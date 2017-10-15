Chọn đúng năm sinh con là bố mẹ rước thần tài vào nhà, giàu sang sung túc hưởng 3 đời không hết của

Tâm linh - Tử vi 15/10/2017 08:54

Ông bà ta có câu: ‘con cái là của trời cho’, tuy nhiên nếu sinh con khắc tuổi gia đình sẽ mãi chật vật, cả đời sống trong nghèo khó, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa.

Dẫu biết “Con cái là của trời cho”, tuy nhiên việc chọn năm sinh con sẽ giúp các thành viên trong gia đình hợp mệnh hợp tuổi, luôn vui vẻ hòa thuận. Không ít cặp vợ chồng nhờ sinh con hợp tuổi mà ăn nên làm ra, số khác vì sinh con khắc tuổi nên mãi chật vật, làm mãi vẫn không khá lên được, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa.

Chọn đúng năm sinh con là bố mẹ rước thần tài vào nhà, giàu sang sung túc hưởng 3 đời không hết của - Ảnh 1
Ngoài hợp tuổi bố mẹ nên cân nhắc cả việc con hợp mệnh với mình để gia đình luôn hòa thuận - Ảnh: Internet

Ta sẽ dựa vào tuổi của bố và mẹ, so với tương hợp tương sinh mà chọn năm sinh con phù hợp. Trong ngũ hành tương sinh có 5 hành với Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ, với Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Ngũ hành tương khắc ta có: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Bố mẹ chú ý nên chọn sinh con thuộc tam hợp với tuổi bố hoặc tuổi mẹ, và mệnh của trẻ phải ‘sinh’ với mệnh của bố mẹ. Tuyệt đối tránh sinh con kỵ tuổi hoặc khắc mệnh để không khắc khẩu, thiếu hòa thuận trong gia đình.

Chọn đúng năm sinh con là bố mẹ rước thần tài vào nhà, giàu sang sung túc hưởng 3 đời không hết của - Ảnh 2
Ông bà ta có câu: ‘có thờ có thiêng, có kiêng có lành’ vậy nên việc bố mẹ chọn năm sinh con hợp tuổi sẽ giúp bé thông minh, khỏe mạnh, gia đình sung túc, cả đời may mắn -Ảnh: Internet

Ví dụ: Người chồng sinh năm 1982, vợ sinh năm 1987 muốn sinh con thì nên sinh năm nào là hợp?

Người chồng sinh năm 1982 tức cầm tinh Tuất, thuộc mệnh Thủy, người vợ sinh năm 1987 cầm tinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Theo phong thủy nếu vợ chồng muốn có đại lộc thì nên sinh con thuộc mệnh Kim hoặc Mộc, thuộc mệnh ‘sinh’ với mệnh của bố và mẹ. Ngoài ra, con sinh ra phải tam hợp (bố tuổi Tuất hợp con tuổi Dần, Ngọ; mẹ tuổi Mão hợp con tuổi Hợi, Mùi) Vậy, bố mẹ nên sinh con tuổi Dần, Ngọ, Mão, Hợi, Mùi, năm thích hợp nhất chính là 2018, 2019.

Bố mẹ sinh con khắc tuổi đừng vội lo lắng bởi thuật tương sinh còn có cả cách hóa giải khi con không hợp tuổi:

Chọn đúng năm sinh con là bố mẹ rước thần tài vào nhà, giàu sang sung túc hưởng 3 đời không hết của - Ảnh 3
Chỉ cần nhớ câu “thiếu hành gì, bổ sung hành đó” bố mẹ sẽ dễ dàng hóa giải xung khắc với con cái - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, bố mẹ có thể dễ dàng cải thiện xung khắc với con cái nhờ công thức “thiếu hành gì, bổ sung hành đó” bằng cách đặt tên con, chọn màu quần áo cho trẻ hay hướng đặt giường ngủ.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm dân gian mang yếu tố tâm linh nhằm giúp bố mẹ cảm thấy an tâm hơn. Thực chất, sự xung khắc tuổi tác không thể quyết định tương lai của một  gia đình. Một đứa trẻ có ngoan ngoãn, thành công hay không là nhờ sự yêu thương, giáo dục, uốn nắn của bố mẹ.

 Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   cách tính năm sinh con hợp tuổi sinh con hợp tuổi

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 34 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay