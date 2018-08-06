Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này!

Nếu đã nhẫn tâm làm điều này với vợ chắc chắn chồng bạn đã đem lòng yêu đàn bà khác, chẳng còn xem bạn ra gì. Càng níu kéo, càng dây dưa bạn sẽ càng đau khổ, bất hạnh khôn cùng.

Ngược lại, việc dùng thái độ trịch thượng để “nắn gân” vợ hay không tiếc lời chì chiết, dùng lời khó nghe để mạt sát thì chứng tỏ anh ấy đã chán ngán bạn lắm rồi. Và tất nhiên, khi đã hết yêu, đã xem vợ là cái gai trong mắt thì bảo sao đàn ông có thể cư xử dịu dàng, ôn nhu với bạn.

Nếu bạn làm gì sai chồng có thể tỏ thái độ không hài lòng, nhưng tỏ thái độ như thế nào chính là cách anh ấy thể hiện tình yêu mình dành cho vợ đang ở mức nào. Nếu chàng nhỏ nhẹ thủ thỉ “em làm vậy là không được, em làm anh buồn đấy” thì lúc ấy chàng đang yêu vợ rất nhiều, những lời nói ra đều mang tính xây dựng và muốn xóa tan những hiểu lầm.

Nếu một ngày, vợ bệnh chồng không thèm chăm sóc, vợ thay đổi kiểu tóc chồng cũng không nhận ra, vợ buồn hay vui chồng cũng mặc kệ thì tin tôi đi, anh ấy đã không còn để tâm đến bạn từ lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

Luôn muốn hơn thua với vợ đến cùng

Bản năng của một người chồng khiến đàn ông muốn được bao bọc, chở che cho người phụ nữ của đời mình. Họ nỗ lực không ngừng để mình thật đáng tin, có thể là nơi giúp vợ an tâm gửi gắm, tựa nương. Những người chồng yêu vợ luôn nhận sai mỗi khi cự cãi dù họ không hề có lỗi, luôn nhún nhường trước đòi hỏi có phần vô lý hay đơn giản chỉ là nhường cho vợ phần thức ăn ngon hơn.

Nếu một ngày, vợ bệnh chồng không thèm chăm sóc, vợ thay đổi kiểu tóc chồng cũng không nhận ra, vợ buồn hay vui chồng cũng mặc kệ thì tin tôi đi, anh ấy đã không còn để tâm đến bạn từ lâu rồi.

Hãy dũng cảm chấp nhận rằng hôn nhân của mình đã chết từ thuở nào, chồng đã cạn tình cạn nghĩa từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Không thèm động đến người vợ

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu, sự thấu hiểu còn cần có cả sự hòa hợp đời sống gối chăn. Cách đàn ông làm “chuyện ấy” với bạn đời chính là cách họ nói rằng họ yêu đối phương ra sao, trân trọng đối phương thế nào. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng càng chung sống sẽ càng quấn quýt, càng biết cách khiến một nửa mãn nguyện khi gần gũi.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu chồng bạn không còn động đến người vợ, hoặc nếu có “gần vợ” cũng chỉ “trả bài” cho có thì ắt hẳn anh ấy đã có thú vui mới bên ngoài.

Một khi chồng đã có 3 dấu hiệu trên, chị em đừng cố gắng lừa dối chính mình nữa. Hãy dũng cảm chấp nhận rằng hôn nhân của mình đã chết từ thuở nào, chồng đã cạn tình cạn nghĩa từ lâu. Chẳng qua, đàn bà vì yêu mà huyễn hoặc bản thân, vì quá chân thành mà mắt nhắm mắt mở cho đối phương lừa gạt mình bấy lâu nay.