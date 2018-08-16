Đàn bà vô tâm: Được nhiều hơn mất!

Đàn bà vì quá để tâm đến những gì người khác nghĩ nên cả đời chẳng được sống thật với lòng, cũng không dám sống thật với đời. Vậy tạo sao bạn không thử vô tâm với miệng đời, dám chắc lúc ấy bạn sẽ được nhiều hơn mất, dưới đây là lí do:

Chính vì thế, những đàn bà như trên rất dễ khiến người khác giới say mê, theo đuổi. Người cùng giới sẽ xem họ là nguồn cảm hứng sống, là tấm gương để phấn đấu sống tràn trề năng lượng như họ đã làm được.

Một người đàn bà nếu cứ để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, cứ sợ trước sợ sau mà không dám thể hiện cái tôi cá nhân thì đàn bà ấy thật nhạt nhẽo. Chỉ khi bạn dám mặc kệ miệng đời mà mặc bộ quần áo mình thích, nhuộm màu tóc mình muốn và yêu người mình yêu thì khi ấy bạn sẽ thu hút lạ kỳ. Lúc này, người ta không còn dám xỉa xói, đánh giá mà sẽ quay sang phát hờn với những gì bạn đã làm, những gì bạn đang có.

Bạn không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà chính bản thân bạn yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

2. Không phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

Bạn không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà chính bản thân bạn yêu thích. Việc thảo mai để được lòng người này, xu nịnh để được lòng người kia sẽ khiến bạn luôn phải sống hai mặt. Trước mặt người này thì thế này, sau lưng họ thì thế nọ. Thử hỏi, ai dám kết thân, chân tình với người như vậy.

Muốn được người khác tôn trọng, kiêng nể, đàn bà hãy dứt khoát buông bỏ những người bạn không tốt, gắn kết với những người bạn tốt. Để khi ấy, bạn không chỉ thanh lọc được mối quan hệ của mình mà còn nhận được những đối đãi mộc mạc, thân thương nhất.

Có bao giờ bạn tự hỏi số đông nhàm chán, rập khuôn kia có gì để bạn phải sợ hãi, phải sống như họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm chủ đời mình

Đàn bà nếu quá để tâm đến miệng lưỡi thế gian sẽ không bao giờ dám làm điều gì được cho là khác với những quy chuẩn xã hội, khác với số đông. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi số đông nhàm chán, rập khuôn kia có gì để bạn phải sợ hãi, phải sống như họ.

Cũng thế, nếu phải lấy người đàn ông bố mẹ muốn, bạn bè muốn, họ hàng muốn nhưng bản thân bạn lại không muốn thì sao bạn có thể sống hạnh phúc được. Dẫu cho anh ấy có xăm kín người, dẫu cho anh ấy có từng đào hoa đến mấy thì rút cuộc anh ấy và bạn đang yêu nhau, bạn muốn cưới người nào thì cứ cưới thôi. Hơn ai hết, bạn mới là người biết rõ mình cần gì ở một người chồng, ở người đàn ông của đời mình.

Đừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ, hãy chỉ để tâm đến những gì mình muốn thì khi ấy bạn mới thoát khỏi những trói buộc nặng nề kia.

Bạn chẳng cần nói gì, cũng không cần lên lớp dạy người ta cách sống thế nào để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

4. Bất cứ ai cũng có được sự an yên khi bên bạn

Giữa việc phải đương đầu với những răn đe, lên án và kì thị của đám đông thì việc được bên cạnh người hiểu mình, có cùng quan điểm sống sẽ khiến người khác dễ chịu vô cùng. Bạn chẳng cần nói gì, cũng không cần lên lớp dạy người ta cách sống thế nào để hạnh phúc nhưng chính sự im lặng lắng nghe từ bạn được xem là sự cảm thông, chia sẻ tuyệt vời nhất.