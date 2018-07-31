Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi!

Phụ nữ yêu 31/07/2018 15:47

Một khi người đàn ông của bạn có những biểu hiện dưới đây, dám chắc trong con tim họ từ lâu đã có hình bóng phụ nữ khác. Chị em cố níu kéo, van nài cũng vô ích.

Với phụ nữ, chẳng nỗi đau nào đáng sợ bằng việc phát hiện người đàn ông mình yêu thương đem lòng thương yêu phụ nữ khác. Thế nên, thay vì chờ đến khi chàng vì người mới mà ruồng bỏ, chị em hãy đủ tỉnh táo để nhận ra mà rời đi trước, để có thể bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi! - Ảnh 1
Chẳng đàn ông nào bận đến mức không còn khoảng trống nào để dành cho người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chàng không muốn dành thời gian cho bạn nữa

Khi yêu ai cũng muốn được kề bên một nửa yêu thương, cũng muốn dành thời gian để hâm nóng tình cảm, giúp cả hai gắn kết hơn. Thế nhưng, nếu gần đây chàng liên tục viện lý do “anh bận” để từ chối các cuộc hẹn hò, để bao biện cho việc thờ ơ lạnh nhạt với bạn thì chắc chắn chàng đang có vấn đề.

Chẳng đàn ông nào bận đến mức không còn khoảng trống nào để dành cho người yêu, chỉ là họ không muốn dùng khoảng thời gian ấy cho bạn mà thôi.

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi! - Ảnh 2
Một khi xác suất chàng từ chối hẹn hò với bạn vì đã có hẹn với đồng nghiệp, với bạn bè, với các mối quan hệ khác càng cao thì tình yêu trong chàng đã cạn - Ảnh minh họa: Internet

Chàng xem trọng những mối quan hệ khác hơn

Người yêu luôn là nhất, vợ luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi đàn ông. Bởi các ông chồng, những anh người yêu thừa hiểu rằng phụ nữ mong manh yếu mềm, nàng dễ buồn lòng và thương tổn khi mình không còn quan trọng trong cuộc đời một nửa, không còn được ưu tiên nhất.

Khi yêu, đàn ông sẽ khước từ những cuộc hẹn với bè bạn chỉ để gặp người phụ nữ mình yêu, dẫu chỉ một đôi phút. Họ có thể đi hàng chục cây số chỉ để ngồi tựa đầu vào vai nhau nghe những bản nhạc trữ tình, nắm lấy tay nhau mà đắm say hạnh phúc. Một khi xác suất chàng từ chối hẹn hò với bạn vì đã có hẹn với đồng nghiệp, với bạn bè, với các mối quan hệ khác càng cao thì tình yêu trong chàng đã cạn.

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi! - Ảnh 3
Nếu một ngày chàng chẳng thèm đôi co với bạn nữa, cũng chẳng muốn cất lời giải thích khi hiểu lầm xảy ra thì lúc ấy chàng chẳng còn bận tâm đến bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Im lặng khi cãi nhau, không muốn làm lành

Cặp đôi nào dù hạnh phúc, hợp tính nhau đến mấy cũng có lúc bất hòa, cự cãi. Chính những mâu thuẫn ấy giúp các bạn thấu hiểu, cảm thông với nhau nhiều hơn. Thế nên, nếu một ngày chàng chẳng thèm đôi co với bạn nữa, cũng chẳng muốn cất lời giải thích khi hiểu lầm xảy ra thì lúc ấy chàng chẳng còn bận tâm đến bạn nữa. Thậm chí, khi ấy họ thấy bạn rất phiền phức.

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi! - Ảnh 4
Khi đã chán ngán, đã chẳng còn để tâm đến thì nếu anh ấy có đáp lại nụ hôn của bạn cũng sẽ rất hời hợt, miễn cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu khi bạn quan tâm, thể hiện tình yêu

Những chiếc hôn nồng nàn, những cái nắm tay thật chặt, những cử chỉ âu yếm chính là món quà vô giá mà phụ nữ dành tặng cho người đàn ông của mình. Tất nhiên, chàng cực kỳ hạnh phúc, vui sướng khi được người yêu thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt, ân cần.

Ngược lại, khi đã chán ngán, đã chẳng còn để tâm đến thì chàng sẽ bực bội, khó chịu trước những cử chỉ ấy. Thậm chí, nếu anh ấy có đáp lại nụ hôn của bạn thì cũng sẽ rất hời hợt, miễn cưỡng.

Không phải chuyện ấy, đây mới là điều mọi gã đàn ông đểu cáng đều đòi hỏi ở người phụ nữ họ yêu

Không phải chuyện ấy, đây mới là điều mọi gã đàn ông đểu cáng đều đòi hỏi ở người phụ nữ họ yêu

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết một gã đàn ông đểu cáng, nếu yêu nhầm chị em hãy bỏ ngay kẻo muộn.

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