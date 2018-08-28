Không phải chồng, đây mới là thứ đàn bà nhất định phải có trước tuổi 30

Ở ngưỡng cửa 30, đàn bà đừng vì bố mẹ thúc giục mà cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, bởi lẽ không phải đàn ông, thứ bạn nhất định phải có trong cuộc đời này là…

Đàn bà 30, nhất định phải có thu nhập ổn định, phải kiếm đủ tiền tự trang trải cho cuộc sống của mình, phải có khoản tiền tiết kiệm để phòng khi ốm đau bệnh tật, hiếu kính mẹ cha. Đừng vội vàng dựa dẫm vào một người đàn ông, cũng đừng nép mình trong vòng tay họ bởi đấy chưa bao giờ là nơi trú ẩn an toàn nhất đời phụ nữ.

Đàn bà 30 nhất định không được cho phép bản thân mình sống trong cảnh túng thiếu, càng không được cho mình làm công việc mà bản thân chán ghét. 30 tuổi, bạn nhất định phải làm có được một công việc yêu thích với môi trường làm việc khiến bạn dễ chịu, thoải mái và mong được đi làm mỗi ngày.

30 tuổi rồi, bạn không còn trẻ người non dạ để sống bốc đồng, cũng không còn đủ thời gian để mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo, có thần thái để không tự ti trước bất cứ ai

Câu nói sức khỏe là vàng không hề sáo rỗng, bởi lẽ khi trẻ bạn cứ cho mình quyền được thức khuya dậy sớm, được uống quá chén nhiều ngày liên tục, được say xỉn bê tha… Đấy là bởi bạn chưa biết rằng, những hệ lụy của việc chăm sóc sức khỏe không đúng cách sẽ khiến bạn phải gánh chịu rất nhiều tác hại khôn lường sau này.

30 tuổi rồi, bạn không còn trẻ người non dạ để sống bốc đồng, cũng không còn đủ thời gian để mắc sai lầm. Hãy đủ chín chắn, trưởng thành để yêu lấy chính mình, ít nhất bạn phải biết nấu cho mình chén cháo khi cảm sốt, tập thể dục để sức khỏe dẻo dai, không bị ốm vặt.

Hơn cả, bạn hãy tự tin vào những gì mình đang có. Đừng tự ti trước ai, cũng đừng lo sợ bất cứ điều gì vì hơn ai hết bạn phải nhận thấy rằng mình là duy nhất, chẳng có sự trùng lặp nào trên cõi đời này.

Đàn bà 30 chẳng cần có nhiều bạn, cũng chẳng cần se sua váy áo với ai mà hãy có cho mình những mối quan hệ thâm tình - Ảnh minh họa: Internet

Có những mối quan hệ thâm tình

Là đàn bà, đừng dành cả đời mình để chỉ để tìm kiếm một người đàn ông, cũng đừng vì có một người đàn ông mà vứt đi tất cả những mối quan hệ khác. Bởi lẽ, đàn ông hôm nay là của mình thì rất có thể ngày mai anh ta đã ấm êm trong vòng tay của người khác. Đừng vì bám chặt lấy một người đàn ông để đến khi anh ta ruồng bỏ thì chẳng có ai bên mình.

Đàn bà 30 chẳng cần có nhiều bạn, cũng chẳng cần se sua váy áo với ai mà hãy có cho mình những mối quan hệ thâm tình. Để khi mệt mỏi chán chường, khi khổ đau đơn độc bạn vẫn có nơi để nương tựa, sẻ chia và khích lệ tinh thần.