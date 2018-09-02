Sau khi ly hôn, đàn bà khôn chỉ cần làm 4 điều này chồng cũ ắt phải hối hận một đời

Phụ nữ yêu 02/09/2018 10:30

Chẳng cần làm gì cao siêu, sau khi ly hôn chỉ cần làm điều này bạn sẽ khiến đàn ông bội bạc hối hận, day dứt cả đời.

Đàn bà đừng vì bị chồng phản bội một lần mà cả đời đớn đau, cũng đừng vì từng bị tổn thương mà không dám mở lòng nhận lấy yêu thương. Hãy dũng cảm đối mặt với kẻ đã bội bạc mình, hãy để chồng cũ thấy rằng anh ấy hoàn toàn không xứng đáng có được bạn.

Sau khi ly hôn, đàn bà khôn chỉ cần làm 4 điều này chồng cũ ắt phải hối hận một đời - Ảnh 1
Ly hôn, dẫu có cạn tình cạn nghĩa đến mấy đàn bà cũng đau, cũng khốn khó trong tâm hồn nghìn vạn lần - Ảnh minh họa: Internet

1. Tự tin bắt đầu cuộc sống mới

Đứng trước việc chồng ngoại tình, đàn bà ắt phải khó khăn lắm mới đưa ra quyết định ly hôn. Bởi lẽ, ai cũng muốn nhắm mắt cho qua, cũng muốn cho chồng và cho chính mình một cơ hội để làm lại từ đầu, để vun đắp yêu thương. Ly hôn, dẫu có cạn tình cạn nghĩa đến mấy đàn bà cũng đau, cũng khốn khó trong tâm hồn nghìn vạn lần.

Thay vì khóc lóc đau thương, thay vì tự chôn vùi chính mình trong những ký ức buồn bã đàn bà hãy đứng dậy xốc lại tinh thần. Hãy tự tin bắt đầu cuộc sống độc thân, một cuộc sống tích cực và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, bạn đã đau quá đủ rồi, giờ là lúc sống vì mình, sống cho mình chứ không phải cho bất cứ đàn ông nào nữa.

Sau khi ly hôn, đàn bà khôn chỉ cần làm 4 điều này chồng cũ ắt phải hối hận một đời - Ảnh 2
Trở nên rạng rỡ hơn chính là lời tuyên ngôn về việc bạn yêu bản thân mình vô cùng, bạn đã chăm sóc chính mình tử tế ra sao - Ảnh minh họa: Internet

2. Thật xinh đẹp

Tất nhiên rồi, đàn bà sau ly hôn nhất định phải thật xinh đẹp. Bạn nỗ lực để xinh đẹp không phải để chồng cũ hối tiếc vì đã vuột mất mình, cũng không phải để chọc tức nhân tình của anh ta. Trở nên rạng rỡ hơn chính là lời tuyên ngôn về việc bạn yêu bản thân mình vô cùng, bạn đã chăm sóc chính mình tử tế ra sao. Đấy là những điều mà khi bước chân vào cuộc hôn nhân bất hạnh bạn chẳng còn thời gian để thực hiện chúng.

Sau khi ly hôn, đàn bà khôn chỉ cần làm 4 điều này chồng cũ ắt phải hối hận một đời - Ảnh 3
Thay vì thù ghét bạn nên cảm ơn anh ấy đã cho bạn nhận ra mình đã sai lầm khi lấy họ làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không thù ghét chồng cũ

Người đàn ông ấy đã làm điều có lỗi với bạn, đã đang tâm dẫm đạp lên tình yêu của cả hai mà lang chạ với đàn bà khác, mà tìm những phút giây khoái lạc. Tất nhiên, cả đời này anh ta vẫn luôn sai, luôn xứng đáng nhận lấy sự dè bỉu, mỉa mai của miệng đời.

Là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng bao giờ nói xấu chồng cũ, cũng đừng đay nghiến hay mắng nhiếc anh ta làm gì. Hãy hành xử thật thanh lịch, văn minh khi gặp lại nhau. Bởi thay vì thù ghét bạn nên cảm ơn anh ấy đã cho bạn nhận ra mình đã sai lầm khi lấy họ làm chồng.

Sau khi ly hôn, đàn bà khôn chỉ cần làm 4 điều này chồng cũ ắt phải hối hận một đời - Ảnh 4
Sau ly hôn đàn bà sẽ có thời gian sống với đam mê, có cho mình những thú vui bé mọn để làm giàu tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

4. Sống thật hạnh phúc

Hạnh phúc của đàn bà hậu ly hôn không phải là việc họ nhanh chóng tìm được một người đàn ông tử tế, hơn hẳn chồng cũ mọi điều mà là ở cách họ từ tốn sống và cân bằng cuộc sống. Sau khoảng lặng, sau những tháng ngày làm quen với cuộc sống độc thân đàn bà sẽ sống với đam mê, có cho mình những thú vui bé mọn để làm giàu tâm hồn.

Họ sẽ đặt chân đến vùng đất bấy lâu nay mơ ước, sẽ mua cái váy mà trước đây chồng chê nó gợi cảm quá mà không dám đặt hàng, sẽ diện giày cao gót bước từng bước kiêu hãnh đến điểm hẹn với lũ bạn thân. Niềm hạnh phúc khi được sống thật với bản ngã của mình sẽ khiến đàn bà cuốn hút, hấp dẫn đến không cưỡng được.

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