Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 06/08/2018 15:03

Nếu đàn bà dại ra sức đánh phấn, tô son để hấp dẫn đàn ông thì đàn bà khôn chỉ cần làm điều đơn giản này đã dư sức khiến các chàng “quỳ rạp” dưới chân xin được yêu thương.

Son phấn chỉ có thể giúp bạn thu hút đàn ông trong phút chốc bởi ngoại tình đẹp nhìn mãi cũng quen mắt, cũng chán. Thế nhưng, chỉ cần có được điều này bạn sẽ hấp dẫn “chết người”, khiến chàng say mê như điếu đổ, cả đời không chán.

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có cá tính

Tất nhiên, đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, có thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, dù bạn có đẹp đến mấy thì ngắm mãi cũng chán, nhưng nếu bạn có cá tính thì cả đời chàng vẫn nghiện đứ đừ. Cá tính là khi bạn luôn làm chủ cuộc đời mình, không vì bất cứ ai mà sống khác đi, cũng không che đậy con người thật của mình.

Việc phải chịu đựng sự giả tạo, “làm màu” của phụ nữ khiến đàn ông ngán đến tận cổ. Họ bị sự bất cần, ngông cuồng và cả sự háu thắng của phái yếu mê hoặc đến mức ngày càng yêu, ngày càng quấn quýt không rời.

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc thanh lịch, đúng hoàn cảnh

Cái gì quá cũng không tốt, việc ăn mặc thái quá, không phù hợp với hoàn cảnh cũng thế. Nếu đến nhà người yêu chơi, chị em hãy ăn mặc kín đáo, đơn giản để vừa đủ lịch sự nhưng vẫn thể hiện được sự duyên dáng, nữ tính của mình.

Nếu trong chuyến du lịch của hai người, bạn có thể mặc thật gợi cảm, thoải mái. Cũng thế, nếu đi dự tiệc bạn nên diện những bộ cánh thanh lịch, quyến rũ và đừng điên rồ mặc chúng khi đi café cùng bạn của chàng. Ăn mặc đúng hoàn cảnh không chỉ nói lên gout thẩm mỹ của bạn mà còn là sự tinh tế trong đối nhân xử thế. Không chỉ đàn ông xem trọng điều này, gia đình anh ấy, nhất là mẹ chồng tương lai cũng rất để tâm.

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có óc hài hước

Việc phải tiếp chuyện với cô nàng suốt ngày ỏng ẹo, nhõng nhẽo sẽ khiến đàn ông phát điên. Họ chán ngán đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng đã muốn chạy xa trăm mét, chẳng còn muốn yêu đương gì nữa. Phụ nữ muốn khiến đàn ông say mê hãy biết làm nũng đúng hoàn cảnh, mạnh mẽ khi cần để chàng vừa cưng vừa chiều.

Đặc biệt, nếu là người có óc khôi hài bạn nên áp dụng nét duyên ấy trong những câu chuyện với chàng. Việc được thỏa thích tán chuyện, được nghe những điều thú vị từ bạn sẽ khiến tâm trạng của đàn ông rất vui vẻ, phấn chấn.

Không phải phấn son, đây mới là thứ giúp đàn bà khôn hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không ngoan khi lên giường

Đàn bà có thể ngoan, nhưng đừng ngoan khi lên giường kẻo chồng chán ngán mà "mèo mả" với đà bà khác. Hãy biết cách hư hỏng vừa đủ để quyến rũ người đàn ông của đời mình, hãy khiến anh ấy quấn lấy bạn không rời để dẫu “gái lạ” có ve vãn, tán tỉnh cũng vô ích.

Sự hòa hợp trong đời sống gối chăn ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của các cặp đôi. Thế nên, nếu có bất cứ chướng ngại hay điều gì không hài lòng bạn nên thẳng thắn trao đổi để cả hai có  thể khắc phục và có cơ hội tận hưởng những giây phút thăng hoa, mãn nguyện bên nhau.

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