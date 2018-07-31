Đàn ông hãy bỏ ngay những thói xấu này, nếu không sớm muộn gì vợ bạn cũng bỏ nhà ra đi

Phụ nữ yêu 31/07/2018 16:32

Dưới đây là những hành động phá hoại hôn nhân rất nhiều đàn ông mắc phải, đáng buồn thay họ lại không nhận ra điều ấy.

Nếu vẫn giữ khư khư những thói xấu này, những ông chồng đừng hỏi vì sao vợ dù yêu đến mấy cũng phải đề nghị li hôn.

Đàn ông hãy bỏ ngay những thói xấu này, nếu không sớm muộn gì vợ bạn cũng bỏ nhà ra đi - Ảnh 1
Việc cứ ôm giữ cho mình những niềm riêng, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với vợ về những khó khăn, bất ổn trong lòng mình lâu dần sẽ đẩy cuộc hôn nhân đi đến vờ bực chia ly - Ảnh minh họa: Internet

Không trung thực với cảm xúc của mình

Đàn ông vốn khô khan, cứng nhắc nhưng bạn đừng bao giờ cho mình quyền được im lặng, được giấu nhẹm mọi suy nghĩ với người phụ nữ mình yêu. Bởi chỉ khi sống thật với cảm xúc của mình, khi nói cho đối phương biết bạn muốn gì, cần gì thì họ mới có cơ hội hiểu thấu tâm can bạn.

Việc cứ ôm giữ cho mình những niềm riêng, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với vợ về những khó khăn, bất ổn trong lòng mình lâu dần sẽ đẩy cuộc hôn nhân đi đến vờ bực chia ly.

Bỏ mặc vợ một mình

Dẫu biết đàn ông có rất nhiều điều phải lo, có nhiều mối quan hệ phải vun đắp, phải mất rất nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu mải miết dành thời gian để lo cho các mối quan hệ xã hội ấy mà cứ để vợ vò võ một mình ở nhà thì thật quá đáng.

Một khi cảm thấy mình không được xem trọng, không được quan tâm thì nỗi cô đơn sẽ nuốt chửng tâm hồn người phụ nữ. Khiến họ, dù yêu chồng đến mấy cũng phải cạn tình vì đã bị bỏ rơi quá lâu.

Đàn ông hãy bỏ ngay những thói xấu này, nếu không sớm muộn gì vợ bạn cũng bỏ nhà ra đi - Ảnh 2
Vợ chồng muốn  hạnh phúc trăm năm chỉ có một bí quyết duy nhất đấy chính là “tương kính như tân” - Ảnh minh họa: Internet

Hằn học, thô lỗ với vợ

Khi yêu, đàn ông có thể dùng tất cả những dấu yêu mềm mỏng để lấy lòng người phụ nữ. Sau khi cưới rồi, khi đã có được đối phương họ lại trở nên trần trụi, hằn học hơn bao giờ hết. Lúc này, những người chồng mặc nhiên rằng vợ phải chấp nhận chịu trận khi họ bực dọc, khó chịu, là nơi trút giận.

Đàn ông quên mất rằng, vợ chồng muốn  hạnh phúc trăm năm chỉ có một bí quyết duy nhất đấy chính là “tương kính như tân”.

Không chia sẻ việc nhà với vợ

“Việc nhà là việc của đàn bà” chính là câu nói nhẫn tâm nhất mà đàn bà nghe được. Gia đình là của cả hai vợ chồng, ai cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng vun đắp, chăm sóc như nhau. Thế thì, hà cớ gì đàn ông đi làm về nhà chỉ việc nằm ễnh xem ti vi, chơi game chờ vợ dâng cơm tận miệng. Trong khi đấy, sau giờ tan tầm chị em phải tất bật chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ hầu chồng.

Những bất công, những áp lực, mệt mỏi đè nén lâu ngày sẽ khiến tình yêu dù cháy bỏng đến mấy cũng tắt ngúm. Và tất nhiên, nếu vượt ngưỡng chịu đựng thì đàn bà nào cũng buông tay, cũng muốn tự giải thoát cho mình khỏi người chồng ích kỷ.

Đàn ông hãy bỏ ngay những thói xấu này, nếu không sớm muộn gì vợ bạn cũng bỏ nhà ra đi - Ảnh 3
Việc luôn im lặng, chối quanh hay biết sai mà vẫn cãi chày cãi cối chứng tỏ người đàn ông ấy không phải là người có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nhận sai

Với đàn ông sĩ diện là quan trọng nhất, thế nhưng nếu bạn chấp nhận dẹp bỏ sĩ diện để nói lời xin lỗi vợ chứng tỏ tình yêu bạn dành cho cô ấy rất đáng trân trọng. Sai thì nhận lỗi, biết lỗi thì sửa sai chính là thái độ cầu thị của người chồng tử tế, có ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Việc luôn im lặng, chối quanh hay biết sai mà vẫn cãi chày cãi cối chứng tỏ người đàn ông ấy không phải là người có trách nhiệm. Họ càng không có bản lĩnh, can đảm để chấp nhận sai lầm của chính mình.

 

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi!

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi!

Một khi người đàn ông của bạn có những biểu hiện dưới đây, dám chắc trong con tim họ từ lâu đã có hình bóng phụ nữ khác. Chị em cố níu kéo, van nài cũng vô ích.

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