8 ngày sinh âm lịch đại cát đại lợi, ai sinh vào đúng một trong 8 ngày sau cả đời hưởng phú quý giàu sang

Bên cạnh việc dựa vào năm sinh để đoán biết vận mệnh của một người thì ngày sinh âm lịch cũng quan trọng không kém. Theo thuật bói toán, năm sinh quyết định số mệnh nhưng ngày sinh mới là yếu tố quyết định tài vận, giàu hay nghèo, sung sướng hay bất hạnh của một người.

Đây là những ngày sinh mang lại phú quý, vinh hoa cho chủ nhân, giúp họ cả đời không bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, chỉ việc hưởng phúc đến già. Không chỉ tốt số, họ còn là người tốt tính với sự lương thiện, thông minh và biết quan tâm đến người khác.

Phúc khí sẽ giúp người sinh vào ba ngày trên tài vận thêm vượng, dù họ thuộc con giáp nào cũng được hưởng lộc từ bề trên. Sự nghiệp, công danh và một gia đình hạnh phúc chính là những gì họ nắm chắc trong tay, khiến ai cũng khâm phục, kính nể.

Ngày 10, 27 âm lịch

Ngày 10, 27 âm lịch hàng tháng được xem là ngày phú quý, giàu sang. Con cái nếu sinh vào hai ngày này cha mẹ có thể yên tâm trẻ sẽ có một tương lai xán lạn, thành công hơn người. Nhờ sự cẩn thận, tỉ mẫn, có óc chiến lược nên những người sinh vào hai ngày này rất cẩn trọng trong mọi việc, họ rất ít khi nào xảy ra thiếu sót trong công việc.

Sau 30 tuổi, sự nghiệp và tình duyên của của họ sẽ viên mãn ngoài mong đợi. Trước 40 họ đã nhanh chóng trở thành đại gia, sở hữu khối tài sản kếch xù, dư sức sống thoải mái, phủ phê và phụng dưỡng bố mẹ trong an nhàn.

Ngày 12, 18, 29 âm lịch

Những người sinh ngày 12, 18, 29 âm lịch đều được thần tài chiếu cố, giúp họ dù muốn nghèo cũng không được. Chưa kể, nhờ sự thông minh, khôn khéo và có đầu óc kiếm tiền nên họ dễ dàng thành công tronng lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, họ sẽ phất lên như diều gặp có, trở thành tỷ phú trong nay mai.

Không chỉ thành công, may mắn ba ngày âm lịch này còn mang lại phúc khí cho chủ nhân, giúp họ có được tuổi già vô o vô nghĩ, có địa vị xã hội và được nhiều người kính trọng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.