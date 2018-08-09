Theo nhân tướng học, đàn ông có nét tướng này chắc chắn là người lăng nhăng, sẵn sàng lên giường với đàn bà khác bất cứ khi nào có cơ hội, mặc cho vợ con đau khổ, tổn thương cũng mặc kệ.

Vì dễ dàng có được lòng tin lại không mất quá nhiều công sức để tán tỉnh ai nên đàn ông có nét tướng này không hề trân trọng mà thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Họ sống vô trách nhiệm, tự cao đến mức dù có làm người yêu tổn thương cũng không hề hối lỗi.

Một khi sở hữu khuôn miệng nhỏ thì người đàn ông ấy cực kì khéo miệng, có khiếu ăn nói, rất biết cách lấy lòng người khác. Chưa kể, họ còn có năng khiếu nghệ thuật, hát hay đàn giỏi nên được rất nhiều người khác giới đem lòng yêu thích, mến mộ.

Đàn ông có độ dày hai môi không đều nhau

Nếu có môi trên mỏng, môi dưới quá dày thì đây đích thị là người đàn ông giỏi hứa suông. Một khi muốn lấy lòng phụ nữ họ có thể thề non hẹn biển nhưng lại chẳng bao giờ nhớ những gì mình nói. Một khi đã có được tình yêu của bạn, một khi đã kéo bạn lên giường được thì họ sẽ không còn xem bạn ra gì.

Làm vợ người đàn ông này cả đời bạn phải đi đánh ghen, phải canh cánh nỗi lo người khác giật chồng mình, không có lấy nửa ngày hạnh phúc- Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có răng nhỏ, nhọn như răng chuột

Răng nhỏ, nhọn chính là nét tướng của người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn và hay chấp nhặt những chuyện vụn vặt. Họ thường thù dai, cố chấp và rất sĩ diện. Vì sĩ diện của mình họ có thể chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, có thể giẫm lên tất cả mọi điều mà bất chấp phải trái đúng sai.

Khi nghèo khó mẫu đàn ông này còn có thể chung tình, nhưng một khi đã có tiền trong tay họ sẽ sẵn sàng ngoại tình với hết cô này đến cô khác để chứng tỏ bản lĩnh, sự hấp dẫn của mình. Làm vợ người đàn ông này cả đời bạn phải đi đánh ghen, phải canh cánh nỗi lo người khác giật chồng mình, không có lấy nửa ngày hạnh phúc.

Đàn ông có mũi diều hâu

Mũi diều hâu là chiếc mũi nhọn như mũi két. Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu dáng mũi này chắc chắn không hề chung thủy mà cực kỳ lăng nhăng. Họ chỉ cần được thỏa mãn thú vui của mình, được tận hưởng những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, được thỏa mãn nhu cầu xác thân mà mặc kệ bạn đời rơi nước mắt mỗi đêm.

Nếu đã trót yêu mẫu đàn ông này, bạn hãy đề cao cảnh giác bởi bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị cắm sừng.

Dẫu có trói buộc được họ bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng không thể khiến anh ta yêu thương và ở bên bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có đôi tai nhỏ

Những người có đôi tai nhỏ rất khôn khéo trong hành xử, giao tiếp. Khi nghe những lời họ nói bạn phải luôn nghi ngờ, đừng dại dột tin ngay kẻo bị lừa gạt trong ấm ức. Dẫu có trói buộc được họ bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng không thể khiến anh ta yêu thương và ở bên bạn cả đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.