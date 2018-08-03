Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Phụ nữ yêu 03/08/2018 15:25

Đừng chờ đến khi ly hôn mới hối tiếc vì mình đã sống vì người khác quá nhiều, cũng đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới nhận ra mình đã sai ngay từ khi chấp nhận lấy anh ta làm chồng…

Là đàn bà, nếu có ý định kết hôn bạn nhất định phải đọc bài viết này. Đừng chờ đến khi hôn nhân thất bại mới nhận ra mình đã mắc phải những sau lầm dưới đây thì đã không thể cứu vãn.

Dưới đây là những điều phụ nữ đã ly hôn nào cũng thấy hối tiếc, bạn hãy đọc thật kỹ để không đi vào vết xe đổ, để đời mình bớt bất hạnh.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn - Ảnh 1
Những cuộc hôn nhân cưới vội cưới bừa vì sợ quá lứa lỡ thì, vì sợ mẹ cha buồn lòng rồi sẽ chìm trong những lo toan mệt mỏi chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng quá sớm

Là đàn bà, đừng vội kết hôn làm gì, cũng đừng vội chấp nhận về làm vợ người ta, làm dâu nhà người ta khi bạn vẫn còn quá trẻ. Hãy chờ cho đến khi tình yêu đủ lớn, cả hai cũng trải qua những phép thử của cuộc đời nhưng vẫn muốn kề vai sát cánh bên nhau, vẫn muốn nên duyên chồng vợ rồi hẵng cưới.

Những cuộc hôn nhân cưới vội cưới bừa vì sợ quá lứa lỡ thì, vì sợ mẹ cha buồn lòng rồi sẽ chìm trong những lo toan mệt mỏi chán chường. Hãy chắc rằng, người đàn ông bạn định cưới đủ tử tế, yêu thương và bao dung để có thể chấp nhận mọi thói hư tật xấu của bạn. Nếu không, chỉ cần vài ba bận cãi nhau vợ chồng bạn đã muốn dắt nhau ra tòa rồi.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn - Ảnh 2
Đàn bà đừng bao giờ kì vọng mình sẽ thay đổi được những thói xấu của đàn ông sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đặt quá nhiều kì vọng lên đối phương

Khi yêu, đàn ông có thể nhún nhường mọi điều trước người phụ nữ của mình. Dẫu mỗi lần đi chơi đều phải chờ đợi bạn cả tiếng đồng hồ, phải đưa bạn đi mua sắm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, phải mua thức ăn mang qua nhà bạn vào giữa đêm thì họ cũng vui lòng.

Tuyệt nhiên, sau khi kết hôn đàn ông sẽ không đủ kiên nhẫn, không còn nhẫn nại như thế. Họ sẽ trần trụi, cộc cằn đến mức khiến bạn bị sốc, bị hụt hẫng rất nhiều. Đặc biệt, đàn bà đừng bao giờ kì vọng mình sẽ thay đổi được những thói xấu của đàn ông sau khi kết hôn bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu đã chấp nhận lấy anh ấy làm chồng, bạn hãy chấp nhận chung sống với những điều chưa hoàn hảo nơi đối phương. Đừng cố gắng “huấn luyện” anh ấy thành người chồng hoàn hảo, bởi bạn thừa biết trên đời này làm gì có ai hoàn hảo mà.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn - Ảnh 3
iệc thắt lưng buộc bụng không dám chi tiêu gì cho bản thân để mua cái này cho chồng, sắm cái nọ cho con sẽ biến bạn trở thành người phụ nữ nhếch nhác, quê mùa và lỗi thời trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đã hi sinh quá nhiều cho gia đình

Đàn bà lấy chồng, tuyệt nhiên đừng hi sinh quá nhiều cho chồng, cho con, cho gia đình. Muốn làm người khác hạnh phúc, trước tiên bạn phải làm chính bản thân mình hạnh phúc trước đã. Việc thắt lưng buộc bụng không dám chi tiêu gì cho bản thân để mua cái này cho chồng, sắm cái nọ cho con sẽ biến bạn trở thành người phụ nữ nhếch nhác, quê mùa và lỗi thời trong mắt chồng.

Đàn ông nào đủ tinh tế để hiểu rằng bạn đã hi sinh vì gia đình như thế nào, đã chăm sóc anh ấy chu đáo ra sao. Chỉ cần vợ ngày một tàn tạ, già nua thì họ cứ việc chán vợ mà chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm. Ngoài ra, việc cứ cho đi mà không biết đòi hỏi nhận lại, cứ mặc nhiên ôm hết trách nhiệm vun vén gia đình vào mình sẽ khiến chồng ỷ lại, lười nhác và ngày càng xem thường vợ.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn - Ảnh 4
Chồng nào cũng là chồng, nếu anh ta đã ngoại tình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Đã chịu đựng đớn đau quá lâu để níu kéo hôn nhân

Chẳng đàn bà nào muốn bỏ chồng, bởi đấy chính là người đàn ông họ chọn, người mà họ chấp nhận rời xa gia đình để chung sống một nhà. Thế nhưng đàn bà ơi, một khi đàn ông đã dối lừa bạn, đã đang tâm lên giường với đàn bà khác thì anh ta có khác nào cái giẻ rách đáng bị quẳng vào thùng rác. Hà cớ gì bạn phải níu kéo, hà cớ gì bạn phải nhẫn nhịn sống kiếp chồng chung trong khi nếu dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh đời bạn sẽ bước sang trang mới.

Vậy nên, chồng nào cũng là chồng, nếu anh ta đã ngoại tình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc. Tiếc làm gì người đàn ông nằm bên vợ nhưng lại nhớ nhân tình, sống với vợ con mà mang tiền đi “nuôi gái”.

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này

Đàn bà có chồng ngoại tình nhất định phải đọc bài viết này, nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ bước qua nỗi đau bội phản, không bao giờ bị đàn ông làm đau thêm lần nào nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà sau đổ vỡ hạnh phúc hậu ly hôn đàn bà bỏ chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này