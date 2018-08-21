4 điều đàn ông yêu vợ sợ nhất, chị em đọc xong chắc chắn sẽ thương chồng nhiều hơn

Đây chính là lý do vì sao chẳng cần vợ mở lời, người chồng yêu vợ sẵn sàng xắn tay áo giúp tất cả mọi việc nhà. Chàng không nề hà giặt giũ, rửa chén, lau nhà hay trông con. Miễn sao có thể san sẻ được với bạn đời càng nhiều điều càng tốt. Đây cũng chính là cách giải tỏa áp lực, giúp vợ có thời gian để chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Người chồng yêu vợ nào cũng mong muốn mang lại cho vợ những điều tốt đẹp nhất, một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Thế nên, họ rất sợ khi để vợ phải chịu cực khổ, vất vả vì mình, vì gia đình.

Người chồng yêu vợ rất lo sợ mình lỡ làm điều gì vô tâm khiến vợ tủi thân mà rơi nước mắt, khiến cô ấy mệt mỏi quá mà buồn đau mà khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ vợ phải rơi nước mắt vì mình

Sinh ra là phụ nữ, người vợ phải gánh lên vai rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều đòi hỏi để họ có thể trở thành người vợ hiền, dâu thảo. Để đạt được sự kì vọng ấy của gia đình, của xã hội, của nhà chồng người phụ nữ đã phải nỗ lực rất nhiều.

Thấu hiểu điều ấy, người chồng rất lo sợ mình lỡ làm điều gì vô tâm khiến vợ tủi thân mà rơi nước mắt, khiến cô ấy mệt mỏi quá mà buồn đau mà khổ sở. Họ luôn ra sức yêu thương, vun vén để vợ thấy rằng lấy họ là quyết định đúng đắn nhất đời cô ấy.

Là một người chồng, với tình yêu dành cho vợ đàn ông nào cũng sợ khi không còn thon gọn như trước vợ sẽ tủi thân, sẽ tự ti và dần xa lánh mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ vợ tự ti về bản thân

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với vô vàn công việc không tên khiến người phụ nữ gần như chẳng còn chút thời gian nào để chăm sóc bản thân. Sau khi mang thai, sinh con thời gian họ dành cho chính mình càng eo hẹp. Là một người chồng, với tình yêu dành cho vợ đàn ông nào cũng sợ khi không còn thon gọn như trước vợ sẽ tủi thân, sẽ tự ti và dần xa lánh mình.

Thế nhưng phụ nữ ơi, một người chồng yêu bạn sẽ không bao giờ chê bai vợ mình già nua, sồ sề, càng không vì bạn không xinh đẹp như trước mà chạy theo cô gái khác. Anh ấy thừa hiểu rằng, bạn đã hi sinh tất cả cho anh ấy, cho gia đình này mà.

Khi thất bại, sa cơ người đàn ông không muốn cho biết nhất chính là vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ mình làm vợ thất vọng

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn mình được vợ trân trọng, tôn sùng. Mỗi khi có được bất cứ thành công nào, người chồng luôn khoe với vợ đầu tiên bởi cô ấy chính là người đã thầm lặng đồng hành với họ ngay từ những ngày đầu.

Ngược lại, khi thất bại, sa cơ người đàn ông không muốn cho biết nhất chính là vợ. Họ sợ vợ thất vọng, sợ rằng vợ sẽ so sánh mình với đàn ông khác. Tuy nhiên, sau đấy đàn ông cũng ngẫm được rằng chính những thất bại ấy là động lực giúp họ phấn đấu không ngừng để vợ phải tự hào về mình.