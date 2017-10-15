Chọn đúng năm sinh con là bố mẹ rước thần tài vào nhà, giàu sang sung túc hưởng 3 đời không hết của

Dẫu biết “Con cái là của trời cho”, tuy nhiên việc chọn năm sinh con sẽ giúp các thành viên trong gia đình hợp mệnh hợp tuổi, luôn vui vẻ hòa thuận. Không ít cặp vợ chồng nhờ sinh con hợp tuổi mà ăn nên làm ra, số khác vì sinh con khắc tuổi nên mãi chật vật, làm mãi vẫn không khá lên được, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa.

Bố mẹ chú ý nên chọn sinh con thuộc tam hợp với tuổi bố hoặc tuổi mẹ, và mệnh của trẻ phải ‘sinh’ với mệnh của bố mẹ. Tuyệt đối tránh sinh con kỵ tuổi hoặc khắc mệnh để không khắc khẩu, thiếu hòa thuận trong gia đình.

Ta sẽ dựa vào tuổi của bố và mẹ, so với tương hợp tương sinh mà chọn năm sinh con phù hợp. Trong ngũ hành tương sinh có 5 hành với Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ, với Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Ngũ hành tương khắc ta có: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Ví dụ: Người chồng sinh năm 1982, vợ sinh năm 1987 muốn sinh con thì nên sinh năm nào là hợp?

Người chồng sinh năm 1982 tức cầm tinh Tuất, thuộc mệnh Thủy, người vợ sinh năm 1987 cầm tinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Theo phong thủy nếu vợ chồng muốn có đại lộc thì nên sinh con thuộc mệnh Kim hoặc Mộc, thuộc mệnh ‘sinh’ với mệnh của bố và mẹ. Ngoài ra, con sinh ra phải tam hợp (bố tuổi Tuất hợp con tuổi Dần, Ngọ; mẹ tuổi Mão hợp con tuổi Hợi, Mùi) Vậy, bố mẹ nên sinh con tuổi Dần, Ngọ, Mão, Hợi, Mùi, năm thích hợp nhất chính là 2018, 2019.

Bố mẹ sinh con khắc tuổi đừng vội lo lắng bởi thuật tương sinh còn có cả cách hóa giải khi con không hợp tuổi:

Theo các chuyên gia phong thủy, bố mẹ có thể dễ dàng cải thiện xung khắc với con cái nhờ công thức “thiếu hành gì, bổ sung hành đó” bằng cách đặt tên con, chọn màu quần áo cho trẻ hay hướng đặt giường ngủ.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm dân gian mang yếu tố tâm linh nhằm giúp bố mẹ cảm thấy an tâm hơn. Thực chất, sự xung khắc tuổi tác không thể quyết định tương lai của một gia đình. Một đứa trẻ có ngoan ngoãn, thành công hay không là nhờ sự yêu thương, giáo dục, uốn nắn của bố mẹ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.