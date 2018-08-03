Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Dưới đây là những điều phụ nữ đã ly hôn nào cũng thấy hối tiếc, bạn hãy đọc thật kỹ để không đi vào vết xe đổ, để đời mình bớt bất hạnh.

Là đàn bà, nếu có ý định kết hôn bạn nhất định phải đọc bài viết này. Đừng chờ đến khi hôn nhân thất bại mới nhận ra mình đã mắc phải những sau lầm dưới đây thì đã không thể cứu vãn.

Là đàn bà, đừng vội kết hôn làm gì, cũng đừng vội chấp nhận về làm vợ người ta, làm dâu nhà người ta khi bạn vẫn còn quá trẻ. Hãy chờ cho đến khi tình yêu đủ lớn, cả hai cũng trải qua những phép thử của cuộc đời nhưng vẫn muốn kề vai sát cánh bên nhau, vẫn muốn nên duyên chồng vợ rồi hẵng cưới.

Những cuộc hôn nhân cưới vội cưới bừa vì sợ quá lứa lỡ thì, vì sợ mẹ cha buồn lòng rồi sẽ chìm trong những lo toan mệt mỏi chán chường. Hãy chắc rằng, người đàn ông bạn định cưới đủ tử tế, yêu thương và bao dung để có thể chấp nhận mọi thói hư tật xấu của bạn. Nếu không, chỉ cần vài ba bận cãi nhau vợ chồng bạn đã muốn dắt nhau ra tòa rồi.

Đàn bà đừng bao giờ kì vọng mình sẽ thay đổi được những thói xấu của đàn ông sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đặt quá nhiều kì vọng lên đối phương

Khi yêu, đàn ông có thể nhún nhường mọi điều trước người phụ nữ của mình. Dẫu mỗi lần đi chơi đều phải chờ đợi bạn cả tiếng đồng hồ, phải đưa bạn đi mua sắm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, phải mua thức ăn mang qua nhà bạn vào giữa đêm thì họ cũng vui lòng.

Tuyệt nhiên, sau khi kết hôn đàn ông sẽ không đủ kiên nhẫn, không còn nhẫn nại như thế. Họ sẽ trần trụi, cộc cằn đến mức khiến bạn bị sốc, bị hụt hẫng rất nhiều. Đặc biệt, đàn bà đừng bao giờ kì vọng mình sẽ thay đổi được những thói xấu của đàn ông sau khi kết hôn bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu đã chấp nhận lấy anh ấy làm chồng, bạn hãy chấp nhận chung sống với những điều chưa hoàn hảo nơi đối phương. Đừng cố gắng “huấn luyện” anh ấy thành người chồng hoàn hảo, bởi bạn thừa biết trên đời này làm gì có ai hoàn hảo mà.

iệc thắt lưng buộc bụng không dám chi tiêu gì cho bản thân để mua cái này cho chồng, sắm cái nọ cho con sẽ biến bạn trở thành người phụ nữ nhếch nhác, quê mùa và lỗi thời trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đã hi sinh quá nhiều cho gia đình

Đàn bà lấy chồng, tuyệt nhiên đừng hi sinh quá nhiều cho chồng, cho con, cho gia đình. Muốn làm người khác hạnh phúc, trước tiên bạn phải làm chính bản thân mình hạnh phúc trước đã. Việc thắt lưng buộc bụng không dám chi tiêu gì cho bản thân để mua cái này cho chồng, sắm cái nọ cho con sẽ biến bạn trở thành người phụ nữ nhếch nhác, quê mùa và lỗi thời trong mắt chồng.

Đàn ông nào đủ tinh tế để hiểu rằng bạn đã hi sinh vì gia đình như thế nào, đã chăm sóc anh ấy chu đáo ra sao. Chỉ cần vợ ngày một tàn tạ, già nua thì họ cứ việc chán vợ mà chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm. Ngoài ra, việc cứ cho đi mà không biết đòi hỏi nhận lại, cứ mặc nhiên ôm hết trách nhiệm vun vén gia đình vào mình sẽ khiến chồng ỷ lại, lười nhác và ngày càng xem thường vợ.

Chồng nào cũng là chồng, nếu anh ta đã ngoại tình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Đã chịu đựng đớn đau quá lâu để níu kéo hôn nhân

Chẳng đàn bà nào muốn bỏ chồng, bởi đấy chính là người đàn ông họ chọn, người mà họ chấp nhận rời xa gia đình để chung sống một nhà. Thế nhưng đàn bà ơi, một khi đàn ông đã dối lừa bạn, đã đang tâm lên giường với đàn bà khác thì anh ta có khác nào cái giẻ rách đáng bị quẳng vào thùng rác. Hà cớ gì bạn phải níu kéo, hà cớ gì bạn phải nhẫn nhịn sống kiếp chồng chung trong khi nếu dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh đời bạn sẽ bước sang trang mới.

Vậy nên, chồng nào cũng là chồng, nếu anh ta đã ngoại tình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc. Tiếc làm gì người đàn ông nằm bên vợ nhưng lại nhớ nhân tình, sống với vợ con mà mang tiền đi “nuôi gái”.