Vì sợ điều này mà đàn ông dù dám ngoại tình nhưng lại không dám ly dị vợ để đến với nhân tình

Phụ nữ yêu 13/08/2018 15:28

Đàn ông ngoại tình nào cũng vì sợ hãi điều này nên mới không dám rời bỏ vợ con để công khai chung sống bên nhân tình.

Nếu vẫn thắc mắc vì sao đàn ông có thể dễ dàng lên giường với đàn bà khác, thừa nhận đã chán ngán vợ nhưng lại không chịu ly dị để giải thoát cho nhau thì đây chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn.

Vì sợ điều này mà đàn ông dù dám ngoại tình nhưng lại không dám ly dị vợ để đến với nhân tình - Ảnh 1
Những người chồng sợ rằng, nếu phát hiện việc bố ngoại tình sẽ khiến những đứa con tổn thương, thậm chí quay sang căm ghét, hận thù họ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông ngoại tình sợ làm tổn thương con cái

Đàn ông có thể không còn tình yêu dành cho vợ nhưng tình phụ tử muôn đời vẫn nồng ấm, trìu mến. Chính vì thế, dẫu đã cạn tình cạn nghĩa với vợ nhưng họ lại cố gắng duy trì vỏ bọc của cuộc hôn nhân hạnh phúc nhằm giữ cho con một gia đình vẹn tròn. Những người chồng sợ rằng, nếu phát hiện việc bố ngoại tình sẽ khiến những đứa con tổn thương, thậm chí quay sang căm ghét, hận thù họ.

2. Sợ phải phân chia tài sản

Người xưa có câu “của chồng công vợ", tài sản sau hôn nhân nếu là do người chồng nỗ lực kiểm tiền mà gầy dựng nên thì người vợ cũng đã dốc lòng vun vén, bồi đắp mới có được. Ấy thế mà, khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông lại sợ vợ được phân chia số tài sản sau hôn nhân. Họ sợ mình bị thiệt thòi, vì nghĩ rằng vợ chẳng làm gì mà lại được hưởng.

Vì sợ điều này mà đàn ông dù dám ngoại tình nhưng lại không dám ly dị vợ để đến với nhân tình - Ảnh 2
Việc để bố mẹ phát hiện mình ngoại tình sẽ khiến đàn ông bẽ mặt, sẽ khiến bố mẹ họ xấu hổ với hàng xóm láng giềng - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ làm buồn lòng mẹ cha

Nếu tình yêu là chuyện của lứa đôi, có hợp hay tan thì cũng là việc riêng của một người đàn ông và một người phụ nữ thì hôn nhân không như thế. Đấy là chuyện của hai bên gia đình, là chuyện của dòng họ nội ngoại. Việc để bố mẹ phát hiện mình ngoại tình sẽ khiến đàn ông bẽ mặt, sẽ khiến bố mẹ họ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.

4. Sợ bị thế gian dị nghị

Đàn ông xem trọng nhất là sĩ diện, thế nên mọi điều xấu xa mình làm họ đều ra sức giấu nhẹm. Họ thừa hiểu rằng, chuyện ngoại tình muôn đời vẫn bị thiên hạ kì thị, người ngoại tình mãi mãi sẽ mang tiếng xấu. Thế nên, thay vì thừa nhận mình đã đem lòng yêu thương và lên giường với đàn bà khác thì những người chồng vẫn “mặt dày” đóng vai người chồng tốt để đẹp mặt với thiên hạ.

Vì sợ điều này mà đàn ông dù dám ngoại tình nhưng lại không dám ly dị vợ để đến với nhân tình - Ảnh 3
 Đàn ông yêu vợ thì đúng, nhưng đấy chưa bao giờ là mục đích duy nhất của đàn ông khi bước chân vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

5. Sợ không ai chăm sóc

Nếu bạn vẫn nghĩ đàn ông cưới một người phụ nữ chỉ vì tình yêu và muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì bạn đã nhầm. Đàn ông yêu vợ thì đúng, nhưng đấy chưa bao giờ là mục đích duy nhất của đàn ông khi bước chân vào hôn nhân.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, họ lấy vợ vì muốn có người chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ, sinh con đẻ cái và cung phụng cho mình. Vì đã quen được phục vụ nên những người chồng ngoại tình vẫn không muốn ly hôn, họ sợ sẽ chẳng còn ai để chăm sóc mình nữa.

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Chỉ những người chồng yêu vợ thương con mới có hành động này, chị em hãy tự kiểm chứng xem chồng yêu mình đến mức nào.

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