Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ

Phụ nữ yêu 09/08/2018 15:51

Người vợ nào cũng mong được chồng thỏa mãn 4 điều này, đàn ông nào làm được chắc chắn vợ chồng hạnh phúc đến già.

Phụ nữ nào lấy chồng cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy vật chất để không chỉ vợ chồng họ mà con cái sau này cũng có tiền đề tốt để phát triển. Thế nhưng, nếu đàn ông nghĩ người vợ nào cũng “chỉ  biết có tiền” thì quá sai lầm. Hơn cả tiền, đây mới là thứ những người vợ mong muốn nhận được từ chồng nhất.

Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ - Ảnh 1
 Bất cứ lúc nào muốn, các anh vẫn có thể dành cho vợ những món quà bất ngờ, một bó hoa được gửi đến nơi cô ấy làm việc với lời nhắn 'cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh. Anh nhớ em vợ yêu à! - Ảnh minh họa: Internet

1. Có những bất ngờ dành cho vợ

Phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa, tặng quà, cũng thích được người đàn ông mình yêu thương dành những lời mật ngọt để rót vào tai. Thế nhưng, đàn ông lại làm điều ấy trong sự miễn cưỡng, thậm chí tặng quà cho có lệ trong các dịp lễ. Có nhiều người chồng còn quên cả kỷ kiệm ngày cưới, sinh nhật vợ hay sinh nhật con mà không biết rằng cô ấy đã tổn thương thế nào trước sự vô tâm của mình.

Thế  nên đàn ông ơi, nếu muốn thể hiện tình cảm với vợ các anh đâu cần chờ đến dịp. Bất cứ lúc nào muốn, các anh vẫn có thể dành cho vợ những món quà bất ngờ, một bó hoa được gửi đến nơi cô ấy làm việc với lời nhắn “cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh. Anh nhớ em vợ yêu à!”. Dám chắc, dù có sắt đá đến mất thì nàng cũng sẽ ngất ngây hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý như thế.

Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ - Ảnh 2
Nếu cứ khiến vợ phải thấp thỏm lo âu sợ mất chồng thì dù yêu bạn đến mấy cô ấy cũng khó lòng tin yêu bạn tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

2. Cho vợ cảm giác an toàn

Cảm giác an toàn không chỉ là khi chồng luôn nắm lấy tay vợ khi sang đường, luôn vòng tay ôm lấy eo vợ khi cả hai ngồi cạnh nhau trong các cuộc vui với bạn bè mà còn là cách đàn ông khước từ những lời mời gọi của những cô gái khác. Đàn ông nên nhớ, nếu bạn phạm phải bất cứ sai lầm nào phụ nữ cũng có thể cho qua, nhưng riêng với ngoại tình thì không.

Với phụ nữ, chung thủy không phải là cả đời này chỉ yêu một  người mà là việc bạn chiến thắng tất cả những cám dỗ chỉ để yêu một người. Nếu cứ khiến vợ phải thấp thỏm lo âu sợ mất chồng thì dù yêu bạn đến mấy cô ấy cũng khó lòng tin yêu bạn tuyệt đối.

Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ - Ảnh 3
Nếu ngay cả chồng mà còn không đứng về phía mình thì phụ nữ biết nương tựa vào ai - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn sàng lắng nghe mọi buồn vui của vợ

Đàn ông thường than thở rằng phụ nữ lắm điều, họ nói quá nhiều khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, có bao giờ những ông chồng nghĩ được rằng vợ bạn nói nhiều là do cô ấy căng thẳng, mệt mỏi và xem chồng là chỗ dựa tinh thần nên mới trút hết nỗi lòng.

Họ kể mọi điều với chồng vì họ cần một người lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của vợ. Bởi nếu ngay cả chồng mà còn không đứng về phía mình thì phụ nữ biết nương tựa vào ai.

Hơn cả tiền, đây mới mà thứ đàn bà muốn được chồng thỏa mãn nhất, đàn ông hãy đọc thật kỹ - Ảnh 4
Đàn ông ơi, hãy luôn giữ lời hứa với người phụ nữ của mình. Hơn ai hết, vợ mới là người bạn cần phải giữ chữ tín nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn giữ lời hứa

Nếu đàn ông lí trí đến mức chỉ tin vào những bản hợp đồng, những thứ có giấy tờ sổ sách thì phụ nữ lại luôn ngây thơ tin vào những lời hứa. Với họ, những hứa hẹn không chỉ là để nói ra cho vui, mà là để thực hiện. Một người chồng thất hứa hết lần này đến lần khác sẽ khiến vợ buồn lòng vô cùng, bởi cô ấy đã hi vọng thế nào, đã chờ đợi ra sao nhưng rút cuộc lại chỉ nhận được những hụt hẫng, chông chênh.

Vậy nên, đàn ông ơi, hãy luôn giữ lời hứa với người phụ nữ của mình. Hơn ai hết, vợ mới là người bạn cần phải giữ chữ tín nhất.

Nếu không cưới cô gái có 3 phẩm chất này làm vợ, đàn ông sẽ  phải tiếc cả đời

Nếu không cưới cô gái có 3 phẩm chất này làm vợ, đàn ông sẽ  phải tiếc cả đời

Đàn ông nào cũng phải hối hận cả đời nếu không cưới ngay cô gái có những phẩm chất "vàng mười" này làm vợ!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn hôn nhân hạnh phúc vợ chồng son đàn bà muốn gì đàn bà thích gì ở đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này