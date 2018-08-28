Không phải chồng, đây mới là thứ đàn bà nhất định phải có trước tuổi 30

Phụ nữ yêu 28/08/2018 17:31

Đàn bà 30 đừng tìm trăm phương nghìn kế để thoát ế, để kiếm chồng bởi đấy không phải là thứ bạn cần có nhất trong cuộc đời.

Ở ngưỡng cửa 30, đàn bà đừng vì bố mẹ thúc giục mà cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, bởi lẽ không phải đàn ông, thứ bạn nhất định phải có trong cuộc đời này là…

Không phải chồng, đây mới là thứ đàn bà nhất định phải có trước tuổi 30 - Ảnh 1
30 tuổi, bạn nhất định phải làm có được một công việc yêu thích với môi trường làm việc khiến bạn dễ chịu, thoải mái và mong được đi làm mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Một công việc tốt, tự kiếm được tiền

Đàn bà 30 nhất định không được cho phép bản thân mình sống trong cảnh túng thiếu, càng không được cho mình làm công việc mà bản thân chán ghét. 30 tuổi, bạn nhất định phải làm có được một công việc yêu thích với môi trường làm việc khiến bạn dễ chịu, thoải mái và mong được đi làm mỗi ngày.

Đàn bà 30, nhất định phải có thu nhập ổn định, phải kiếm đủ tiền tự trang trải cho cuộc sống của mình, phải có khoản tiền tiết kiệm để phòng khi ốm đau bệnh tật, hiếu kính mẹ cha. Đừng vội vàng dựa dẫm vào một người đàn ông, cũng đừng nép mình trong vòng tay họ bởi đấy chưa bao giờ là nơi trú ẩn an toàn nhất đời phụ nữ.

Không phải chồng, đây mới là thứ đàn bà nhất định phải có trước tuổi 30 - Ảnh 2
30 tuổi rồi, bạn không còn trẻ người non dạ để sống bốc đồng, cũng không còn đủ thời gian để mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo, có thần thái để không tự ti trước bất cứ ai

Câu nói sức khỏe là vàng không hề sáo rỗng, bởi lẽ khi trẻ bạn cứ cho mình quyền được thức khuya dậy sớm, được uống quá chén nhiều ngày liên tục, được say xỉn bê tha… Đấy là bởi bạn chưa biết rằng, những hệ lụy của việc chăm sóc sức khỏe không đúng cách sẽ khiến bạn phải gánh chịu rất nhiều tác hại khôn lường sau này.

30 tuổi rồi, bạn không còn trẻ người non dạ để sống bốc đồng, cũng không còn đủ thời gian để mắc sai lầm. Hãy đủ chín chắn, trưởng  thành để yêu lấy chính mình, ít nhất bạn phải biết nấu cho mình chén cháo khi cảm sốt, tập thể dục để sức khỏe dẻo dai, không bị ốm vặt.

Hơn cả, bạn hãy tự tin vào những gì mình đang có. Đừng tự ti trước ai, cũng đừng lo sợ bất cứ điều gì vì hơn ai hết bạn phải nhận thấy rằng mình là duy nhất, chẳng có sự trùng lặp nào trên cõi đời này.

Không phải chồng, đây mới là thứ đàn bà nhất định phải có trước tuổi 30 - Ảnh 3
Đàn bà 30 chẳng cần có nhiều bạn, cũng chẳng cần se sua váy áo với ai mà hãy có cho mình những mối quan hệ thâm tình - Ảnh minh họa: Internet

Có những mối quan hệ thâm tình

Là đàn bà, đừng dành cả đời mình để chỉ để tìm kiếm một người đàn ông, cũng đừng vì có một người đàn ông mà vứt đi tất cả những mối quan hệ khác. Bởi lẽ, đàn ông hôm nay là của mình thì rất có thể ngày mai anh ta đã ấm êm trong vòng tay của người khác. Đừng vì bám chặt lấy một người đàn ông để đến khi anh ta ruồng bỏ thì chẳng có ai bên mình.

Đàn bà 30 chẳng cần có nhiều bạn, cũng chẳng cần se sua váy áo với ai mà hãy có cho mình những mối quan hệ thâm tình. Để khi mệt mỏi chán chường, khi khổ đau đơn độc bạn vẫn có nơi để nương tựa, sẻ chia và khích lệ tinh thần.

Đàn bà khôn hay dại là ở việc họ có dám buông bỏ 4 điều này hay không

Đàn bà khôn hay dại là ở việc họ có dám buông bỏ 4 điều này hay không

Dưới đây là 4 điều đàn bà khôn không bao giờ cần đến, đàn bà dại lại nhẫn nhịn ôm vào mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc đàn bà khôn người đàn ông tốt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này