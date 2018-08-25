Sức hấp dẫn của những kiểu phụ nữ sau khiến đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng trở thành kẻ tệ bạc, đang tâm phản bội vợ con mà dấn thân vào con đường ngoại tình.

Chính vì đặc biệt, vì khó quên, vì dù đã chia tay nhưng vẫn chất chứa những cảm xúc khó tả khi nhắc đến người cũ nên bất cứ lúc nào đàn ông và người xưa cũng có thể tằng tịu với nhau sau lưng vợ.

Người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng đến” quả không sai. Bởi lẽ đã từng rung động trước nhau, từng yêu nhau tha thiết, từng hiểu đối phương như hiểu chính mình nên người yêu cũ của chồng luôn có vị thế đặc biệt trong lòng họ.

Khi đứng trước một người phụ nữ biết nói những gì mình muốn nghe, biết cách xoa dịu những nỗi đau thì dù yêu vợ thương con đến mấy chồng bạn cũng cam tâm tình nguyện lên giường với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ giỏi giao tiếp

Đàn ông dù cứng rắn, mạnh mẽ đến mấy cũng phải tan chảy trước những lời có cánh của phái yếu. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những đàn ông càng kiệm lời càng thích được dỗ ngọt. Vậy nên, khi đứng trước một người phụ nữ biết nói những gì mình muốn nghe, biết cách xoa dịu những nỗi đau, tăng thêm tự tin cho mình thì dù yêu vợ thương con đến mấy chồng bạn cũng cam tâm tình nguyện lên giường với cô ấy.

Chị em hãy đủ tỉnh táo để biết rằng cô nàng đồng nghiệp đáng sợ nhất là khi cô ta tỏ ra đáng thương, tội nghiệp và lôi kéo sự thương hại từ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đồng nghiệp khác phái

Nữ đồng nghiệp của chồng luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng của mọi phụ nữ. Tuy nhiên, chị em hãy đủ tỉnh táo để biết rằng cô nàng đồng nghiệp đáng sợ nhất là khi cô ta tỏ ra đáng thương, tội nghiệp và lôi kéo sự thương hại từ đàn ông.

Rất nhiều phụ nữ đã cố gắng tỏ ra cần sự giúp đỡ, để rồi sau đấy kiếm cớ để cảm ơn mà gần gũi, thân thiết hơn với đồng nghiệp nam bằng những buổi café, những ly bia sau giờ tan tầm. Dần dần, sự gắn kết giữa hai người càng sâu đậm, ngay cả đàn ông còn không nhận ra mình đã dành cho nữ đồng nghiệp ấy quá nhiều tình cảm tự bao giờ.

Thực chất, ngoài nhan sắc, thứ đàn ông cần nhất ở vợ là sự tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy mình được trân trọng

Nếu nghĩ vợ chỉ cần đẹp thì đã dư sức giữ chân chồng thì chị em đã nhầm. Thực chất, ngoài nhan sắc, thứ đàn ông cần nhất ở vợ là sự tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia. Một khi vợ không làm được điều này, nhưng phụ nữ khác lại làm được thì dù biết ngoại tình là sai chồng bạn vẫn “đâm đầu” về phía trước.

Bởi vì, khi ở bên người phụ nữ kia anh ấy thấy mình được xem trọng, được lắng nghe tỉ mẫn từng lời, được quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất. Những điều ấy, vợ đã vì cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền mà quên bẵng từ lâu.