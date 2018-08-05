Phụ nữ nếu sinh vào những tháng này trời đã định sẵn cả đời may mắn, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 05/08/2018 12:00

Xin chúc mừng, nếu sinh vào những tháng này bạn sẽ nắm chắc trong tay cuộc sống giàu sang phú quý cả đời, may mắn cực kỳ.

Theo thuyết tử vi tướng số, nếu bạn may mắn sinh vào những tháng âm lịch dưới đây thì nửa đời còn lại chẳng lo thiếu tiền, của nả chất đầy nhà không hết.

Phụ nữ nếu sinh vào những tháng này trời đã định sẵn cả đời may mắn, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
cuộc đời của người sinh tháng 3 luôn gặp nhiều may mắn, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 âm lịch

Là phụ nữ,  nếu sinh vào tháng 3 âm lịch bạn là người thông minh, ôn nhu va khéo léo trong giao tiếp. Chỉ cần một lần gặp gỡ, trò chuyện họ đã dễ dàng có được lòng tin của người khác. Nhờ thế, cuộc đời của người sinh tháng 3 luôn gặp nhiều may mắn, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Nhờ có mối quan hệ rộng lại tự lập nên phụ nữ sinh tháng này không hề dựa dẫm vào ai mà tự đi lên từ hai bàn tay trắng. Vậy nên, việc mua nhà sắm xe là điều dễ dàng có được trước tuổi 35. Họ cũng là người vượng phu ích tử, chồng lấy được dù đang nghèo kiết xác cũng trở thành đạo gia giàu nứt đố đổ vách.

Phụ nữ nếu sinh vào những tháng này trời đã định sẵn cả đời may mắn, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Phụ nữ sinh tháng tư nếu theo đuổi nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu đáng nể, khiến ngay cả đàn ông cũng thán phục bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 âm lịch

Tài trí, sự khôn ngoan của phụ nữ sinh vào tháng 4 âm lịch khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Bạn càng sống xa gia đình sẽ càng sung túc, có càng nhiều cơ hội làm giàu. Trong cuộc sống, bạn được rất nhiều người quý mến thương yêu mà giúp đỡ hết lòng.

Phụ nữ sinh tháng tư nếu theo đuổi nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu đáng nể, khiến ngay cả đàn ông cũng thán phục bội phần. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ càng sung túc an nhàn, của ăn của để tiêu 3 đời cũng không hết.

Phụ nữ nếu sinh vào những tháng này trời đã định sẵn cả đời may mắn, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch

Dẫu sinh vào mùa đông nhưng phụ nữ sinh vào tháng 11 âm lịch lại có trái tim vô cùng ấm áp, dễ gần. Chính nhờ thế mà vận may cứ ập vào nhà, khiến họ dẫu muốn nghèo cũng không được. Sinh ra đã có mệnh giàu sang nhưng người sinh tháng 11 âm lịch lại không hề ỷ lại mà luôn ra sức phấn đầu từng ngày để vươn lên khẳng định vị thế của mình.

Càng về hậu vận họ càng giàu có, thậm chí ngay chính phụ nữ sinh tháng 11 cũng không ngờ được mình lại may mắn đến thế. Không chỉ đỏ tiền, họ cũng đỏ tình không kém. Gặp được người chồng yêu thương vợ hết mực, dẫu “gái lạ” có mồi chài cũng không thay lòng đổi dạ, cả đời chung thủy.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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