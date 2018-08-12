6 điều đàn ông yêu vợ nào cũng làm, nếu chồng bạn không làm được thì hãy xem lại

Muốn biết chồng có yêu mình hay không phụ nữ đừng chỉ răm rắp tin vào những lời anh ấy nói. Hãy kiểm chứng xem, chồng có làm điều này cho bạn hay không thì sẽ biết ngay.

Chẳng cần vợ quát tháo hay mặt sưng mày xỉa, đàn ông thương vợ sẽ tự giác quét nhà khi vợ rửa chén, giặt quần áo khi vợ gấp đồ hay nhặt rau khi vợ rửa cá… những hành động tuy nhỏ ấy nhưng đã dư sức thể hiện tình yêu thương chàng dành cho bạn đời của mình.

Nếu chồng bạn nói câu “việc nhà là việc của đàn bà” chúng tỏ anh ấy không chỉ gia trưởng, bảo thủ, ích kỷ mà còn không hề biết thương yêu vợ. Một người đàn ông thương vợ thừa hiểu rằng, phụ nữ cũng như đàn ông, cũng đầu tắt mặt tối với chốn công sở nên khi về nhà cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Họ chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, không chỉ để thể hiện trách nhiệm của một người chồng với gia đình mà còn là cách để vợ có nhiều thời gian cho cô ấy hơn.

2. Không để vợ ở nhà một mình khi mang thai

Nếu chồng mặc vợ đang bụng mang dạ chửa ở nhà một mình, trong khi mình ham vui nhậu nhẹt, chén chú chén anh thì người chồng ấy quá vô tâm.

Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng muốn biết một người chồng có yêu vợ hay không hãy nhìn cách anh ta chăm sóc vợ mình khi mang thai. Nếu chồng luôn đưa vợ đi khám thai, luôn nhắc nhở vợ uống vitamin, làm hết việc nhà để vợ nghỉ ngơi hay chẳng quản giữa đêm phải ra khỏi nhà chỉ vì vợ thèm ăn món gì đấy thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu ông chồng quốc dân rồi đấy.

Đưa tiền lương cho vợ là cách những người chồng nói cho vợ biết rằng anh ấy hoàn toàn không tiếc tiền với vợ, toàn tâm toàn ý vun đắp gia đình này - Ảnh minh họa: Internet

3. “Nộp” lương cho vợ

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, những gia đình có vợ là người nắm “tay hòm chìa khóa” sẽ hạnh phúc hơn những gia đình có người chồng giữ hết tiền bạc. Chủ động đưa tiền lương cho vợ không chỉ thể hiện sự tin tưởng mà còn là cách những người chồng nói cho vợ biết rằng anh ấy hoàn toàn không tiếc tiền với vợ, toàn tâm toàn ý vun đắp gia đình này.

4. Dứt khoát từ chối những cám dỗ

Người ta vẫn nói “không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình” nhưng đấy chỉ đúng với những người chồng không yêu vợ mà thôi. Nếu đã yêu thương vợ, đã một lòng chung thủy thì dù “gái lạ” có dâng tận miệng đàn ông cũng chẳng mảy may động lòng. Bởi họ hiểu rằng, người đàn ông bội bạc không bao giờ xứng đáng làm chồng, làm cha.

Vì yêu vợ, thương vợ đàn ông sẽ không bao giờ quên ngày cưới, càng không bao giờ quên dành tặng cho vợ những món quá bất ngờ trong dịp này. - Ảnh minh họa: Internet

5. Dành thời gian cho vợ

Ngày nghỉ, dịp cuối tuần những người chồng yêu vợ đều dùng thời gian rảnh của mình cho gia đình, vợ con. Họ biết rằng ngày thường cơm áo gạo tiền đã khiến họ mệt mỏi, căng thẳng và đôi khi vô tâm với vợ con. Thời gian này chính là dịp để bù đắp cho gia đình, để vợ yên tâm cùng mình đi tiếp con đường hôn nhân phía trước.

6. Luôn nhớ ngày cưới

Ngày cưới không chỉ là ngày nên duyên chồng vợ, mà còn là dấu mốc mở ra cuộc sống hôn nhân với rất nhiều thử thách, chông chênh và cả những khốn khó tưởng chừng không thể vượt qua. Đấy còn là khi người phụ nữ chấp nhận chấm dứt cuộc đời độc thân để làm vợ, làm mẹ, phải gánh lên vai vô số trách nhiệm.

Vì yêu vợ, thương vợ đàn ông sẽ không bao giờ quên ngày cưới, càng không bao giờ quên dành tặng cho vợ những món quá bất ngờ trong dịp này.