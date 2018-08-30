5 kiểu đàn ông chỉ cần vợ lơ là cảnh giác sẽ lên giường với đàn bà khác ngay lập tức

Phụ nữ yêu 30/08/2018 15:06

Nếu có cơ hội, những kiểu đàn ông sau sẽ bất chấp tất cả mà ngoại tình, mặc cho vợ con đau khổ cũng kệ.

Là đàn bà, yêu ai, lấy ai cũng được nhưng đừng dại dột động đến những kiểu đàn ông này kẻo cả đời phải đi đánh ghen, giành lại chồng từ tay đàn bà khác.

5 kiểu đàn ông chỉ cần vợ lơ là cảnh giác sẽ lên giường với đàn bà khác ngay lập tức - Ảnh 1

Đàn bà có xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng bị 5 kiểu chồng ham mê rượu chè cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

1. Kiểu đàn ông ham mê rượu chè

Đàn ông có thể viện lý do rằng mình nhậu nhẹt là để phục vụ cho công việc, để thết đãi đối tác, để mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên, họ có quyền uống rượu, có quyền dùng rượu bia để mua lấy niềm vui cho chính mình. Tuy nhiên, nếu cứ đàn đúm rượu chè bê tha với bạn bè, chờ đến khi say khướt mới trở về nhà mặc cho vợ con ngóng trông ở nhà thì anh ta quá vô tâm.

Chưa kể, việc uống quá nhiều rượu bia dễ khiến đàn ông mất đi sự tỉnh táo mà làm những điều sai trái. Lên giường với gái lạ là một trong những nguy cơ rất có cơ sở.

2. Kiểu đàn ông háu thắng

Đàn bà sợ nhất không phải là lấy phải người chồng đào hoa, thứ họ sợ nhất là người chồng háu thắng. Khi đào hoa là sự hấp dẫn tự nhiên khiến nhiều người đem lòng mến mộ, yêu thương nhưng chồng bạn vẫn mặc ngoài tai những lời ong bướm mà một lòng thủy chung thì anh ấy hoàn toàn vô hại. Ngược lại, nếu chồng bạn là người háu thắng, ham thích chinh phục thì sau khi đã có được bạn, chàng chẳng ngại quăng lưới để kiếm thêm những cô nhân tình khác. Càng có nhiều bồ nhí, càng cặp kè với nhiều phụ nữ xinh đẹp anh ấy càng thích thú.

Chờ đến khi bạn phát hiện mình đang bị chồng “cắm sừng”, chờ đến khi lật tẩy được bộ mặt thật của anh ấy thì bạn đã phí hoài cả thanh xuân của mình rồi.

5 kiểu đàn ông chỉ cần vợ lơ là cảnh giác sẽ lên giường với đàn bà khác ngay lập tức - Ảnh 2
Khi xung quanh có quá nhiều sự lựa chọn, có quá nhiều phụ nữ tươi mới hơn vợ thì dù có là thánh nhân chồng bạn cũng phải động lòng trần - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiểu đàn ông có vẻ ngoài hút mắt

Lấy được một người chồng cao ráo, điển trai phụ nữ nào cũng tự hào hãnh diện. Thế rồi, sau khi đã sinh con đẻ cái, khi phải dốc gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình, đến khi nhìn lại chị em mới giật mình vì từ bao giờ mình đã trở nên nhàu nhĩ, cũ mèm như thế.

Trong khi đấy, chồng bạn vẫn chăm chút vẻ ngoài, vẫn bảnh bao khi ra đường, vẫn nước hoa thơm phức thì rất dễ quyến rũ và gây sự chú ý với đàn bà khác. Khi xung quanh có quá nhiều sự lựa chọn, có quá nhiều phụ nữ tươi mới hơn vợ thì dù có là thánh nhân chồng bạn cũng phải động lòng trần.

4. Kiểu đàn ông kiếm ít tiền hơn vợ

Trong mỗi gia đình Việt, chồng luôn được xem là trụ cột gia đình, là người làm chủ và kiếm tiền để chăm sóc vợ con. Vậy nên, nếu người chồng kiếm được ít tiền hơn vợ, phụ thuộc tài chính vào vợ họ sẽ luôn cảm thấy mình “thấp cổ bé họng”, không được xem trọng.

Từ đấy, họ nảy sinh ý định ngoại tình để cân bằng. Họ tìm đến người phụ nữ thua kém mình, tôn sùng mình để khẳng định bản lĩnh đàn ông, để thấy mình là cây cao bóng cả.

5 kiểu đàn ông chỉ cần vợ lơ là cảnh giác sẽ lên giường với đàn bà khác ngay lập tức - Ảnh 3
Việc cứ “cắm mặt” vào điện thoại, nghiện mạng xã hội sẽ khiến chồng bạn dễ dàng có được những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

5. Kiểu đàn ông nghiện mạng xã hội

Mạng xã hội là cơ hội để mọi người kết nối với nhau, là nơi để những người bạn cũ hàn huyên tâm sự, để gia đình liên lạc với nhau. Đây cũng là nơi khiến các cuộc hôn nhân đi vào bờ vực bởi nó tiềm ẩn khả năng giúp những người có ý định ngoại tình tìm thấy nhân tình của mình.

Việc cứ “cắm mặt” vào điện thoại, nghiện mạng xã hội sẽ khiến chồng bạn dễ dàng có được những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng hơn bao giờ hết.

Đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng muốn ngoại tình

Đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng muốn ngoại tình

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