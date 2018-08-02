Một khi có 4 dấu hiệu này chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được

Phụ nữ yêu 02/08/2018 14:12

Khi đã ngoại tình, khi đã đem lòng yêu thương đàn bà khác thì các ông chồng dù có tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu tự vạch mặt chính mình.

Nếu có một trong những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài. Chị em hãy tự kiểm chứng.

Một khi có 4 dấu hiệu này chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được - Ảnh 1
Chỉ khi đang chung chăn chung gối với nhân tình, khi đang đưa bồ nhí đi mua sắm hay âu yếm nhau ở quán café thì đàn ông mới phải giấu nhẹm việc mình đang ở đâu - Ảnh minh họa: Internet

1.Nói dối việc đang đi đâu, với ai

Nếu không có gì mờ ám thì chẳng việc gì những ông chồng phải nói dối vợ việc anh ấy đang đi đâu, với ai, làm gì. Chỉ khi đang chung chăn chung gối với nhân tình, khi đang đưa bồ nhí đi mua sắm hay âu yếm nhau ở quán café thì đàn ông mới phải giấu nhẹm việc mình đang ở đâu. Thậm chí, họ giả vờ nói rằng mình đang ngồi cùng một người bạn thân thiết mà vợ biết, hoặc những người có mối quan hệ công việc để dù khó chịu đến mấy chị em cũng không có cớ gì để ca thán vì đấy là chén cơm manh áo của cả gia đình.

Thế nhưng, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nếu chồng bạn liên tục nói rằng anh ấy gặp một người bạn quá nhiều lần trong tuần thì chị em nên kiểm chứng thông tin. Đừng để chồng qua mặt mình, cũng đừng để anh ấy xem bạn là kẻ ngốc.

Một khi có 4 dấu hiệu này chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được - Ảnh 2
Nếu một ngày, những cử chỉ ấy thưa dần, những lời ngọt ngào không còn nữa nghĩa là chồng bạn đang có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

2. Ít dành cho bạn cử chỉ tình cảm

Vợ chồng bạn trước nay rất hạnh phúc, chồng thích hôn trộm lên má khi vợ nấu ăn, nắm tay khi cả hai cùng nằm xem phim hay hôn trước khi đi ngủ. Những âu yếm, dịu dàng ấy được chàng thể hiện rất tự nhiên, thường xuyên. Nếu một ngày, những cử chỉ ấy thưa dần, những lời ngọt ngào không còn nữa nghĩa là chồng bạn đang có vấn đề.

Một khi đã yêu phụ nữ khác, khi đã chán vợ thì chỉ cần nhìn thấy bạn anh ấy đã chán rồi, huống gì thể hiện tình cảm.

Một khi có 4 dấu hiệu này chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được - Ảnh 3
Ông bà ta có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen”, ở bên nhân tình tươi mới, đẹp xinh khi về nhà đàn ông nào nhìn người vợ mà chả chán - Ảnh minh họa: Internet

3. Thường kiếm cớ gây sự, chỉ trích vợ

Khi yêu, đàn ông có thể chấp nhận nhún nhường tất cả mọi điều trước người phụ nữ của mình. Họ đồng ý nhận sai dù không hề sai, chấp nhận chịu thiệt thòi để làm vui lòng một nửa. Nếu những thương yêu ấy bị đổi thành những hằn học, lớn tiếng mắng nhiếc hay chỉ trích thì đấy chính là bởi chàng đang ngầm so sánh bạn với nhân tình.

Ông bà ta có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen”, ở bên nhân tình tươi mới, đẹp xinh khi về nhà đàn ông nào nhìn người vợ đã quá thân thuộc, ăn bận đơn sơ thì người chồng nào cũng sẽ vô thức kiếm cớ gây sự.

4. Có “quỹ đen”

Đàn ông nào cũng có “quỹ đen”, cũng có những khoản tiền riêng không muốn vợ biết. Họ dùng khoản tiền ấy để café với bạn bè, để uống vài ly bia, để mua những thứ mình thích mà không cần phải ngửa tay xin tiền vợ.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu số tiền trong “quỹ đen” của chồng bạn quá nhiều, anh ấy chi tiêu nó không phải cho chính mình mà là cho một người bí ẩn khác. Nếu phát hiện chồng có những giao dịch ngân hàng bất minh, bạn hãy yêu cầu anh ấy giải thích rõ ràng, đừng nhắm mắt cho qua kẻo có ngày chồng mang tiền đi “nuôi gái”.

 

Nếu có một trong những dấu hiệu này, dám chắc vợ bạn đang ngoại tình đấy!

Nếu có một trong những dấu hiệu này, dám chắc vợ bạn đang ngoại tình đấy!

Cực chính xác: Nếu có những dấu hiệu sau chắc chắn phụ nữ đang ngoại tình, đàn ông hãy đọc ngay kẻo bị cắm sừng mà không hay.

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