Hãy dẹp ngay suy nghĩ “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” bởi đàn bà nào cũng có quyền chọn chồng, có quyền quyết định ai sẽ là người đàn ông cùng mình gầy dựng hôn nhân. Vậy nên, muốn đời mình không rơi vào bi kịch chị em hãy tránh xa những loại đàn ông sau, đừng dại đồng ý làm vợ họ kẻo khổ cả đời.

Nếu không muốn phải suốt ngày lo giữ chồng, sợ anh ấy thả thính cô này, ve vãn cô kia chị em đừng dại lấy mẫu đàn ông này làm chồng.

Chẳng phải tự nhiên mà người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nếu đàn ông dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của một người phụ nữ thì những lời mật ngọt có thể khiến chị em si mê đến quên cả đất trời. Những anh chàng khéo ăn nói vì thế thường rất trăng hoa, bởi họ có nhiều sự lựa chọn, được nhiều cô nàng để ý đến.

2. Vẻ ngoài hấp dẫn

Một anh chàng đẹp trai đôi khi chẳng cần tán tỉnh, cũng không cần vất vả theo đuổi cũng dễ dàng có được con tim của một người phụ nữ. Ngoại tình hút mắt chính là lợi thế hoàn hảo nhất để họ tấn công một cô nàng, khiến cô ấy hãnh diện với bạn bè khi có anh người yêu sáng láng.

Đặc biệt, nếu đã đẹp mã lại kèm thêm chút tài năng nào đấy như đàn hay, hát giỏi, chụp ảnh đẹp thì chắc chắn phụ nữ vây quanh chàng là nhiều vô kể. Bạn có tự tin mình sẽ giữ được chàng cả đời không? Có tự tin chàng sẽ một lòng sắt son dù gái đẹp dâng tận miệng hay không? Chỉ khi chắc chắn là có thì hẵng lấy anh ta làm chồng.

Chấp nhận thứ tha cho đàn ông làm tổn hại đến thể xác, tâm hồn mình một lần đồng nghĩa với việc họ sẽ tái diễn điều ấy lên đầu bạn nhiều lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Vũ phu

Đàn bà đừng mong đàn ông vũ phu thay tính đổi nết sau khi kết hôn, bởi khi yêu anh ta đã dám dùng nắm đấm với bạn thì sau khi cưới chàng càng không kiêng dè mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đàn ông đánh phụ nữ hèn lắm, họ hèn hạ đến mức biết chắc đối phương không đủ sức kháng cự vẫn vung tay, biết rằng đối phương yêu mình nhưng vẫn làm đau thì tàn nhẫn vô cùng.

Chấp nhận thứ tha cho đàn ông làm tổn hại đến thể xác, tâm hồn mình một lần đồng nghĩa với việc họ sẽ tái diễn điều ấy lên đầu bạn nhiều lần nữa.

4. Nghiện cờ bạc

Đàn bà đừng dại lấy người chồng nghiện cờ bạc làm chồng. Thà rằng anh ấy nghèo nhưng có chí tiến thủ, có nghị lực vươn lên còn hơn lấy chồng giàu nhưng ham mê cờ bạc để rồi bao nhiêu tiền tài đều đổ sông đổ biển. Khi ấy, bạn không chỉ phải nai lưng gánh vác kinh tế gia đình mà còn phải kiêm luôn trách nhiệm kiếm tiền trả nợ cho chồng.

Đôi lúc, bạn chỉ mất chồng trong một phút chốc chàng cao hứng lúc ngà ngà men rượu mà không hay - Ảnh minh họa: Internet

5. Thường xuyên say xỉn

Tất nhiên, bạn không thể nhân danh tình yêu để bắt đàn ông không được động vào bia rượu nhưng bạn hoàn toàn có quyền khuyên anh ấy nên biết chừng mực, không uống quá chén trong các cuộc vui. Dẫu biết rằng, với đàn ông ly bia là đầu câu chuyện nhưng việc ham mê rượu chè đến mức quên cả đường về là hành động không thể chấp nhận.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, bạn không chỉ phải thấp thỏm lo lắng anh ấy có gặp phải chuyện chẳng lành khi về nhà lúc say xỉn hay không mà còn phải lo cả việc chồng mình có chếnh choáng men say mà lên giường với gái lạ hay không. Đôi lúc, bạn chỉ mất chồng trong một phút chốc chàng cao hứng lúc ngà ngà men rượu mà không hay.