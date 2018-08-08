Nếu không cưới cô gái có 3 phẩm chất này làm vợ, đàn ông sẽ  phải tiếc cả đời

Yêu thì dễ, nhưng yêu được một người con gái tốt, sau khi kết hôn sẽ là người vợ hiền dâu thảo, vượng phu ích tử lại không dễ chút nào. Thế nên, nếu đang yêu cô gái có những phẩm chất sau bạn đừng để vuột mất, hãy cưới cô ấy làm vợ ngay bởi bạn sẽ chẳng thể tìm đâu ra một người tuyệt vời như thế.

Nếu bỏ lỡ cô gái có những phẩm chất “vàng mười” này, mọi đàn ông đều phải dành nửa đời còn lại để tiếc nuối.

Những cô nàng chỉ đi làm cho có một công việc, để kiếm tiền cầm chừng cho đến khi lấy được một người chồng có thể nuôi và cung phụng cho mình không đáng để bạn yêu đâu. Bởi cô ấy là một người sống ỷ lại, không có đam mê, hoài bão mà chỉ chờ mong ăn bám chồng.

Ngược lại, một cô nàng có đam mê, có tham vọng làm giàu lại rất đáng nể. Họ không chỉ có khả năng kiếm tiền, biết cách kiếm tiền mà còn biết biến những ước mơ thành sự thật, từng bước từng bước khẳng định vị thế của mình trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp. Một cô nàng như vậy không chỉ độc lập tài chính, khôn ngoan mà còn có thể giúp đỡ chồng rất nhiều điều trong cuộc sống.

Một cô gái trung thực luôn đáng quý vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ họ đã dùng sự chân thành để đối đãi với bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Trung thực

Một tình yêu, một cuộc hôn nhân muốn bền vững, hạnh phúc cần nhất chính là sự trung thực. Khi cả hai “lật bài ngửa” với nhau, nói rõ những ngờ vực, nghi kỵ hay tình cảm của mình thì đấy chính là cơ hội để lứa đôi thêm gắn kết. Nhờ thế hai bạn càng thêm thấu hiểu, trân trọng mối nhân duyên hiện tại.

Nếu cô ấy nói dối bạn lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu ban đầu cô ấy nói dối những chuyện nhỏ sau này chắc chắn sẽ lừa dối bạn những chuyện nghiêm trọng hơn. Thế nên, một cô gái trung thực luôn đáng quý vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ họ đã dùng sự chân thành để đối đãi với bạn.

Một cô gái không chùn bước trước những điều tưởng chừng bế tắc, không dễ dàng khuất phục trước gian truân chính là người bạn nên giữ thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

3. Mạnh mẽ

Đàn ông đừng nhầm lẫn rằng phụ nữ dịu dàng thì yếu đuối, khô khan thì mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ không dễ dàng nhận biết qua lời nói, cử chỉ mà ở cách cô ấy đương đầu với những khó khăn, thử thách. Một cô gái không chùn bước trước những điều tưởng chừng bế tắc, không dễ dàng khuất phục trước gian truân chính là người bạn nên giữ thật chặt.

Sự mạnh mẽ ấy không chỉ giúp cô ấy làm chủ đời mình, không bi lụy và khôn khéo trong cư xử mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình, người thân.