Nếu đang sở hữu những thói xấu này chồng hãy thay đổi ngay, đừng chờ đến khi vợ tuyệt vọng mà buông tay, đau lòng mà tựa vào vai đàn ông khác thì đã không thể cứu vãn hôn nhân.

Họ cho mình quyền được quên kỷ niệm ngày cưới, quên sinh nhật vợ, quên cả việc phải gọi báo cho vợ biết mình sẽ về muộn trong một cuộc vui. Chính sự lãng quên chồng dành cho mình khiến phụ nữ chông chênh, cô độc và buồn đau đến mức tình yêu họ dành cho chồng cạn lúc nào không hay. Khi ấy, nếu có một người đàn ông khác xuất hiện, ra sức yêu chiều, quan tâm, chăm sóc thì người vợ sẽ khó lòng cưỡng lại được mà phạm sai lầm.

Khi yêu, đàn ông có thể dùng trăm phương nghìn kế, nằm gai nếm mật để có được trái tim của người phụ nữ. Thế nhưng, sau khi lấy được nàng làm vợ, giữ chặt nhau bằng tờ giấy hôn thú thì đàn ông lại dửng dưng, lạnh lùng và vô tâm với vợ đến tận cùng.

Chưa chờ đến ngày đàn ông vì chán vợ nuôi nhân tình thì người vợ đã tổn thương đến mức chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắ - Ảnh minh họa: Internet

Không tôn trọng vợ

Phụ nữ thuở độc thân tự do, sung sướng bao nhiêu thì sau khi kết hôn họ càng bị trói buộc, càng gánh lên vai nhiều trách nhiệm bấy nhiêu. Nếu đàn ông có thể phó thác hết việc nhà, chăm sóc con cái cho vợ để chuyên tâm làm việc, tập trung phát triển sự nghiệp thì phụ nữ lại chấp nhận hi sinh làm nội tướng cho chồng.

Nếu chồng không những không biết ơn vợ mà còn vì thế mà khinh thường cô ấy không làm ra nhiều tiền, không có thành tựu gì chốn công sở, không thăng tiến hoặc già nua xấu xí thì người chồng ấy thật đáng khinh. Nếu cứ cư xử như thế, chưa chờ đến ngày đàn ông vì chán vợ nuôi nhân tình thì người vợ đã tổn thương đến mức chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Nếu cứ chăm chăm nghĩ cho mình, sung sướng phần mình mà bỏ mặc vợ thì sẽ có ngày đàn ông mất vợ cũng không hay - Ảnh minh họa: Internet

Không chia sẻ việc nhà với vợ, thiếu sự quan tâm

Việc nhà là việc của cả hai vợ chồng, đàn ông đừng dùng bất cứ lý do gì để đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu người vợ nhỏ bé. Họ mặc sức nghĩ rằng mình được cung phụng là chuyện hiển nhiên, mặc sức sai bảo vợ mà chẳng hiểu rằng phụ nữ nào cũng mong được chồng sẻ chia những điều vụn vặt như thế.

Chưa kể, nếu chồng chỉ biết nghĩ cho mình, ngay cả việc vợ ốm đau mệt mỏi cũng chẳng đoái hoài thì sự trống vắng, tủi thân sẽ xâm chiếm tâm hồn người vợ. Nếu cứ chăm chăm nghĩ cho mình, sung sướng phần mình mà bỏ mặc vợ thì sẽ có ngày đàn ông mất vợ cũng không hay.