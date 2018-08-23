Đàn ông càng thành đạt càng khát khao cưới được người vợ có 5 đức tính này

Phụ nữ yêu 23/08/2018 16:53

Nếu nghĩ chỉ cần xinh đẹp, thân hình bốc lửa sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người đàn ông thành đạt thì bạn đã nhầm…

Nhan sắc có thể hấp dẫn người khác giới ngồi kế bên bạn trong những cuộc vui, nhưng chỉ khi có được những phẩm chất này bạn mới có cho mình người đàn ông muốn kề vai sát cánh cả đời.

Đàn ông càng thành đạt càng khát khao cưới được người vợ có 5 đức tính này - Ảnh 1
Hãy là cô vợ dịu dàng, ngoan ngoãn và không bao giờ cãi nhau với chồng trước mặt người khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn giữ thể diện cho chồng

Phụ nữ khi ở nhà có thể là bà hoàng, sai bảo chồng làm điều này, sai khiến chồng làm điều nọ nhưng khi ra đường nhất định phải giữ thể diện cho chồng. Hãy là cô vợ dịu dàng, ngoan ngoãn và không bao giờ cãi nhau với chồng trước mặt người khác. Hãy để anh ấy luôn tự hào vì cưới được người vợ giỏi giao tiếp, khôn khéo và luôn đủ giỏi giang để có thể cùng chồng đương đầu với mọi sóng gió.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm câu nói “vợ chồng đóng cửa bảo nhau”, dám chắc bạn sẽ có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc mỹ mãn.

2. Chi tiêu hợp lý, biết quán xuyến gia đình

Thông thường, vợ luôn là người được trao nhiệm vụ “tay hòm chìa khóa”, quản lý thu chi trong gia đình. Vậy nên, đàn ông rất đánh giá cao những phụ nữ biết cách tiêu tiền hợp lý, biết cách khiến quỹ tài chính tăng theo cấp số nhân.

Bởi lẽ, đàn ông không chỉ cần một người vợ để yêu thương, một người vợ để sinh con mà còn cần cả người bạn đời cùng mình gầy dựng sự nghiệp, thành công hơn mỗi ngày.

Đàn ông càng thành đạt càng khát khao cưới được người vợ có 5 đức tính này - Ảnh 2
Ngôi nhà không chỉ là nơi để sinh sống, ngủ nghỉ mà còn là nơi chất chứa rất nhiều ký ức trong cuộc sống hôn nhân, gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngăn nắp, sạch sẽ

Chẳng cần nhà to cửa rộng, cũng chẳng cần vợ đẹp như hoa hậu, đàn ông nào cũng muốn sau giờ tan tầm được trở về một ngôi nhà sạch sẽ, tươm tất. Ngôi nhà không chỉ là nơi để sinh sống, ngủ nghỉ mà còn là nơi chất chứa rất nhiều ký ức trong cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Thử hỏi, làm việc đã mệt mỏi mà về nhà lại thấy quần áo vứt lung tung, chén bát từ tối qua chất đống, nhà vệ sinh đầy tóc rụng thì người  chồng nào chẳng ngao ngán mà thở dài trước người vợ biếng lười.

4. Là người con hiếu thảo

Không chỉ có trách nhiệm chăm sóc gia đình nhỏ của mình, đàn ông còn có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ cha. Đấy là lý do vì sao khi chọn vợ, cánh mày râu rất xem trọng việc người phụ nữ ấy có hiếu thuận với cha mẹ của cô ấy hay không. Họ cho rằng, nếu yêu thương bố mẹ mình thì sau khi kết hôn cô ấy sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng, sẽ không vì những điều vụn vặt mà đẩy xung đột mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm.

Có người vợ biết cách cư xử, hiếu kính trong nhà thì gia đình chắc chắn sẽ thuận hòa, êm ấm cả đời.

Đàn ông càng thành đạt càng khát khao cưới được người vợ có 5 đức tính này - Ảnh 3
Những người phụ nữ yêu thương bản thân sẽ biết cách khiến mình luôn xinh đẹp, trẻ trung và không bao giờ bỏ bê chuyện làm đẹp dẫu có kết hôn hay sinh con - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết cách chăm sóc bản thân

Khi bạn biết cách chăm sóc chính mình bạn sẽ có thừa kỹ năng chăm sóc người khác. Chưa kể, những người phụ nữ yêu thương bản thân sẽ biết cách khiến mình luôn xinh đẹp, trẻ trung và không bao giờ bỏ bê chuyện làm đẹp dẫu có kết hôn hay sinh con.

Đây chính là chìa khóa vàng khiến hôn nhân của họ luôn tươi mới, hấp dẫn và đầy bất ngờ. Người vợ như thế sẽ khiến chồng cả đời không chán, ngày càng say mê.

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