Đời đàn bà, dù yêu đến 'chết đi sống lại' cũng đừng dại dột chịu đựng 4 điều này vì đàn ông

Phụ nữ yêu 04/09/2018 15:42

Muốn cả đời hạnh phúc, không phải rơi nước mắt chị em chớ dại chịu đựng, hi sinh những điều này vì đàn ông. Không đáng đâu.

Dù yêu cuồng dại, mê muội đến mấy đàn bà cũng đừng dại mà bất chấp hi sinh tất thảy những điều  này vì đàn ông. Bởi lẽ, bạn càng dấn thân, càng cam chịu đàn ông càng lấn lướt, ức hiếp và làm tổn thương bạn.

Đời đàn bà, dù yêu đến 'chết đi sống lại' cũng đừng dại dột chịu đựng 4 điều này vì đàn ông - Ảnh 1
Đã là đàn ông, một khi đã có gan nói lời yêu thương thì phải đủ bản lĩnh, trách nhiệm để mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bị lợi dụng

Dù là lợi dụng vật chất hay tinh thần thì đàn bà cũng đừng bao giờ chấp nhận. Bởi lẽ, đã là đàn ông, một khi đã có gan nói lời yêu thương thì phải đủ bản lĩnh, trách nhiệm để mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình.

Nếu đối phương đến với bạn vì vụ lợi, chỉ chăm chăm moi tiền hay thường xuyên dùng những lời thô tục để xúc phạm, hoặc thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì hãy đá phăng gã ra khỏi đời bạn ngay.

Đời đàn bà, dù yêu đến 'chết đi sống lại' cũng đừng dại dột chịu đựng 4 điều này vì đàn ông - Ảnh 2
Một tình yêu gượng ép, kiểm soát và áp lực chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, khổ đau mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô lối

Ghen là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nhờ ghen mà các cặp đôi nhận ra mình yêu đối phương như thế nào, mình cần một nửa ra sao. Ghen đúng mực là khi cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe dọa bởi các tác nhân bên ngoài. Nếu chàng luôn ra sức kiểm soát bạn bất kể ngày đêm, hoàn cảnh, cấm bạn không được tiếp xúc với những người bạn khác giới hay không được gặp gỡ với bạn bè của mình thì anh ấy đang quá đáng rồi đấy.

Tình yêu chỉ thực sự mang lại hạnh phúc khi nó khiến ta thoải mái, dễ chịu và được là chính mình khi bên nhau. Một tình yêu gượng ép, kiểm soát và áp lực chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, khổ đau mà thôi.

Đời đàn bà, dù yêu đến 'chết đi sống lại' cũng đừng dại dột chịu đựng 4 điều này vì đàn ông - Ảnh 3
Việc đánh mất bản thân, gượng ép thay đổi vì người khác không khiến bạn hấp dẫn hơn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Sống theo ý đối phương

Là đàn bà, dù đang yêu hay đã kết hôn thì bạn vẫn là chính mình, vẫn có cuộc đời của riêng mình. Đừng vì chồng hay người yêu muốn bạn phải như thế nào thì bạn phải ép mình sống y như thế. Việc đánh mất bản thân, gượng ép thay đổi vì người khác không khiến bạn hấp dẫn hơn trong mắt đối phương, cũng không khiến anh ấy yêu bạn nhiều hơn đâu.

Ngược lại, sự phục tùng vô điều kiện, sự đồng hóa với vô vàn đàn bà khác khiến chàng chẳng còn nhận thấy điều gì hấp dẫn nơi bạn nữa. Hóa ra, biết bao nỗ lực làm hài lòng đàn ông của bạn lại vô tình khiến bạn càng nhanh chóng bị lãng quên, chán ngán hơn.

Đời đàn bà, dù yêu đến 'chết đi sống lại' cũng đừng dại dột chịu đựng 4 điều này vì đàn ông - Ảnh 4
Một khi lòng tin đã bị bội lừa thì dù anh ta có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được bạn thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bị lừa dối

Đàn ông nói dối càng nhiều càng có kinh nghiệm, đàn bà tin lời gian dối mãi sẽ không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai. Đứng trước việc bị lừa dối, việc bị người đàn ông mình yêu thương “cắm sừng” đàn bà đừng bao giờ điên rồ thỏa hiệp.

Hãy để gã đàn ông tệ bạc kia biết rằng, một khi lòng tin đã bị bội lừa thì dù anh ta có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được bạn thêm lần nào nữa.

Cả đời này, đàn bà đừng bao giờ ngu dại cho đàn ông có được 3 thứ này từ mình

Cả đời này, đàn bà đừng bao giờ ngu dại cho đàn ông có được 3 thứ này từ mình

Đàn bà dù yêu đến mấy cũng đừng dại cho đàn ông có được 3 thứ này kẻo khổ cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà hạnh phúc sai lầm khiến đàn bà bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này