3 lí do khiến đàn bà nhất quyết không ly dị, chấp nhận kiếp chung chồng

Phát hiện chồng ngoại tình đàn bà nào cũng đớn đau, thương tổn nhưng không phải ai cũng chọn cách buông tay. Phụ nữ chấp nhận thứ tha cho người chồng bội bạc, chung quy chũng chỉ vì 3 điều này.

Chính những sai lầm ấy khiến chồng chán vợ mà lang chạ với đàn bà khác, mà ăn vụng đến mê mệt quên lối về. Khi đã nhận ra vấn đề, khi đã thẳng thắn trò chuyện với chồng, họ dần thay đổi và hoàn thiện chính mình để lấy lại sự hấp dẫn trong mắt chồng như thuở ban đầu. Chính tình yêu là động lục giúp người phụ nữ có đủ can đảm để làm điều ấy, nếu không họ đã dễ dàng đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân dối gian thay vì ra sức cứu vãn nó.

Nếu người ngoài có thể mạnh miệng tuyên bố “chồng mà ngoại tình tôi sẽ bỏ ngay, níu kéo làm gì kiểu người thay lòng đổi dạ ấy” thì người trong cuộc lại thấy mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Khi bình tâm nghĩ về nguyên nhân chồng ngoại tình, những người vợ ít nhiều nhận ra những thiếu sót của mình. Họ giật mình khi biết mình đã vô tâm với chồng ra sao, đã bao lâu rồi họ không nói được câu “em yêu anh” với chồng, cũng đã lâu lắm rồi họ chẳng thèm mua sắm đồ lót mới cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bao dung

Có những phụ nữ chẳng thể chấp nhận cho bất cứ ai cơ hội để chuộc lỗi, cũng không bao giờ chấp nhận thay đổi suy nghĩ khi người khác đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Họ cố chấp, cực đoan đến mức một khi đã có dấu ấn không tốt về ai thì cả đời này vẫn như thế.

Tuy nhiên, vẫn có những người phụ nữ biết rằng chồng ngoại tình là sai, là phản bội lại những lời thề nguyện, những hứa hẹn yêu thương. Họ hiểu rằng, đứng trước những cám dỗ nếu không đủ cứng rắn sẽ rất dễ sập bẫy ngoại tình.

Đàn bà bao dung sẽ cho chồng cơ hội để sửa sai, để lấy lại lòng tin nơi vợ. Tuyệt nhiên, họ sẽ không bao giờ cho anh ấy cơ hội thứ hai. Bởi nếu đã có lần thứ hai chứng tỏ lăng nhăng đã là bản chất, dù có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được sự chung thủy từ họ.

Ảnh minh họa: Internet

Vì con cái

Đây chính là lí do giữ lấy hôn nhân đáng thương nhất. Những người vợ, người mẹ luôn nặng tình với chồng, nặng lòng với con. Dẫu rất căm phẫn, tủi hờn và chẳng còn chút tình yêu nào dành cho chồng thì họ vẫn nhất quyết không ly hôn. Chẳng phải sợ hai bên gia đình mất mặt, cũng không phải sợ thiên hạ dè bỉu “gái một đời chồng. Điều những người mẹ sợ nhất khi ly hôn chính là con cái sau này lớn lên sẽ bị thiếu hụt tình yêu thương của cha, sẽ có một gia đình không vẹn tròn, sẽ bị bạn bè trêu chọc.

Vậy nên, những người mẹ, người vợ cam chịu hi sinh mà sống bên người chồng bội phản, mà ngầm giao kèo với chồng rằng “anh có làm gì bên ngoài cũng được, miễn là khi về nhà hãy giả vờ hạnh phúc để con không tổn thương”. Họ chấp nhận đánh đổi thanh xuân, sống mòn chỉ mong con cái hạnh phúc, dẫu đấy chỉ là hạnh phúc ảo.