Chẳng cần ‘bùa yêu’, phụ nữ vẫn được đàn ông 'cun cút' yêu thương vô điều kiện chỉ với bí mật này

Muốn có được tình yêu của một người đàn ông đã khó, muốn giữ chặt trái tim đàn ông cả đời còn khó hơn. Thế nên, phụ nữ nhất định phải thuộc lòng bài viết này để không cần giữ chàng vẫn nguyện cả đời níu chân bạn.

Nếu nghĩ đàn ông thích những cô nàng có khuôn ngực ngồn ngộn, khoe thân hết cỡ thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông thích nét đẹp được “gợi” hơn nét đẹp được “tả” trần trụi. Với họ, một người phụ nữ mặc áo khoét sâu cổ không thể nào hấp dẫn bằng việc cô ấy mặc chiếc áo bẹt vai với búi tóc cao khoe ngấn cổ thon trắng. Chính sự hờ hững, dịu dàng và đoan chính ấy, chính nét gợi cảm vừa đủ ấy sẽ khiến chàng vừa chạm mắt đã say mê cả đời.

Đàn ông nào cũng thích ngắm hoa hậu, nhưng họ không bao giờ đòi hỏi người phụ nữ mình yêu phải xinh đẹp như hoa hậu. Thế nhưng, chị em đừng tự phụ vì đã có được tình yêu của chàng mà lơ là việc chăm sóc chính mình. Hoa đã có chủ vẫn là hoa, vẫn cần tươi xinh, rạng rỡ và ngát hương bên đời.

Là phụ nữ, dù đang độc thân, đã có người yêu hay kết hôn vẫn phải không quên chăm sóc chính mình, nỗ lực hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Chỉ cần một khoảnh khắc đúng mực, một lời nói ra đúng lúc đã khiến đàn ông kiêng nể bạn bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử đúng mực

Là phụ nữ, đừng gồng mình để trở nên ướt át, mềm nhũn khi ở bên đàn ông. Cũng đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần và xem đàn ông chẳng quá quan trọng trong đời mình. Là phụ nữ, hãy cư xử, trò chuyện dịu dàng như chính bản năng giới nữ của mình.

Chính những lời nói dễ nghe, êm ái hay sự im lặng đúng lúc của bạn sẽ là dấu ấn in sâu trong tâm trí người đàn ông. Đừng cố nói quá nhiều để gây sự chú ý về mình, hãy để mình là một ẩn số để chàng săn đón, khát khao khám phá mỗi ngày.

Không quên nở nụ cười trên môi

Cuộc sống với vô vàn áp lực, mệt mỏi và khó khăn thế nhưng chỉ cần giữ cho mình sự yêu đời với nụ cười trên môi bạn sẽ thấy mọi chuyện trôi qua dễ dàng hơn. Đừng vì cuộc đời cay nghiệt mà quay sang nguyền rủa cuộc đời, hãy cảm ơn đời vì nhờ những gian truân ấy bạn mới trưởng thành như hôm nay.

Một người phụ nữ có suy nghĩ tích cực, biết sử dụng nụ cười để động viên chính mình, tạo thiện cảm với người khác sẽ khiến cánh đàn ông “chết đứ đừ”.

Phụ nữ đừng đánh mất chính mình, cũng đừng tự ti về những gì mình đang có bởi hiện tại của bạn đôi khi lại là khát khao của vô số người - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin là chính mình

Bạn không cần xinh đẹp, không cần quá giỏi giang, không cần ba vòng chữ S, chỉ cần tự tin vởi chính mình là đủ. Đàn ông khô khan, ít nói là thế nhưng họ đủ tinh tế để nhận ra đâu là người phụ nữ tự ti, nhút nhát, đâu là người mạnh mẽ, tự tin.

Hãy khiến bản thân tự hào về chính mình, rồi người đàn ông của bạn sẽ phải tự hào về bạn thôi phụ nữ ạ.