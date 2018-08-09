Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ

Phụ nữ nào lấy chồng cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc , một cuộc sống đủ đầy vật chất để không chỉ vợ chồng họ mà con cái sau này cũng có tiền đề tốt để phát triển. Thế nhưng, nếu đàn ông nghĩ người vợ nào cũng “chỉ biết có tiền” thì quá sai lầm. Hơn cả tiền, đây mới là thứ những người vợ mong muốn nhận được từ chồng nhất.

Thế nên đàn ông ơi, nếu muốn thể hiện tình cảm với vợ các anh đâu cần chờ đến dịp. Bất cứ lúc nào muốn, các anh vẫn có thể dành cho vợ những món quà bất ngờ, một bó hoa được gửi đến nơi cô ấy làm việc với lời nhắn “cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh. Anh nhớ em vợ yêu à!”. Dám chắc, dù có sắt đá đến mất thì nàng cũng sẽ ngất ngây hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý như thế.

Phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa, tặng quà, cũng thích được người đàn ông mình yêu thương dành những lời mật ngọt để rót vào tai. Thế nhưng, đàn ông lại làm điều ấy trong sự miễn cưỡng, thậm chí tặng quà cho có lệ trong các dịp lễ. Có nhiều người chồng còn quên cả kỷ kiệm ngày cưới, sinh nhật vợ hay sinh nhật con mà không biết rằng cô ấy đã tổn thương thế nào trước sự vô tâm của mình.

Nếu cứ khiến vợ phải thấp thỏm lo âu sợ mất chồng thì dù yêu bạn đến mấy cô ấy cũng khó lòng tin yêu bạn tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

2. Cho vợ cảm giác an toàn

Cảm giác an toàn không chỉ là khi chồng luôn nắm lấy tay vợ khi sang đường, luôn vòng tay ôm lấy eo vợ khi cả hai ngồi cạnh nhau trong các cuộc vui với bạn bè mà còn là cách đàn ông khước từ những lời mời gọi của những cô gái khác. Đàn ông nên nhớ, nếu bạn phạm phải bất cứ sai lầm nào phụ nữ cũng có thể cho qua, nhưng riêng với ngoại tình thì không.

Với phụ nữ, chung thủy không phải là cả đời này chỉ yêu một người mà là việc bạn chiến thắng tất cả những cám dỗ chỉ để yêu một người. Nếu cứ khiến vợ phải thấp thỏm lo âu sợ mất chồng thì dù yêu bạn đến mấy cô ấy cũng khó lòng tin yêu bạn tuyệt đối.

Nếu ngay cả chồng mà còn không đứng về phía mình thì phụ nữ biết nương tựa vào ai - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn sàng lắng nghe mọi buồn vui của vợ

Đàn ông thường than thở rằng phụ nữ lắm điều, họ nói quá nhiều khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, có bao giờ những ông chồng nghĩ được rằng vợ bạn nói nhiều là do cô ấy căng thẳng, mệt mỏi và xem chồng là chỗ dựa tinh thần nên mới trút hết nỗi lòng.

Họ kể mọi điều với chồng vì họ cần một người lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của vợ. Bởi nếu ngay cả chồng mà còn không đứng về phía mình thì phụ nữ biết nương tựa vào ai.

Đàn ông ơi, hãy luôn giữ lời hứa với người phụ nữ của mình. Hơn ai hết, vợ mới là người bạn cần phải giữ chữ tín nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn giữ lời hứa

Nếu đàn ông lí trí đến mức chỉ tin vào những bản hợp đồng, những thứ có giấy tờ sổ sách thì phụ nữ lại luôn ngây thơ tin vào những lời hứa. Với họ, những hứa hẹn không chỉ là để nói ra cho vui, mà là để thực hiện. Một người chồng thất hứa hết lần này đến lần khác sẽ khiến vợ buồn lòng vô cùng, bởi cô ấy đã hi vọng thế nào, đã chờ đợi ra sao nhưng rút cuộc lại chỉ nhận được những hụt hẫng, chông chênh.

Vậy nên, đàn ông ơi, hãy luôn giữ lời hứa với người phụ nữ của mình. Hơn ai hết, vợ mới là người bạn cần phải giữ chữ tín nhất.