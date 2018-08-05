Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ đừng dại làm điều này kẻo tự cầm tù bản thân trong khổ đau

Phụ nữ yêu 05/08/2018 10:19

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm sau khi ly hôn, chị em hãy nhớ thật kỹ kẻo tự “rước họa” vào người.

Dẫu chông chênh, cô đơn hay đớn đau đến mấy phụ nữ tuyệt đối không được làm điều này sau khi ly hôn kẻo nửa đời còn lại phải sống trong dằn vặt, tự tước mất cơ hội được sống hạnh phúc của chính mình.

Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ đừng dại làm điều này kẻo tự cầm tù bản thân trong khổ đau - Ảnh 1
Việc bôi xấu chồng cũ cũng đồng nghĩa với việc dù đã ly hôn nhưng trong thâm tâm bạn vẫn còn nhớ đến đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu chồng cũ

Tình xưa nghĩa cũ dù có cạn tình cũng khó rũ bỏ nghĩa. Dẫu vợ chồng bạn ly hôn vì chồng ngoại tình, vì anh ấy vô trách nhiệm với vợ con thì chỉ cần bạn biết rõ điều ấy là được. Đừng bô bô với cả thiên hạ là anh ấy tệ bạc ra sao, lười nhác thế nào bởi “xấu chàng hổ ai?”.

Chưa kể, việc bôi xấu chồng cũ cũng đồng nghĩa với việc dù đã ly hôn nhưng trong thâm tâm bạn vẫn còn nhớ đến đối phương. Chỉ khi lòng an yên không chút gợn sóng khi nhắc về người cũ thì bạn mới mong bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc, vui tươi.

Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ đừng dại làm điều này kẻo tự cầm tù bản thân trong khổ đau - Ảnh 2
Hãy giữ gìn những mối thâm tình ấy, để khi khốn khó, buồn đau bạn vẫn có bên mình những người bạn tốt - Ảnh minh họa: Internet

“Nghỉ chơi” với bạn bè chung

Vợ chồng ly hôn không đồng nghĩa với việc cả hai phải xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Cũng vậy, bạn bè chung của cả hai đâu có tội tình gì mà bạn phải tuyệt giao, phải không nhìn mặt họ. Hãy giữ gìn những mối thâm tình ấy, để khi khốn khó, buồn đau bạn vẫn có bên mình những người bạn tốt. Đấy không chỉ là cách giúp bạn thể hiện mình là người bản lĩnh sau cú sốc ly hôn mà còn cho đối phương hiểu rằng, bạn không chấp nhặt những điều đã qua.

Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ đừng dại làm điều này kẻo tự cầm tù bản thân trong khổ đau - Ảnh 3
Việc cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ bằng cách thay đổi ngoại tình theo chiều hướng tiêu cực như nổi loạn bằng việc xăm mình, uống rượu bia say xỉn hoàn toàn không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Biến mình thành một người khác

Hậu ly hôn, phụ nữ hãy thật xinh đẹp, khỏe khoắn và yêu đời. Hãy sống thật vui vẻ, để bạn luôn háo hức đón chào một ngày mới đến với mình, để mọi buồn đau đều được khỏa lấp. Việc cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ bằng cách thay đổi ngoại tình theo chiều hướng tiêu cực như nổi loạn bằng việc xăm mình, uống rượu bia say xỉn hoàn toàn không tốt. Thậm chí, nó sẽ cướp đi cơ hội có được một tình yêu mới, một người đàn ông yêu thương mình.

Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ đừng dại làm điều này kẻo tự cầm tù bản thân trong khổ đau - Ảnh 4
Hãy tận hưởng cuộc đời độc thân, đừng vì muốn trả đũa, muốn thể hiện mình hấp dẫn và người cũ rời bỏ mình là sai lầm mà yêu đại cưới bừa một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Vội vàng nhận lời yêu

Sự cô đơn, trống trải những ngày đầu ly hôn ắt hẳn khiến bạn buồn thương, cô quạnh. Thế nhưng, khi đã quen với cuộc sống một mình bạn sẽ dần nhận ra những điều tích cực trong cuộc sống độc thân. Bạn được thỏa thích làm những điều mình muốn, chẳng phải canh giờ về nhà đi chợ cơm nước cho ai, cũng chẳng cần phải giặt quần áo, chăm sóc bất cứ ai ngoài mình. Những tự do tự tại ấy, những thoải mái ấy nếu vẫn đang sống với người chồng tệ bạc sao bạn có được.

Hãy tận hưởng cuộc đời độc thân, đừng vì muốn trả đũa, muốn thể hiện mình hấp dẫn và người cũ rời bỏ mình là sai lầm mà yêu đại cưới bừa một người đàn ông khác. Khi ấy, bạn không chỉ làm khổ chính mình mà còn liên lụy đến người đàn ông đến sau.

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Là đàn bà, đừng chờ đến khi bị chồng bỏ mới hối tiếc vì đã không biết điều này sớm hơn

Đừng chờ đến khi ly hôn mới hối tiếc vì mình đã sống vì người khác quá nhiều, cũng đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới nhận ra mình đã sai ngay từ khi chấp nhận lấy anh ta làm chồng…

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