Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em càng níu chỉ càng đau

Phụ nữ yêu 19/08/2018 10:30

Những đàn ông hết yêu vợ, ngoại tình với đàn bà khác dù muốn cũng không thể giấu giếm những biểu hiện “rõ rành rành” sau.

Đàn ông cạn tình không ai cản nổi, một khi đã dứt tình đoạn nghĩa họ nhẫn tâm đến mức phản bội cả người vợ đầu ấp tay gối nhưng vẫn ra sức tỏ ra mình vô tội.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em càng níu chỉ càng đau - Ảnh 1
Một khi ngoại tình đàn ông nào cũng ra sức che đậy, giấu giếm và cố gắng tỏ ta như không có gì - Ảnh minh họa: Internet

1. Gây sự vô cớ, hay đổ lỗi cho vợ

Một khi ngoại tình đàn ông nào cũng sợ bị vợ phát hiện, cũng sợ người khác biết chuyện xấu của mình. Họ ra sức che đậy, giấu giếm và cố gắng tỏ ta như không có gì nhưng thực chất, một khi đã đem lòng yêu đàn bà khác chẳng đàn ông nào có thể đối xử bình thường với vợ.

Lúc này, người chồng luôn xem vợ là cái gai trong mắt mình, luôn tìm cớ để mắng chửi, gây chuyện với vợ. Họ làm thế không chỉ vì “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” mà còn muốn nhân cơ hội vợ chồng bất hòa mà có cớ ra ngoài hú hí với nhân tình.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em càng níu chỉ càng đau - Ảnh 2
Khi chung sống với nhau nhưng như hai người không thân quen thì đấy chính là báo động đỏ cảnh báo việc chồng bạn đã có người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm với vợ

Chồng dù vô tâm đến mấy cũng phải nhận ra vợ đã thay đổi kiểu tóc, mặc chiếc đầm ngủ mới hay ướm lên người mùi nước hoa lạ. Nếu ngay đến những thay đổi tinh tế như thế mà anh ấy cũng không nhận ra chứng tỏ tâm trí chàng chỉ còn mỗi bóng dáng người thứ ba, vợ từ lâu đã vô hình với họ.

Khi đã không thèm quan tâm, khi chung sống với nhau nhưng như hai người không thân quen thì đấy chính là báo động đỏ cảnh báo việc chồng bạn đã có người phụ nữ khác.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em càng níu chỉ càng đau - Ảnh 3
Chồng bạn không bận đâu, thực chất anh ấy đã không còn muốn dành thời gian của mình cho bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn tìm cách rời khỏi nhà, đi sớm về khuya

Đàn ông có thể lấy lý do bận làm ngoài giờ ở công ty, bận đi tiếp khách hàng sau giờ làm việc, bận gặp gỡ bạn bè, đối tác để bàn việc làm ăn… thế nhưng, chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho vợ của mình cả.

Chồng bạn không bận đâu, thực chất anh ấy đã không còn muốn dành thời gian của mình cho bạn nữa. Chàng đang dành nó cho những thú vui khác, thường xuyên đi sớm về khuya chính là để tránh mặt bạn đấy.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng để lộ những dấu hiệu này, chị em càng níu chỉ càng đau - Ảnh 4
Việc chồng bạn đã lâu không còn muốn chạm vào người vợ, đã lâu chỉ lên giường với vợ như trả bài rồi thôi chính là dấu hiệu đáng ngờ nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Nguội lạnh gối chăn

Chuyện gối chăn có cuồng nhiệt, hòa hợp hay không sẽ quyết định cặp đôi đấy yêu nhau nhường nào, hạnh phúc ra sao. Việc chồng bạn đã lâu không còn muốn chạm vào người vợ, đã lâu không còn đòi hỏi chuyện ấy, đã lâu chỉ lên giường với vợ như trả bài rồi thôi chính là dấu hiệu đáng ngờ nhất.

Hoặc là chồng đã chán ngán bạn đến tận cổ, hoặc anh ấy đã tìm được người bạn tình khác hấp dẫn, mãnh liệt và cho họ hưng phấn vạn phần hơn so với vợ.

 

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này!

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này!

Một khi đã cạn nghĩa cạn tình, khi đã không còn dành tình yêu cho vợ thì đàn ông nào cũng vô thức làm điều này.

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