5 bí mật ĐỘNG TRỜI dù ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng với người phụ nữ họ yêu

Phụ nữ yêu 11/03/2018 11:35

Đây là những bí mật đàn ông bất chấp tất cả để giấu kín cả đời, phụ nữ đừng mong biết được.

Cũng như phụ nữ, đàn ông cũng có những bí mật của riêng mình, nhất là những suy nghĩ trong tình yêu. Họ chọn cách giấu chúng đi bởi sợ bị đánh giá, bị người phụ nữ mình yêu hiểu sai về mình mà chán ghét. Vậy những  mật ‘động trời’ ấy là gì?

5 bí mật ĐỘNG TRỜI dù ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng với người phụ nữ họ yêu - Ảnh 1
Với đàn ông, hòa hợp gối chăn là một trong những điều kiện tiên quyết tạo nên hạnh phúc lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

1. Hòa hợp chuyện gối chăn là điều quan trọng nhất

Phụ nữ khi yêu thường chỉ cần tình yêu là đủ, thế nhưng đàn ông lại cần nhiều hơn thế. Với đàn ông, tình dục là điều tối quan trọng trong đời sống lứa đôi. Phụ nữ dù xinh đẹp, thông minh hay tài năng đến mấy nhưng nếu không hòa hợp chuyện gối chăn sẽ khó lòng níu giữ người đàn ông cả đời.

Chẳng đàn ông nào nói điều này với người phụ nữ họ yêu, ngay cả vợ họ cũng thế. Nếu bạn không tinh ý nhận ra, không biết cách cải thiện thì  sớm muộn đàn ông cũng sẽ vì chán ngán, thất vọng mà tìm đến người phụ nữ khác.

5 bí mật ĐỘNG TRỜI dù ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng với người phụ nữ họ yêu - Ảnh 2
Đàn ông cực chán ghét người phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để níu kéo khi họ đã nguội nhạt thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

2. Yêu điên cuồng, nhưng khi đã thay lòng sẽ rũ bỏ không thương tiếc

Khi bị đàn ông phản bội phụ nữ thường có tâm lý níu kéo và hi vọng sự hối lỗi từ đối phương. Thế nhưng đàn ông lại khác, khi yêu họ sẵn lòng làm mọi điều vì người phụ nữ của mình, đến khi lửa lòng nguội lạnh họ sẽ muốn chấm dứt ngay lập tức.

Mọi đàn ông đều không tin vào sự vĩnh cữu trong tình yêu, bởi ngay chính họ cũng thừa biết rằng mình có thể đổi thay bất cứ lúc nào. Với đàn ông, một người phụ nữ ra sức níu giữ người không còn dành tình cảm cho mình không đáng để họ vấn vương thêm giây phút nào trong đời.

5 bí mật ĐỘNG TRỜI dù ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng với người phụ nữ họ yêu - Ảnh 3
Những tưởng nước mắt có thể khiến đàn ông mềm lòng, ngược lại chỉ khiến chàng thêm khó xử - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông sợ nhất là khi thấy người phụ nữ khóc

Mỗi khi buồn tủi, không hài lòng điều gì hay cảm thấy bất lực phụ nữ thường mang nước mắt ra giải quyết mọi điều. Thế nhưng, những giọt nước mắt tưởng chừng uy quyền ấy lại khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi vô cùng.

Đàn ông sợ nhất khi phải nhìn người phụ nữ mình yêu khóc, bởi khi ấy họ chẳng biết mình đã làm sai điều gì, đã làm gì có lỗi, phải làm gì để ngăn những giọt nước mắt kia rơi. Khi không hài lòng điều gì, tốt nhất chị em nên thẳng thắn nói ra thay vì khiến người đàn ông của mình cảm thấy khó xử.

4. Ngắm phụ nữ xinh đẹp là bản năng

5 bí mật ĐỘNG TRỜI dù ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng với người phụ nữ họ yêu - Ảnh 4
Ngắm phụ nữ đẹp là bản năng của đàn ông, điều đó không hề phản ánh mức độ chung thủy của họ - Ảnh minh họa: Internet

Sự hấp dẫn giới đơn thuần khiến đàn ông không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm một người phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ đừng nghĩ đàn ông lăng nhăng hay hai lòng, bởi ngay cả nữ giới dù đã có chồng hay người yêu vẫn thích ngắm các anh chàng đẹp trai đấy thôi.

5. Không phải đàn ông nào cũng quan trọng chuyện trinh tiết

Màng trinh của người phụ nữ không nói lên quá nhiều điều về họ. Khi yêu và trân trọng đối phương, đàn ông không bao giờ mang trinh tiết ra để cân đo đong đếm nhân phẩm người phụ nữ. Ngược lại, đàn ông bảo thủ, ích kỷ sẽ luôn bị ám ảnh về người đàn ông đã lấy đi trinh tiết của vợ mình.

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Thay vì trả lời câu hỏi “anh có yêu em không?” của phụ nữ, đàn ông sẽ dành những hành động sau để chứng minh tình yêu của mình.

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