạn bè xấu, để đỡ lo lắng vì đã biết rõ lịch trình của chồng.

Giờ đây, khi đã đổi thay đàn bà chẳng còn thắc mắc chồng đi cùng ai, bao giờ về, uống nhiều rượu bia hay không. Chẳng còn những cuộc gọi nhắc nhở về sớm, đi xe cẩn thận, cũng chẳng còn thức cả đêm chờ chồng về sau cơn say. Đàn bà cạn tình nhất là khi chồng đi nhậu cũng chẳng bận tâm, tắt đèn lên giường đi ngủ sớm.

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Một mai cô ấy chẳng còn đoái hoài đến chồng, buông lơi thực tại chứng tỏ đàn ông đã quá tệ, đã quá vô tình khiến lửa trong lòng nàng tắt ngúm, tình yêu đã tan biến tự bao giờ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng không ghen tuông

Ghen tuông trong hôn nhân chưa bao giờ là điều được khuyến khích bởi nó sẽ khiến vợ chồng thiếu tin tưởng, dè chừng nhau. Tuy nhiên, nếu đứng trước những nguy cơ đánh mất nhau, nguy cơ bạn đời của mình ngã vào tay đàn bà khác thì người vợ nào cũng đứng ngồi không yên, cũng khóc thương dằn vặt chính mình.

Nếu một ngày, cô ấy chẳng thèm quan tâm vì sao đêm qua bạn không về nhà, chẳng thèm đôi co khi có vệt son môi trên vạt áo, mùi nước hoa lạ trên người chồng thì khi ấy nàng đã ở tận cùng nỗi đau và chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia ly.

Phụ nữ nào cũng vì yêu mà cưới, cũng chỉ ước mơ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng bao dung tử tế. Thế nhưng, một mai cô ấy chẳng còn đoái hoài đến chồng, buông lơi thực tại chứng tỏ đàn ông đã quá tệ, đã quá vô tình khiến lửa trong lòng nàng tắt ngúm, tình yêu đã tan biến tự bao giờ. Khi ấy, đàn ông dẫu có muốn giữ cũng đành chấp nhận đánh mất người vợ hiền của mình.

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Đàn bà hãy thuộc lòng bài viết này để dẫu có cạn tình thì người đàn ông từng kề bên cũng không có cớ gì để chửi bạn ngu.

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