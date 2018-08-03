5 ‘tử huyệt’ mà dù yêu đến mấy đàn ông cũng không bao giờ nói cho bạn biết

Dẫu có yêu đến mấy, dù thân thiết đến đâu đàn ông cũng không bao giờ hé lộ những điều thầm kín dưới đây với phụ nữ, nhất là người phụ nữ họ yêu.

Mọi đàn ông đều thích thể hiện chỗ đứng của mình trong công việc qua những thành tích họ đạt được, qua vị trí họ đang nắm giữ chốn công sở. Bởi đấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cách để họ khẳng định mình là người có năng lực, đáng tin tưởng để tựa nương.

Khi yêu, đàn ông có thể thoải mái chia sẻ với bạn về những sở thích, thói quen hay các thông tin khác về đời tư của mình. Tuyệt nhiên, họ lại không bao giờ nói về việc một tháng mình kiếm được bao nhiêu tiền, số dư trong tài khoản có bao nhiêu con số. Bởi lẽ, phái mạnh không muốn bị người phụ nữ mình yêu thông qua mức lương mà đánh giá năng lực.

Ngoài ra, đàn ông cũng không muốn phụ nữ vì biết họ có bao nhiêu tiền mà lợi dụng đào mỏ hay ỷ lại vào năng lực kiếm tiền của họ mới quyết định tiến đến hôn nhân.

Thay vì phùng mang trợn má chửi bới tơi bời như phụ nữ đàn ông lại lẳng lặng chịu đựng cơn ghen - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy đang ghen

Đừng nghĩ chỉ phụ nữ mới biết ghen, một khi đàn ông đã ghen họ sẽ cuồng ghen không kém. Thế nhưng, thay vì phùng mang trợn má chửi bới tơi bời như phụ nữ đàn ông lại lẳng lặng chịu đựng cơn ghen ấy. Họ im lặng, tỏ thái độ khó chịu và hậm hực một cách khó hiểu để thể hiện nỗi ghen tuông trong lòng. Ấy thế mà, khi bạn hỏi “anh đang ghen đấy à?” chàng lại chối đây đẩy cho mà xem.

3. Từng bị phụ tình

Phái mạnh có thể kể cho bạn biết anh ấy đã từng thất bại trên thương trường ra sao, nhưng không bao giờ nhắc đến nửa lời về thất bại tình trường của mình. Sự nghiệp có thể gầy dựng lại, ai khởi nghiệp cũng phải trải qua những thử thách, phải đương đầu với những cam go mới chạm tay đến thành công. Tuy nhiên, việc từng bị “cắm sừng” lại là nỗi hổ thẹn lớn nhất đời đàn ông, họ sẽ không bao giờ muốn ai biết về nó, kể cả vợ.

Đàn ông thường cố ý “khai gian” về kinh nghiệm tình dục của mình để không bị nàng nghĩ rằng mình là người phóng túng - Ảnh minh họa: Internet

4. Số người tình từng lên giường

Đàn ông có thể khoe khoang với bạn bè về số người tình mình từng lên giường, về việc họ đã từng quen biết cô này, cặp kè cô kia nhưng tuyệt nhiên không dám làm thế với người phụ nữ họ yêu. Thậm chí, họ còn cố ý “khai gian” về kinh nghiệm tình dục của mình để không bị nàng nghĩ rằng mình là người phóng túng.

5. Căm ghét việc bị so sánh với đàn ông khác

Chẳng ai thích việc mình bị mang ra so sánh với một người khác, tất nhiên đàn ông cũng không ngoại lệ. Việc cứ luôn miệng “sao anh không lãng mạn như anh A”, “sao anh không như chồng chị B”, “người yêu cũ của em cưng chiều em hơn anh nhiều”, “anh chẳng giỏi chuyện gối chăn bằng người cũ của em”… sẽ khiến đàn ông tự ti vô cùng.