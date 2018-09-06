Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ khác nhau ở những điều này

Phụ nữ yêu 06/09/2018 15:53

Đọc xong bài viết này, đàn bà dại bĩu môi, đàn bà khôn nhoẻn miệng cười.

Muốn biết ai là đàn bà dại, ai là đàn bà khôn chị em chỉ cần đọc bài viết này sẽ nhận ra ngay.

Một người đàn bà khôn ngoan hay khờ dại sẽ có những khác biệt nhất định trong tính cách, suy nghĩ và cách họ hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng cần bất cứ một phép thử nào, bạn chỉ cần nhìn vào những điều dưới đây là đủ:

Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ khác nhau ở những điều này - Ảnh 1
Đàn bà dại tự làm khổ mình bằng việc ghen tuông với quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà dại lúc nào cũng chăm chăm soi mói, lên án những nhược điểm của đàn ông. Họ không ngần ngại lớn tiếng với chàng giữa chốn đông người mặc đối phương xấu hổ, mất mặt ra sao. Đàn bà khôn luôn khen ngợi những ưu điểm của đàn ông, luôn giữ thể diện cho chàng mọi nơi mọi lúc.

2.  Đàn bà dại tự làm khổ mình bằng việc ghen tuông với quá khứ. Nàng phồng mang trợn má với những thứ đã qua, những điều đã cũ. Đàn bà khôn hiểu rằng, ai cũng có quá khứ của mình, chính nhờ va vấp sai lầm ta mới trưởng thành hơn mỗi ngày.

3. Đàn bà dại thích tụ tập nói xấu đàn ông, thích mang những khiếm khuyết nơi đàn ông ra mua vui cùng nhau. Đàn bà khôn chỉ nói lời tốt đẹp về người đàn ông của mình, nếu anh ấy không tốt nàng đã rời đi từ lâu.

Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ khác nhau ở những điều này - Ảnh 2
Đàn bà khôn không cần giữ chồng vẫn ngoan bởi đàn ông của đàn bà khôn bận giữ họ thì thời gian đâu mà tơ tưởng đến đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi cãi nhau, đàn bà dại luôn cố gắng hét thật to vào mặt đàn ông, họ muốn dùng âm lượng để giành lấy phần thắng về mình. Đàn bà khôn luôn đủ bình tĩnh để nói lời phải trái, không ngại nhận sai khi mình có lỗi.

5. Đàn bà dại giữ chồng khư khư, một bước không rời vì sợ đàn bà khác cướp mất. Đàn bà khôn không cần giữ chồng vẫn ngoan bởi đàn ông của đàn bà khôn bận giữ họ thì thời gian đâu mà tơ tưởng đến đàn bà khác.

6. Đàn bà dại cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, độc lập, không cần sự tồn tại của đàn ông trong đời mình. Đàn bà khôn làm chủ đời mình, trân trọng hạnh phúc mình đang có và luôn xem người đàn ông của đời mình là cây tùng cây bách để tựa nương.

Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ khác nhau ở những điều này - Ảnh 3
 Đọc xong bài viết này, đàn bà dại bĩu môi, đàn bà khôn nhoẻn miệng cười - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn bà dại chăm chăm làm tốt mọi việc nơi góc bếp, từ nấu ăn, giặt giũ đến dọp dẹp mà quên mất thứ cần được chăm sóc nhất chính là bản thân mình. Đàn bà khôn giỏi việc nước, đảm việc nhà lại khéo làm đẹp nên bên nhau càng lâu đàn ông càng say mê.

8. Đàn bà dại chê trách, oán hờn khi đàn ông gặp thất bại. Đàn bà khôn khích lệ, động viên để đàn ông có động lực làm lại từ đầu.

9. Đàn bà dại thích dùng nước mắt để níu kéo sự thương hại của đàn ông. Đàn bà khôn luôn nở nụ cười trên môi để đàn ông bị nhấn chìm trong chính nụ cười cuốn hút ấy.

10. Đọc xong bài viết này, đàn bà dại bĩu môi, đàn bà khôn nhoẻn miệng cười.

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