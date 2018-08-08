Sốc với lí do khiến đàn ông dù yêu vợ đến mấy vẫn bất chấp lên giường với gái lạ

Rất nhiều đàn ông ngoại tình đã thừa nhận rằng, yếu tố mới lạ chính là nguyên nhân đầu tiên khiến họ không thể kiểm soát được ham muốn lên giường với phụ nữ khác ngoài vợ mình. Thế nhưng sau lần đầu tiên ấy, họ lại càng bị nhân tình mê hoặc đến mức bỏ bê gia đình, chán ngán vợ là vì…

Chình vì ngoan quá mức, nằm im như khúc gỗ trên giường nên dù yêu vợ đến mấy thì đàn ông vẫn bất chấp tất cả để được tận hưởng những giây phút thăng hoa.

Nếu vợ luôn sợ bị chồng đánh giá mà không dám “hư hỏng” khi lên giường, cũng không dám nói ra những gì mình muốn, những điều không hài lòng khi gần gũi hoặc thụ động trong chuyện gối chăn thì nhân tình không như thế. Những cô nàng cướp chồng người khác luôn là người ở thế chủ động mời gọi, họ biết cách làm chủ cuộc yêu, khiến đàn ông đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác.

Nàng không ngại ngần thực hiện những yêu cầu có phần hoang dại, cũng không ngần ngại dành cho đối tác những lời khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình luôn hết mình

Những cô nhân tình luôn biết cách làm mới chuyện ấy, họ không chỉ có những màn dạo đầu ngọt ngào, ấn tượng mà còn biết cách đẩy ham muốn nơi đàn ông lên đến đỉnh điểm. Nàng không ngại ngần thực hiện những yêu cầu có phần hoang dại, cũng không ngần ngại dành cho đối tác những lời khen ngợi, mơn trớn.

Là vợ, nếu vẫn đang chiều chồng cho có lệ và mặc cho anh ấy hùng hục cả đêm một mình. Bạn hãy có thái độ hợp tác, hãy lắng nghe con tim và cảm xúc của mình nhé. Đừng ngại thay đổi để cải thiện đời sống lứa đôi, nếu không chồng sớm muộn cũng cặp bồ.

Cảm giác mèo mả gà đồng luôn khiến đàn ông thích thú hơn rất nhiều so với việc chung chăn chung gối với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác vụng trộm tăng hưng phấn vô cùng

Ăn vụng luôn ngon hơn khi ngồi ăn bên mâm cơm. Cũng vậy, cảm giác mèo mả gà đồng luôn khiến đàn ông thích thú hơn rất nhiều so với việc chung chăn chung gối với vợ. Đây chính là nguyên nhân vì sao đàn ông dễ đạt được khoái cảm khi làm chuyện ấy với nhân tình hơn là khi gần gũi vợ mình.

Thay vì bắt đầu chuyện ấy trên giường, vợ hãy thử ở những địa điểm khác để làm mới chuyện yêu. Thỉnh thoảng, vợ chồng bạn hãy dành cho nhau những chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm. Có như thế mới khiến chồng say mê vợ cả đời, kẻ thứ ba dù muốn cũng không thể chen ngang.

Dẫu không có ba vòng nóng bỏng, cũng không có làn da trắng muốt thì nhân tình vẫn tự tin vào sức hấp dẫn toát lên từ cơ thế mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tự ti về cơ thể mình, nhân tình không như thế

Sau những tháng ngày mang thai, sinh con đẻ cái cơ thể người vợ không còn săn chắc, hấp dẫn như thuở còn son. Thay vào đấy là những vết rạn, là ngân ngấn mỡ, là những nhược điểm trên cơ thể cứ lồ lộ trước mắt chồng mỗi khi ân ái. Phụ nữ tự ti đến mức, họ yêu cầu tắt sạch đèn để chồng không thể nhìn thấy những khiếm khuyết ấy mà không biết rằng vì thế mà sự giao tiếp khi gần gũi của vợ chồng cũng bị ngắt đi. Trong khi, đàn ông nào câu nệ chuyện ấy, họ chỉ cần vợ yêu lấy cơ thể mình, hòa hợp gối chăn là đủ.

Nhân tình thì khác, dẫu không có ba vòng nóng bỏng, cũng không có làn da trắng muốt thì cô ta vẫn tự tin vào sức hấp dẫn toát lên từ cơ thế mình. Họ biết cách quyến rũ đàn ông bằng sự tự nhiên, không che đậy, và đấy chính là bùa yêu trói chặt chồng của người khác.