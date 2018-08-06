Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này!

Phụ nữ yêu 06/08/2018 16:14

Một khi đã cạn nghĩa cạn tình, khi đã không còn dành tình yêu cho vợ thì đàn ông nào cũng vô thức làm điều này.

Nếu đã nhẫn tâm làm điều này với vợ chắc chắn chồng bạn đã đem lòng yêu đàn bà khác, chẳng còn xem bạn ra gì. Càng níu kéo, càng dây dưa bạn sẽ càng đau khổ, bất hạnh khôn cùng.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này! - Ảnh 1
Khi đã hết yêu, đã xem vợ là cái gai trong mắt thì bảo sao đàn ông có thể cư xử dịu dàng, ôn nhu - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm cớ gây sự, liên tục chửi bởi vô lý

Nếu bạn làm gì sai chồng có thể tỏ thái độ không hài lòng, nhưng tỏ thái độ như thế nào chính là cách anh ấy thể hiện tình yêu mình dành cho vợ đang ở mức nào. Nếu chàng nhỏ nhẹ thủ thỉ “em làm vậy là không được, em làm anh buồn đấy” thì lúc ấy chàng đang yêu vợ rất nhiều, những lời nói ra đều mang tính xây dựng và muốn xóa tan những hiểu lầm.

Ngược lại, việc dùng thái độ trịch thượng để “nắn gân” vợ hay không tiếc lời chì chiết, dùng lời khó nghe để mạt sát thì chứng tỏ anh ấy đã chán ngán bạn lắm rồi. Và tất nhiên, khi đã hết yêu, đã xem vợ là cái gai trong mắt thì bảo sao đàn ông có thể cư xử dịu dàng, ôn nhu với bạn.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này! - Ảnh 2
Nếu một ngày, vợ bệnh chồng không thèm chăm sóc, vợ thay đổi kiểu tóc chồng cũng không nhận ra, vợ buồn hay vui chồng cũng mặc kệ thì tin tôi đi, anh ấy đã không còn để tâm đến bạn từ lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

Luôn muốn hơn thua với vợ đến cùng

Bản năng của một người chồng khiến đàn ông muốn được bao bọc, chở che cho người phụ nữ của đời mình. Họ nỗ lực không ngừng để mình thật đáng tin, có thể là nơi giúp vợ an tâm gửi gắm, tựa nương. Những người chồng yêu vợ luôn nhận sai mỗi khi cự cãi dù họ không hề có lỗi, luôn nhún nhường trước đòi hỏi có phần vô lý hay đơn giản chỉ là nhường cho vợ phần thức ăn ngon hơn.

Nếu một ngày, vợ bệnh chồng không thèm chăm sóc, vợ thay đổi kiểu tóc chồng cũng không nhận ra, vợ buồn hay vui chồng cũng mặc kệ thì tin tôi đi, anh ấy đã không còn để tâm đến bạn từ lâu rồi.

Khi đã hết yêu vợ đàn ông nào cũng vô thức làm điều này! - Ảnh 3
Hãy dũng cảm chấp nhận rằng hôn nhân của mình đã chết từ thuở nào, chồng đã cạn tình cạn nghĩa từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Không thèm động đến người vợ

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu, sự thấu hiểu còn cần có cả sự hòa hợp đời sống gối chăn. Cách đàn ông làm “chuyện ấy” với bạn đời chính là cách họ nói rằng họ yêu đối phương ra sao, trân trọng đối phương thế nào. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng càng chung sống sẽ càng quấn quýt, càng biết cách khiến một nửa mãn nguyện khi gần gũi.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu chồng bạn không còn động đến người vợ, hoặc nếu có “gần vợ” cũng chỉ “trả bài” cho có thì ắt hẳn anh ấy đã có thú vui mới bên ngoài.

Một khi chồng đã có 3 dấu hiệu trên, chị em đừng cố gắng lừa dối chính mình nữa. Hãy dũng cảm chấp nhận rằng hôn nhân của mình đã chết từ thuở nào, chồng đã cạn tình cạn nghĩa từ lâu. Chẳng qua, đàn bà vì yêu mà huyễn hoặc bản thân, vì quá chân thành mà mắt nhắm mắt mở cho đối phương lừa gạt mình bấy lâu nay.

 

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông

Nếu đàn bà dại ra sức đánh phấn, tô son để hấp dẫn đàn ông thì đàn bà khôn chỉ cần làm điều đơn giản này đã dư sức khiến các chàng “quỳ rạp” dưới chân xin được yêu thương.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán vợ hôn nhân đổ vỡ đàn bà khôn chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này