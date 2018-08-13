Chồng ngoại tình, trước khi quyết định thứ tha hay buông tay đàn bà hãy trả lời 3 câu hỏi lớn này

Phụ nữ yêu 13/08/2018 16:17

Trước khi quyết định đi hay ở, bước tiếp hay dừng lại cuộc hôn nhân bội lừa đàn bà hãy chắc rằng bạn sẽ không hối hận vì những gì mình quyết định

Ly hôn không nên là cuộc chạy trốn những thương tổn, thứ tha cho người chồng ngoại tình càng không nên là sự gắng gượng. Đứng trước lựa chọn giữa đi hay ở dừng lại hay bước tiếp phụ nữ hãy tự trả lời 3 câu hỏi lớn này.

Chồng ngoại tình, trước khi quyết định thứ tha hay buông tay đàn bà hãy trả lời 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 1
Chấp nhận việc chồng chung sống với mình nhưng vẫn lang chạ với đàn bà khác, nửa đời còn lại phải nhẫn nhục mà chịu kiếp chung chồng thì van nài làm gì hỡi đàn bà? - Ảnh minh họa: Internet

1. Bạn có dám chắc rằng chồng mình không bao giờ ngoại tình thêm lần nữa?

Nếu chồng bạn ngoại tình chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì không kiềm chế được dục vọng của mình mà có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng thì lúc ấy bạn hãy cân nhắc về việc có nên thứ tha cho anh ấy hay không. Ngược lại, nếu anh ấy vì đem lòng yêu thương người thứ ba, vì đã nguội lạnh trước vợ, không hề có thiện chí hàn gắn thì đàn bà níu kéo làm chi mảnh tình chắp vá.

Lúc ấy, dẫu bạn có dùng mọi cách để duy trì cuộc hôn nhân hiện tại thì liệu bạn có hạnh phúc hay không? Chấp nhận việc chồng chung sống với mình nhưng vẫn lang chạ với đàn bà khác, nửa đời còn lại phải nhẫn nhục mà chịu kiếp chung chồng thì van nài làm gì hỡi đàn bà?

Chồng ngoại tình, trước khi quyết định thứ tha hay buông tay đàn bà hãy trả lời 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 2
Đừng viết tiếp những chương bi kịch hôn nhân nữa, như thế đã là quá đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet

2. Bạn và chồng đã nhận ra cả hai sai lầm hay thiếu sót điều gì hay không?

Chồng bạn ngoại tình không phải vì anh ấy yêu người khác, cũng chẳng hề lên giường với ai ngoài vợ mà chỉ đơn giản vì anh ấy đã quá chán ngán cuộc hôn nhân này. Khi ấy, cả hai nên ngồi lại nhìn nhận về những thiếu sót, sai lầm của đối phương và nỗ lực khắc phục những điều chưa hoàn hảo ấy. Có như thế, tình cảm mới được vun đắp, vợ chồng chồng mới có cơ hội hàn gắn.

Ngược lại, nếu cả hai chẳng ai nhận mình sai, cũng không biết mình đã sai điểm nào, càng không ra sức thấu hiểu một nửa thì hãy nhanh chóng ký vào đơn ly hôn. Đừng viết tiếp những chương bi kịch hôn nhân nữa, như thế đã là quá đủ rồi.

Chồng ngoại tình, trước khi quyết định thứ tha hay buông tay đàn bà hãy trả lời 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 3
 Hãy dũng cảm đối diện với thực tại, hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn có chắc chắn là mình sẽ không hối hận về quyết định này không?

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân bội lừa, đàn bà hãy suy nghĩ thật cẩn thận, thấu đáo rằng mình đã chắc chắn chưa, liệu rằng mình có hối hận hay không. Đừng giữ lấy người chồng ngoại tình chỉ vì sợ mang tiếng gái một đời chồng, sợ mất mặt với gia đình, thiên hạ hay chỉ để giữ bố cho con.

Cũng vậy, phụ nữ đừng tước mất quyền được hối lỗi, được làm lại từ đầu của chồng chỉ vì sĩ diện cá nhân, chỉ vì cái tôi quá lớn, vì muốn chạy trốn những đớn đau. Hãy dũng cảm đối diện với thực tại, hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau của chính mình. Hạnh phúc đang nằm trong bàn tay của bạn đấy, hãy thận trọng để nó không trôi tuột vào hư không.

  

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