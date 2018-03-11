Nếu không may bị chồng ‘cắm sừng’, xin phụ nữ hãy làm ngay điều này

Khi kết hôn, chẳng phụ nữ nào lại nghĩ mình rơi vào cảnh bị chồng bội bạc. Thế nhưng, nếu đã không may bị chồng cắm sừng chị em hãy giữ bình tĩnh và làm ngay điều này.

Chính sự bất cần, bản lĩnh ấy sẽ khiến người chồng sợ hãi mà quay về. Anh ta sẽ nhận ra rằng, không phải đàn bà nào cũng sẵn sàng chấp nhận kiếp chồng chung, và không phải đàn bà nào cũng ra sức níu kéo khi chồng ngoại tình. Vợ càng khẳng định được bản thân độc lập, tự chủ chồng càng hối hận mà từ bỏ tất cả để quỳ gối nhận được sự chấp nhận thứ tha từ vợ.

Phát hiện chồng ăn vụng sau lưng mình đàn bà nào cũng đau, cũng khổ, cũng xót xa cho phận mình. Thế nhưng, chị em hãy cố gắng giữ bình tĩnh và đừng cho phép mình gục ngã. Hãy thể hiện rằng bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc trên, đủ thông minh để có thể tự kiếm tiền và nuôi dạy con cái tử tế mà không cần đàn ông.

Ngược lại, nếu đã không thể thứ tha cho người chồng trăng hoa, chị em hãy nhanh chóng ly hôn để giải thoát cho chính mình. Đừng cố ép bản thân phải hàn gắn một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, bởi càng cố gắng bạn càng đớn đau, khổ hạnh.

Chỉ đàn bà dại mới đánh ghen, chửi rủa khi phát hiện chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Không đánh ghen nhân tình, càng không chửi rủa chồng

Đàn bà chen chân vào cuộc sống hôn nhân của người khác luôn nhân danh tình yêu để bao biện cho mình. Họ không cần danh phận, cũng chẳng cần lợi lộc mà chỉ cần tình yêu của người đàn ông đã là vợ của đàn bà khác, là cha của những đứa trẻ khác. Họ ngây thơ tin rằng, họ đủ sức khiến người họ yêu hạnh phúc, họ sẽ sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh với vợ của anh ta, những lý lẽ ấy giúp họ tự trấn an mình.

Đàn bà cướp chồng người khác là đàn bà sai, đàn ông có vợ chung chạ với đàn bà khác đàn ông sai. Chung quy lại, người sai trái nhất trong mối tình vụng trộm kia chính là chồng bạn. Nếu không muốn thì chẳng ai có thể ép chồng bạn lên giường với họ. Thế nên, thay vì đánh ghen nhân tình của chồng, đàn bà khôn đủ tinh tế để khiến chồng nhận ra sai lầm của mình thay vì làm xấu mặt cả hai.

Biết càng ít càng tốt chính là cách giúp đàn bà ít tổn thương hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

Không cố gắng biết quá nhiều về chuyện của bồ và chồng

Dù chồng và bồ có cố sức giấu diếm cẩn thận đến đâu thì người vợ cũng đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi nơi người bạn đời. Thế nên, nếu đã biết chắc chắn chồng có bồ nhí vợ đừng tiếp tục tìm hiểu thêm. Đừng cố gắng biết nguồn cơn nào đưa họ đến với nhau, ở nhân tình có gì hấp dẫn chồng, anh ấy đã dây dưa được bao lâu rồi?. Nỗi đau bị phản bội đã quá lớn, chị em đừng tự xát muối vào tim mình bằng những thông tin như thuốc độc kia.

Là phụ nữ, dù muốn thứ tha cho người chồng ngoại tình hay chấm dứt tất cả cũng nên nhẹ nhàng, bao dung với đối phương. Ít ra, sau đó cả hai có thể có cơ hội tha thứ cho nhau, tự chữa lành nỗi đau của mình.