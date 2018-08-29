Đàn bà lấy chồng, nhất định phải lấy người có được 8 điều sau, nếu không bạn đã chọn nhầm chồng

Phụ nữ yêu 29/08/2018 16:55

Muốn biết mình có lấy nhầm chồng hay không, chị em chỉ cần xem chồng có 8 điều sau hay không là đủ.

Là đàn bà, nếu sắp kết hôn, đã kết hôn hoặc sắp ly hôn bạn nhất định phải đọc bài viết này để biết chắc rằng mình có lấy nhầm chồng hay không.

Đàn bà lấy chồng, nhất định phải lấy người có được 8 điều sau, nếu không bạn đã chọn nhầm chồng - Ảnh 1
Bên người đàn ông nào mà mình càng ngày càng hoàn thiện thì đấy chính là người chồng bạn phải trân quý cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng những điều chưa hoàn hảo

Trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có thói hư tật xấu, cũng có những điều muốn che giấu. Một người đàn ông tốt sẽ luôn dành sự tôn trọng, bao dung với người phụ nữ họ yêu. Dẫu bạn có sai lầm, có va vấp chàng vẫn luôn kề bên, đưa ra những lời khuyên chân thành và cố gắng giúp bạn cải thiện những thiếu sót. Bên người đàn ông nào mà mình càng ngày càng hoàn thiện thì đấy chính là người chồng bạn phải trân quý cả đời.

Hiểu thấu tâm can của bạn

Hai người yêu nhau, nếu tình yêu đủ sâu đậm, đủ chân thành sẽ đến thời điểm cả hai hiểu thấu lòng nhau như tri kỷ. Khi ấy, chẳng cần nói quá nhiều lời, chẳng cần cố gắng thể hiện những điều mình đang nghĩ thì đối phương đã có thể cảm nhận được tất cả.

Đàn bà lấy chồng, nhất định phải lấy người có được 8 điều sau, nếu không bạn đã chọn nhầm chồng - Ảnh 2
Nếu chàng hết lần này đến lần khác nói dối bạnthì chắc chắn sau anh ấy còn có vô số bí mật khác - Ảnh minh họa: Internet

Không nói dối

Sự thật lòng luôn là yếu tố tiên quyết, là nền tảng của mối quan hệ yêu đương. Việc thẳng thắn với nhau mọi điều, dẫu khó nói đến mấy sẽ là nguồn năng lượng giúp cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, mới khiến bạn dám trao gửi hết tin yêu.

Nếu chàng hết lần này đến lần khác nói dối bạn, từ chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện “kinh thiên động địa” thì chắc chắn sau anh ấy còn có vô số bí mật khác.

Không ngại những cuộc tranh luận

Những bất hòa, mâu thuẫn trong một mối quan hệ chính là thứ gia vị khiến tình yêu thêm màu sắc, là cơ hội giúp các cặp đôi thêm hiểu rõ về nhau, càng gắn kết. Việc thẳng thắn với chính mình, thẳng thắn với cảm xúc của nhau là cách để tình yêu được thăng hoa, để cho nhau cơ hội sửa sai, để có thể tiếp tục nắm lấy tay nhau đi tiếp con đường hạnh phúc.

Đàn bà lấy chồng, nhất định phải lấy người có được 8 điều sau, nếu không bạn đã chọn nhầm chồng - Ảnh 3
Chàng tâm lý đến mức, có thể tình nguyện đưa bạn đến buổi hẹn với bạn và đón bạn về khi đã say khướt nhưng vẫn vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cho nhau không gian riêng

Dù yêu nhau đến mấy thì đàn ông và phụ nữ vẫn có những thói quen, sở thích khác nhau. Thay vì dành toàn bộ thời gian bên nhau, đàn ông tốt luôn tôn trọng không gian của người yêu hay vợ của họ. Chàng tâm lý đến mức, có thể tình nguyện đưa bạn đến buổi hẹn với bạn và đón bạn về khi đã say khướt nhưng vẫn vui vẻ.

Không vô tâm

Đàn ông vô tâm là kiểu đàn ông độc ác, tàn nhẫn nhất trên cõi đời này. Bởi họ luôn vin vào cái cớ ấy để cho mình quyền được quên ngày sinh nhật của người yêu, quên kỷ niệm ngày cưới, quên cả ngày con chào đời. Họ quên không phải vì trí nhớ không tốt, mà bởi họ có bao giờ nhớ để mà quên.

Đàn bà lấy chồng, nhất định phải lấy người có được 8 điều sau, nếu không bạn đã chọn nhầm chồng - Ảnh 4
Nếu tình yêu ấy khiến bạn mệt mỏi, đau đớn, thương tổn thì đừng dại níu kéo làm gì. Không đáng đâu - Ảnh minh họa: Internet

Thoải mái khi bên nhau

Trong tình yêu, bên nhau cũng được, không bên nhau cũng được, chỉ cần không khổ đau vì nhau là được. Việc hai người yêu nhau, nếu hạnh phúc và thoải mái thì đấy chính là một tình yêu đẹp, hãy ra sức giữ gìn. Ngược lại, nếu tình yêu ấy khiến bạn mệt mỏi, đau đớn, thương tổn thì đừng dại níu kéo làm gì. Không đáng đâu.

Không ghen tuông vô cớ

Ghen tuông là cảm giác cần có trong những chuyện tình, nhưng thứ cảm xúc này không nên xuất hiện trong một cuộc hôn nhân. Một người chồng ghen tuông với vợ không phải vì họ sợ mất vợ vào tay đàn ông khác, mà bởi họ đang ngờ vực, đang không tin tưởng vợ mình.

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