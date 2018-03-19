Không ngờ: Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải

Phụ nữ yêu 19/03/2018 15:27

Chẳng phụ nữ nào ngờ đây lại là sai lầm khiến hôn nhân thoi thóp, chồng chán vợ mà buông lơi ngoại tình.

Là vợ, đừng bao giờ cho phép mình phạm phải những điều đại kỵ trong đời sống hôn nhân sau. Nếu không, bạn đang tự đẩy chồng ra xa mình mà không hề hay biết.

Không ngờ: Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải - Ảnh 1
Tiêu xài hoang phí là một trong những sai lầm phụ nữ mắc phải khiến chồng chán vợ, hôn nhân thoi thóp - Ảnh minh họa: Internet

1. Tiêu xài hoang phí

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có cuộc sống đủ đầy, ấm êm bên chồng con hạnh phúc an yên. Ai cũng mong được thỏa sức mua những gì mình thích, cưng chiều chính mình mà chẳng cần cân đo đong đếm từng đồng.

Tuy nhiên, khi là vợ bạn cần học cách quản lý tài chính khoa học. Hãy trân trọng công sức, nỗ lực chồng bạn đã bỏ ra để kiếm tiền. Đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng vung tay quá trán bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí sức lao động của chồng.

Là vợ, muốn được chồng yêu thương, trân trọng hãy học cách quản lý chi tiêu khoa học. Hãy là “tay hòm chìa khóa” nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối từ chồng thay vì khiến anh ấy canh cánh lo lắng và đề phòng bạn.

Không ngờ: Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải - Ảnh 2
Phụ nữ đừng vì con cái, việc nhà mà quên yêu thương, quan tâm và chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống  - Ảnh minh họa: Internet

2. Không xem chồng là ưu tiên số 1

Thuở yêu nhau trong tâm tưởng nữ giới chỉ có mỗi người đàn ông họ yêu, thế nhưng đời sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình chồng,… khiến vị trí của người chồng không như trước. Vậy nên, thay vì tập trung toàn bộ thời gian cho con cái, việc nhà vợ đừng quên dành sự quan tâm, chia sẻ cho chồng.

Đừng khiến đàn ông hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm nếu không sớm hay muộn họ cũng tìm đến niềm vui khác để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình.

Không ngờ: Đây chính là 4 sai lầm khiến chồng chán vợ, 99% phụ nữ Việt mắc phải - Ảnh 3
Nếu mang tình dục ra để làm điều kiện phân thắng thua mỗi khi mâu thuẫn, phụ nữ sẽ nhận lấy trái đắng khi chồng ngoại tình với người khác để thỏa mãn chuyện gối chăn  - Ảnh minh họa: Internet

3. “Cấm cửa” chuyện gối chăn như một cách trừng phạt

Vợ chồng giận nhau, tốt nhất nên thẳng thắn trò chuyện để cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc. Phụ nữ chớ dại nhắm mắt cho qua, để những bực dọc chất chứa lâu ngày và dùng hành động từ chối chuyện gối chăn để “dằn  mặt” chồng.

Với phụ nữ, tình dục chỉ là cách để vợ chồng gắn kết, thấu hiểu và yêu nhau hơn thì với đàn ông chuyện giường chiếu lại như cơm, nếu bị bỏ đói họ sẽ bỏ đi ăn phở.

4. Chiến tranh lạnh

Thay vì im lặng và bắt đàn ông phải tự đoán biết mình muốn gì, tốt nhất phụ nữ phải nói thẳng cho họ biết điều bạn muốn. Đàn ông khô khan, lạnh lùng nên chẳng thể nào đoán được ý muốn của phụ nữ, càng không có ba đầu sáu tay để chạy theo những suy nghĩ lắt léo của nữ giới.

Chẳng cần ‘bùa yêu’, phụ nữ vẫn được đàn ông 'cun cút' yêu thương vô điều kiện chỉ với bí mật này

Chẳng cần ‘bùa yêu’, phụ nữ vẫn được đàn ông 'cun cút' yêu thương vô điều kiện chỉ với bí mật này

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, chỉ cần nắm được bí quyết này chị em không phải nhọc công vẫn dễ dàng “đốn hạ” trái tim mọi đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   sai lầm khiến hôn nhân tan vỡ sai lầm khiến chồng ngoại tình sai lầm khiến chồng chán vợ

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 29 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này