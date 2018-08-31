Cả đời này, đàn bà đừng bao giờ ngu dại cho đàn ông có được 3 thứ này từ mình

Dù yêu đến mấy, tin đến đâu đàn bà cũng không được dại dột cho đàn ông có được những thứ này kẻo khi họ thay lòng bạn sẽ sống dở chết dở.

Tin tưởng không đồng nghĩa với việc ngu ngốc tin theo tất cả những gì đàn ông nói. Hãy luôn kiểm chứng thông tin, hãy chắc rằng những lời chàng nói là sự thật trước khi tin tưởng. Nếu không, hậu quả của việc trao niềm tin cho người không xứng đáng sẽ khiến bạn đớn đau tột cùng.

Vợ chồng sống với nhau nhất định phải yêu thương, tin tưởng mới có thể hạnh phúc. Nếu cứ nghi ngờ vô cớ, ghen tuông vô lý thì không chỉ khiến tình cảm rạn nứt mà còn khiến đối phương bực tức, nảy sinh tâm lý kháng cự mà ngoại tình thật.

Làm ra tiền là để, bạn có tiếng nói, có vị thế và được tôn trọng khi cả hai bình quyền với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Sau khi kết hôn, tiền của vợ hay chồng đều được xem là tiền chung, là tiền của cả gia đình. Tất nhiên, người nắm tay hòm chìa khóa nên là người vợ, chị em đừng bao giờ để chồng giữ hết tiền. Bởi lẽ, vợ chồng bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, tiết kiệm được bao nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng việc tiền có chảy vào túi đàn bà khác hay không.

Thế nên, đàn bà lấy chồng, nhất định phải giữ tiền, nhất định phải làm ra tiền. Làm ra tiền là để, bạn có tiếng nói, có vị thế và được tôn trọng khi cả hai bình quyền với nhau. Việc chấp nhận ở nhà chồng nuôi, phụ thuộc tài chính sẽ khiến bạn rơi xuống đáy cùng tuyệt vọng nếu chẳng may bị chồng bội bạc. Bởi lẽ, khi ấy bạn sẽ phải khốn đốn chạy vạy từng đồng để tự nuôi sống mình. Khi ấy, ngay cả quyền nuôi con bạn còn khó có được, huống chi là làm chủ đời mình.

Đàn bà có quyền xem chồng là một phần quan trọng nhất cuộc đời mình, nhưng đừng bao giờ xem anh ấy là cả cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời mình

Hôn nhân là cuộc sống chung giữa hai người yêu nhau, là sự san sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ mang lại hạnh phúc, chăm sóc nhau cho đến răng long đầu bạc. Tất nhiên, đàn bà có quyền xem chồng là một phần quan trọng nhất cuộc đời mình, nhưng đừng bao giờ xem anh ấy là cả cuộc đời mình.

Đừng hi sinh tất thảy vì chồng, cũng đừng từ bỏ những thứ mình muốn chỉ vì chồng không hài lòng. Hãy biết cách đòi hỏi anh ấy khiến bạn vui, khiến bạn hạnh phúc và tôn trọng cuộc sống của bạn. Hãy sống cho mình, yêu thương chính mình bởi không ai ngoài bạn hiểu rõ mình có đang hạnh phúc hay không.