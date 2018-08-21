Thuộc lòng 4 quy luật tâm lý này chị em sẽ hiểu đàn ông đến từng chân tơ kẽ tóc

Phụ nữ yêu 21/08/2018 15:37

Dưới đây là những quy luật tâm lý đàn ông nào cũng muốn phụ nữ thấu hiểu, chị em hãy lưu lại ngay.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những điều dưới đây phụ nữ không chỉ có được trái tim đàn ông mà còn có được cả lòng chung thủy, sự thấu hiểu của họ.

Thuộc lòng 4 quy luật tâm lý này chị em sẽ hiểu đàn ông đến từng chân tơ kẽ tóc - Ảnh 1
Hãy thẳn thắn với nhau, đây mới là điều đàn ông mong muốn ở người phụ nữ họ yêu - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ muốn gì hãy nói ra, đừng bắt đàn ông phải tự suy đoán

Phụ nữ cứ trách móc đàn ông vô tâm, rằng các chàng thờ ơ, không để tâm đến mình. Họ mặc định đàn ông phải đủ tinh tế để thấu hiểu những gì mình muốn, đủ gần gũi để chẳng cần nói ra cũng tự biết người mình yêu cần gì, muốn gì. Thế nhưng phụ nữ ơi, đàn ông nào phải thánh thần, nào có khả năng đọc hiểu suy nghĩ của người khác.

Thay vì chờ đợi người khác hiểu mình, sao bạn không mở lời để cho đối phương cơ hội ấy. Hãy thẳn thắn với nhau, đây mới là điều đàn ông mong muốn ở người phụ nữ họ yêu.

Thuộc lòng 4 quy luật tâm lý này chị em sẽ hiểu đàn ông đến từng chân tơ kẽ tóc - Ảnh 2
Nếu biết tiết chế và sử dụng nước mắt đúng lúc thì đây lại là cách để điều khiển một người đàn ông hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Làm ơn, đừng lấy nước mắt để làm vũ khí mỗi khi cãi nhau

Thứ đàn ông sợ nhất không phải là những cơn đau, những khó khăn vất vả mà là khi phải nhìn thấy giọt nước mắt của phụ nữ. Đặc biệt, những khi các cặp đôi cãi nhau, nếu phái đẹp cứ dùng nước mắt để khiến đàn ông phải  nhún nhường, thấy thương cảm mà cho qua những lầm lỗi thì chẳng mấy chốc họ sẽ chán ghét bạn.

Tuy nhiên, nếu biết tiết chế và sử dụng nước mắt đúng lúc thì đây lại là cách để điều khiển một người đàn ông hiệu quả nhất.

Thuộc lòng 4 quy luật tâm lý này chị em sẽ hiểu đàn ông đến từng chân tơ kẽ tóc - Ảnh 3
Ai cũng không thích người khác nói đến sai lầm của mình, không thích việc cứ bị mang chuyện không hay ra đả kích, săm soi - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông cực ghét bị nhắc lại chuyện đã qua, nhai đi nhai lại lỗi lầm đã cũ

Nếu đàn ông là người chóng quên thì phái đẹp lại có trí nhớ rất tốt. Chị em có thể thuộc làu làu những gì vợ chồng đã nói trong trận cãi nhau hàng tháng trước, sau đó họ không quên nhắc lại trong lần cự cãi hôm nay. Chính sai lầm này khiến đàn ông khó chịu, bực bội vô cùng.

Ai cũng không thích người khác nói đến sai lầm của mình, không thích việc cứ bị mang chuyện không hay ra đả kích, săm soi. Vậy nên, nếu muốn gia đình ấm êm, hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại phạm phải điều tốt kỵ này.

Thuộc lòng 4 quy luật tâm lý này chị em sẽ hiểu đàn ông đến từng chân tơ kẽ tóc - Ảnh 4
Mọi đàn ông đều mong những lỗi vụn vặt của mình được vợ chấp nhận, họ cũng không hề muốn vì nó mà vợ chồng xảy ra những bất hòa không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông rất bực bội khi bị vợ ca thán mãi về những điều nhỏ nhặt

Sự cẩn thận, chu đáo gần như là bản tính của mọi phụ nữ. Trong khi đó, đa phần đàn ông đều bừa bộn, hiếm khi để tâm đến những cho tiết nhỏ. Họ có thể vứt quần áo lung tung lên giường, có thể đặt cái cốc không đúng nơi, có thể quên không cho giày vào kệ nhưng vợ đừng vì thế mà mặt nặng mày nhẹ với chồng.

Mọi đàn ông đều mong những lỗi vụn vặt ấy của mình được vợ chấp nhận, họ cũng không hề muốn vì nó mà vợ chồng xảy ra những bất hòa không đáng có.

Đàn ông có thói xấu này vợ đi ngoại tình là phải, đừng than thân trách phận làm gì!

Đàn ông có thói xấu này vợ đi ngoại tình là phải, đừng than thân trách phận làm gì!

Chồng có những thói xấu này đừng trách vì sao vợ dù yêu đến mấy cũng dứt tình đoạn nghĩa, chủ động rời xa.

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