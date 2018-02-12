Có số cuối ngày sinh thế này chị em tha hồ HƯỞNG PHÚC, SUNG SƯỚNG CẢ ĐỜI

Chẳng cần đi xem bói cũng biết phụ nữ có số cuối ngày sinhh là con số này thì cả đời không phải lo nghĩ, sung sướng an nhàn không ai sánh bằng.

Ngày sinh không đơn giản chỉ là con số đánh dấu ngày bạn có mặt trên cõi đời này, theo thuật tử vi tướng số, ngày sinh chính là con số nói lên vận mệnh của một người cực chuẩn xác. Đặc biệt, là phụ nữ nếu có số cuối ngày sinh rơi vào những trường hợp sau thì cả đời sung sướng, chồng chiều con yêu, hạnh phúc ngút trời. Chẳng cần đi xem bói cũng biết phụ nữ có số cuối ngày sinh là số 6 sẽ có cuộc đời sung sướng, sống trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet 1.Số cuối ngày sinh rơi vào số 2

Thuật tử vi tướng số chỉ ra rằng, những phụ nữ sinh ngày 2, 12, 22 là người sống tình cảm, luôn biết cách khiến người khác phải nể trọng, tin yêu. Chưa kể, nhờ sự thông minh tài giỏi, mẫu phụ nữ này có thể tự làm đại gia của chính mình, không bao giờ dựa dẫm đàn ông. Ai lấy được phụ nữ có số cuối ngày sinh rơi vào số 2 sẽ như hổ mọc thêm cánh, có người giúp đỡ, hoạch định phát triển công việc, sự nghiệp hiệu quả. Đây chính là lý do vì sao họ được chồng thương yêu, chiều chuộng và cung phụng như bà hoàng.

Nếu số cuối ngày sinh là số 6 chị em chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh minh họa: Internet 2. Số cuối ngày sinh rơi vào số 6 Số 6 là con số đại diện cho sự thịnh vượng, hanh thông và phát tài phát lộc. Đây là lý do vì sao những người làm ăn rất thích dùng sim điện thoại có số cuối là 6, bởi ý nghĩa thịnh vượng, sung túc và tài lộc mà con số này mang đến. Phụ nữ sinh ngày 6, 16, 26 sống rất chân thành, không bao giờ lợi dụng hay chơi xỏ ai. Sự đàng hoàng, quân tử của mẫu phụ nữ này khiến cả nam giới cũng phải kiêng nể. Cuộc đời của họ khi độc thân luôn có gia đình bạn bè nâng đỡ, khi kết hôn có chồng cưng yêu, khi về già có con cái hiếu thuận. Có thể nói, đây là số mệnh của người có cuộc đời yên bình, hạnh phúc, càng già càng giàu có. Phụ nữ sinh ngày 9, 19, 29 chẳng cần đàn ông cũng có thể tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet 3. Số cuối ngày sinh rơi vào số 9 Số 9 là con số cực đại trong dãy số tự nhiên, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, may mắn. Phụ nữ sinh ngày 9, 19, 29 từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý trên người, chẳng cần lao lực kiếm tiền tài lộc vẫn tự chảy vào túi ào ào như thác đổ. Có được may mắn ấy, ngoài sự thông minh, khôn khéo vốn có họ còn có cả phúc phần trời cho. Chỉ cần chí thú làm ăn, người có ngày sinh là số 9 sẽ tha hồ hốt bạc, trở thành tỷ phú khi chưa quá 35. Không chỉ tài vận, ngay cả vận tình duyên của mẫu phụ nữ này cũng đỏ như son, giúp họ có được người chồng yêu chiều hết mực, tương kính như tân, hạnh phúc vô bờ. *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-so-cuoi-ngay-sinh-the-nay-chi-em-tha-ho-huong-phuc-sung-suong-ca-doi-271370.html