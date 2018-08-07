Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng phạt chồng ngoại tình khôn ngoan nhất

Phụ nữ yêu 07/08/2018 17:13

Đừng dùng tay, đàn bà khôn ngoan hãy dừng 3 thứ này để đánh ghen mới khiến thiên hạ nể phục, bồ nhí sợ xanh mặt.

Là phụ nữ, khi phát hiện chồng ngoại tình ai cũng “khóc lên khóc xuống”, cũng đớn đau khôn cùng. Thế nhưng, thay vì lồng lộn kéo bạn bè đến đánh ghen nhân tình để dằn mặt, tung hê tất cả mọi chuyện để hạ bệ chồng, đàn bà khôn sẽ “đánh ghen” theo cách này để ai cũng nể.

Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng phạt chồng ngoại tình khôn ngoan nhất - Ảnh 1
Đàn bà khôn sẽ không bao giờ đánh ghen bằng cách tát vào mặt hay lột đồ nhân tình của chồng... - Ảnh minh họa: Internet

Đánh phấn tô son

Đàn bà có chồng ngoại tình có thể khóc lóc đau thương, có thể chẳng ăn chẳng ngủ vì bị bội lừa. Thế nhưng, bạn chỉ được quyền yếu đuối trong 3 ngày, sau đấy hãy để nước mắt và nỗi đau lại phía sau. Đừng ngược đãi bản thân thêm phút giây nào nữa kẻo con giáp thứ 13 cười vào mặt, chồng càng có cớ để đổ mọi lỗi lầm lên đầu người vợ nhu nhược, vô dụng.

Đàn bà sau những bội lừa nhất định phải xinh đẹp, phải sống cho mình, phải biết rằng người đàn ông ấy không còn xứng đáng có được mình nữa. Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen. Thế nên, phụ nữ đừng tự biến mình thành đàn bà dại, hãy đủ khôn ngoan để đánh phấn tô son, để khiến mình tràn đầy sức sống, khiến tâm hồn mình được hồi sinh. Sau những đổ vỡ, những dằn vặt bạn sẽ hiểu rằng trên đời này chẳng có gì đáng quý bằng việc làm chủ đời mình, tự khiến mình an yên đã là quá đủ. Đàn ông tồi không bao giờ đủ sức nặng để ta có thể đánh đổi những điều tuyệt diệu như thế.

Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng phạt chồng ngoại tình khôn ngoan nhất - Ảnh 2
Hãy giữ lại cái tôi kiêu hãnh của mình, hãy giữ lấy lòng tự trọng để chẳng ai dám làm thế với bạn thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sự ngoan cường

Trăng hoa là bản tính của đàn ông, một khi anh ấy đã cả gan ăn vụng lần một thì chắc chắn sẽ có dư kinh nghiệm để có lần thứ hai, thứ ba. Những lời hứa hẹn “anh xin lỗi, sẽ không có lần sau”, hay những lời biện minh “là do cô ta dụ dỗ anh, anh không hề muốn phản bội em” chỉ là nhưng cái cớ để ru ngủ bạn, để bạn dại khờ tin mà chấp nhận thứ tha.

Đàn bà ơi, chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì hãy bỏ ngay đừng tiếc. Tiếc làm gì kẻ đang tâm hất đổ tất thảy yêu thương, những tháng ngày chông chênh chao đảo cả hai đã nắm tay nhau vượt qua, kẻ đã quên lời thề nguyện một lòng sắt son thuở nào. Một khi tâm của đàn ông không còn dành cho bạn nữa thì “đồng sàng dị mộng” là chuyện hiển nhiên. Là vợ, khổ cực nào cũng có thể chấp nhận nhưng kiếp chung chồng thì không. Hãy giữ lại cái tôi kiêu hãnh của mình, hãy giữ lấy lòng tự trọng để chẳng ai dám làm thế với bạn thêm lần nào nữa.

Đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đây mới là cách trừng phạt chồng ngoại tình khôn ngoan nhất - Ảnh 3
Làm công việc mình yêu thích, kiếm ra tiền chính là thứ vũ khí có sức công phá mạnh nhất đến những kẻ đã đang tâm khiến đời bạn bầm dập - Ảnh minh họa: Internet

Sống thật hạnh phúc

Không phải đàn ông, tiền và một cuộc sống độc lập mới là thứ có thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ. Nếu đàn ông có thể chạy đến bên đàn bà khác, có thể miệng nói yêu nhưng tay lại nhắn tin yêu cô gái khác thì tiền chẳng bao giờ phản bội ta. 

Làm công việc mình yêu thích, kiếm ra tiền chính là thứ vũ khí có sức công phá mạnh nhất đến những kẻ đã đang tâm khiến đời bạn bầm dập. Khi ấy, họ không chỉ tự hổ thẹn vì năm xưa đã làm điều có lỗi mà còn thấy nhục nhã khi quả báo đến quá nhanh.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Đừng chờ đến khi ly hôn mới hối tiếc vì mình đã sống vì người khác quá nhiều, cũng đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới nhận ra mình đã sai ngay từ khi chấp nhận lấy anh ta làm chồng…

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