Cảnh báo: Đàn ông chớ dại rước 4 kiểu phụ nữ này về làm vợ kẻo tan nát gia cang, hối tiếc cả đời

Phụ nữ yêu 20/08/2018 16:01

4 kiểu phụ nữ này sẽ khiến đàn ông không có lấy một ngày hạnh phúc, phải dành nửa đời còn lại để ân hận vì đã rước cô ấy về làm vợ.

Nếu đang yêu một trong bốn kiểu phụ nữ này, đàn ông hãy chia tay ngay lập tức bởi cô ấy không phải là một người tốt, càng không phải là một người vợ tốt.

Cảnh báo: Đàn ông chớ dại rước 4 kiểu phụ nữ này về làm vợ kẻo tan nát gia cang, hối tiếc cả đời - Ảnh 1
Họ thích được cung phụng, lười lao động và tất nhiên bạn đừng mong cô ấy sẽ trở thành người vợ hiền dâu thảo - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ ích kỷ, đua đòi

Là con người, ai cũng có sự ích kỷ của mình, vấn đề nằm ở chỗ sự ích kỷ ấy nằm ở mức độ nào. Nếu  người phụ nữ cứ hay so bì, tranh hơn thua với người khác, luôn muốn “ăn thua đủ” với tất cả mọi người chứng tỏ cô ấy không chỉ đua đòi mà còn ham hư vinh. Nếu lấy phải mẫu phụ nữ này, đàn ông không chỉ bị vợ bôi xấu mà còn bị sự xấu tính của vợ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.

Chưa kể, phụ nữ quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Họ thích được cung phụng, lười lao động và tất nhiên bạn đừng mong cô ấy sẽ trở thành người vợ hiền dâu thảo.

Cảnh báo: Đàn ông chớ dại rước 4 kiểu phụ nữ này về làm vợ kẻo tan nát gia cang, hối tiếc cả đời - Ảnh 2
Trách nhiệm, nghĩa vụ đi kèm trong đời sống vợ chồng sẽ giúp tình yêu thăng hoa thành tình thân, là mối quan hệ gia đình không thể tách rời - Ảnh minh họa: Internet

2. Tham lam, thích hưởng thụ

Nếu tình yêu là sự rung động của hai con tim, là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn thì hôn nhân, là mối quan hệ đặt nặng cảm xúc thì hôn nhân cần nhiều hơn thế. Trách nhiệm, nghĩa vụ đi kèm trong đời sống vợ chồng sẽ giúp tình yêu thăng hoa thành tình thân, là mối quan hệ gia đình không thể tách rời.

Thế nên, ngay từ khi yêu nhau nếu nhận thấy đối phương là người tham lam, trọng vật chất thì đàn ông hãy cảnh giác. Bởi lẽ, chắc chắn đến khi bạn lâm vào cảnh nghèo khó, sa cơ lỡ vận cô ấy sẽ không phải là người vợ sẵn sàng đồng cam cộng khổ mà sẽ dứt áo ra đi.

Cảnh báo: Đàn ông chớ dại rước 4 kiểu phụ nữ này về làm vợ kẻo tan nát gia cang, hối tiếc cả đời - Ảnh 3
Nếu người phụ nữ bạn đang hẹn hò chỉ muốn được người khác đối xử tốt với mình nhưng lại chẳng bao giờ muốn cho đi bất cứ một điều gì thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

3. Chỉ muốn nhận mà không muốn cho

Sống ở đời cần biết trước biết sau, muốn nhận lại phải biết cho đi. Nếu người phụ nữ bạn đang hẹn hò chỉ muốn được người khác đối xử tốt với mình, cho mình thứ này thứ khác nhưng lại chẳng bao giờ muốn cho đi bất cứ một điều gì thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ này.

Bởi lẽ, sau khi kết hôn nếu cô ấy vẫn giữ lối suy nghĩ này thì người chồng không chỉ phải vừa nuôi vợ, nuôi con, gồng gánh cả gia đình trên lưng mà không được vợ sẻ chia, hỗ trợ bất cứ điều gì.

Cảnh báo: Đàn ông chớ dại rước 4 kiểu phụ nữ này về làm vợ kẻo tan nát gia cang, hối tiếc cả đời - Ảnh 4
Khi đang yêu mà đã phát hiện người phụ nữ của mình có mối quan hệ ám muội với đàn ông khác thì đây đích thị là cô nàng có thói trăng hoa- Ảnh minh họa: Internet

4. Lẳng lơ, không chung thủy

Tình yêu là chuyện nhất thời, hôn nhân là chuyện một đời. Khi đang yêu mà đã phát hiện người phụ nữ của mình có mối quan hệ ám muội với đàn ông khác, đã có người yêu nhưng vẫn “thả thính” khắp nơi thì đây đích thị là cô nàng có thói trăng hoa.

Nếu đã đem lòng yêu thương bạn thật lòng chẳng phụ nữ nào lại hành xử như thế. Thực chất, nàng chỉ đang xem bạn là bến đỗ tạm thời, nếu gặp được người đàn ông giàu có khác họ sẽ ngoảnh mặt rời đi ngay thôi.

 

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