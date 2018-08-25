Muốn điều khiển cuộc hôn nhân của mình, muốn chồng cả đời nuông chiều, thương yêu phụ nữ chớ dại phạm phải những sai lầm “chết người” dưới đây. Chị em nào lỡ phạm phải hãy sửa đổi ngay còn kịp.

Hãy luôn rực rỡ, tươi mới trong mắt chồng nếu không bạn chưa kịp làm anh ấy chán vì những nếp nhăn trên khuôn mặt thì chồng đã chán vì vợ chẳng còn chút hấp dẫn nào.

Nếu lúc độc thân bạn yêu thương bản thân bao nhiêu, xinh đẹp bao nhiêu thì sau khi kết hôn bạn càng phải chăm sóc chính mình chu đáo bấy nhiêu. Đừng vì lấy chồng mà trở nên dễ dãi, tự cho phép mình được mặc những bộ quần áo lỗi thời, đồ lót nhàu nhĩ hay chẳng thèm tô chút son môi khi ra đường.

Thay đổi một người đàn ông là điều mà dù bạn có dùng cả cuộc đời này cũng không làm được - Ảnh minh họa: Internet

2. Cố gắng thay đổi chồng

Câu nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời thế. Nếu trước khi kết hôn bạn đã nhận thấy chồng mình có những đức tính chưa hoàn hảo, có những thói xấu nhất định thì hãy chấp nhận nó. Đừng nghĩ rằng sau khi cưới chồng sẽ khác, hoặc hôn nhân có thể khiến đàn ông thay đổi theo ý bạn.

Thay đổi một người đàn ông là điều mà dù bạn có dùng cả cuộc đời này cũng không làm được. Hãy chung sống hòa bình với những tính xấu có thể chấp nhận được ở chồng, đấy là cách duy nhất để bạn hạnh phúc hơn trong cuộc hôn nhân này.

Sao bạn không khích lệ tinh thần anh ấy, cũng kề vai sánh cánh với chồng thì mọi chuyện có phải là đã dễ dàng hơn rất nhiều không - Ảnh minh họa: Internet

3. Than vãn quá nhiều

Cuộc sống vợ chồng nào chỉ có tình yêu, một túp lều tranh hai quả tim vàng. Bạn còn vô số trách nhiệm không tên, hàng hà nỗi lo, ty tỷ hóa đơn chất chồng. Dẫu biết vợ chồng mới cưới nào cũng gặp phải khó khăn tài chính, nhất là khi từng đứa trẻ lần lượt chào đời.

Thế nhưng đàn bà ơi, nếu bạn cứ than vãn, cứ nhiếc mắng chồng rằng anh ấy không làm ra được số tiền bạn muốn, rằng gia đình bạn lúc nào cũng khốn khó tiền bạc thì chồng bạn sẽ căng thẳng, mệt mỏi thậm chí nản lòng vô cùng. Thay vào đấy, sao bạn không khích lệ tinh thần anh ấy, cũng kề vai sánh cánh với chồng thì mọi chuyện có phải là đã dễ dàng hơn rất nhiều không.

Tuyệt nhiên, bạn không được ra sức kiểm soát chồng bằng cách xem chồng là tài sản mình đang sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

4. Ra sức kiểm soát chồng

Cũng như phụ nữ, dù đã kết hôn nhưng đàn ông vẫn có những mối quan hệ xã hội của mình, vẫn cần không gian riêng để được làm những điều mình thích, những thứ khiến mình vui. Là một người vợ, bạn có quyền đòi hỏi chồng cho mình biết việc anh ấy đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về. Tuyệt nhiên, bạn không được ra sức kiểm soát chồng bằng cách xem chồng là tài sản mình đang sở hữu. Từ đấy bạn cho rằng việc anh ấy phải nghe theo sự sắp xếp của bạn, sự cấm đoán từ bạn thì đây chính là sai lầm bóp chết cuộc hôn nhân lúc nào không hay.