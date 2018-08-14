Đàn bà khôn ngoan là người hiểu rõ 5 điều này

Phụ nữ yêu 14/08/2018 16:17

Muốn trở nên thông minh, ưu tú đàn bà nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 điều này càng sớm càng tốt.

Một người đàn bà khôn ngoan, tinh tế sẽ hiểu rõ đời mình cần gì, muốn gì, phải làm sao để mình hạnh phúc. Họ không so đo với người khác, cũng không oán than số phận mà luôn biết cách làm chủ đời mình, lèo lái nó theo cách họ muốn.

Đàn bà khôn ngoan là người hiểu rõ 5 điều này - Ảnh 1
Việc sống mòn đồng nghĩa với việc bạn chỉ già đi chứ không trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi tác không quyết định việc bạn là ai, nhưng thái độ sống lại nói lên bạn là người như thế nào

Một ngày có 24 giờ thì ta đã dành 1/3 thời gian ấy cho việc ngủ. Thế nên, việc sử dụng khoảng thời gian còn lại vào việc gì chính là cách bạn thể hiện cái tôi cá nhân của mình. Đừng chấp nhận lặp đi lặp lại một ngày như mọi ngày, hãy tận hưởng từng phút giây của cuộc đời. Hãy chân thành với mọi người, tâm huyết với chính mình, chăm chỉ lao động, phấn đấu không ngừng để tăng cường trí tuệ.

Việc sống mòn đồng nghĩa với việc bạn chỉ già đi chứ không trưởng thành hơn. Hơn cả, nhan sắc của phụ nữ sẽ hao mòn theo thời gian nhưng bạn tuyệt nhiên không được cho phép năm tháng làm mình trở nên ngu muội, lỗi thời.

2. Phụ nữ phải biết cách yêu thương chính mình, đừng trông cậy ai mang lại hạnh phúc cho mình

Phụ nữ đừng bao giờ trông chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình, hãy tự mình làm điều ấy. Chỉ khi bạn chăm sóc tốt cho bản thân, ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm, trang điểm hợp thời thì khi ấy bạn đã thể hiện được rằng bạn luôn tôn trọng chính mình, tôn trọng người đối diện.

Sự tinh tế, ưu tú của phụ nữ còn thể hiện ở việc họ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nấu một bữa ăn ngon, giặt là quần áo cẩn thận hay ít ra khi ốm đau có thể tự nấu cho mình một bát cháo giải cảm đã đủ để biết rằng bạn biết cách yêu chiều bản thân đến nhường nào.

Đàn bà khôn ngoan là người hiểu rõ 5 điều này - Ảnh 2
Dẫu phải tốn không ít mồ hôi, nước mắt nhưng rồi bạn sẽ hiểu, cái giá của thành công luôn rất đắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Trên đời này, cái gì càng khó có được càng đáng giá

Không có bữa ăn nào là miễn phí, cũng không có thành công nào đến với ta một cách dễ dàng. Thay vì tuyệt vọng, chán chường trước những thất bại và không ngừng than vãn về nó sao bạn không bình tĩnh suy nghĩ mình sai ở đâu, mình phải khắc phục điểm nào để nhanh chóng chạm tay vào ước mơ.

Dẫu phải tốn không ít mồ hôi, nước mắt nhưng rồi bạn sẽ hiểu, cái giá của thành công luôn rất đắt. Và tất nhiên, sở hữu thứ càng đắt đỏ giá trị của bạn càng được đề cao.

4. Đời này, có nhiều bạn để làm gì? Ta chỉ cần vài tri kỷ là đủ

Đừng đánh đồng giữa bạn và bè, đừng tham có nhiều bạn nhưng ai cũng hời hợt toan tính. Đời này, ta chỉ cần có vài người bạn tri kỷ là được, những người bạn mà lúc sướng khổ hay buồn vui đều kề vai sát cánh mới đáng để ta kết thân. Đúng như câu nói “bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau. Bạn bè là nghĩa trước sau, tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai”.

Đàn bà khôn ngoan là người hiểu rõ 5 điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Dù yêu đến mấy cũng hãy rời xa người khiến ta thương tổn, hãy chỉ kề bên người khiến ta không mệt mỏi khi cận kề

Một người đàn ông đang tâm khiến người đàn bà mình yêu thương tổn, khiến lòng tin yêu bấy lâu nay gầy dựng bỗng chốc sụp đổ không bao giờ xứng đáng có được bạn thêm giây phút nào nữa. Là phụ nữ, hãy rời xa người đàn ông làm đau bạn, hãy chỉ ở bên người đàn ông có thể cho bạn cái nắm tay lúc cuối ngày, nụ hôn thanh khiết buổi sớm mai. Bên họ, ta như có được cả đất trời hạnh phúc.

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