Dù yêu cuồng dại, mê muội đến mấy đàn bà cũng đừng dại mà bất chấp hi sinh tất thảy những điều này vì đàn ông. Bởi lẽ, bạn càng dấn thân, càng cam chịu đàn ông càng lấn lướt, ức hiếp và làm tổn thương bạn.

Nếu đối phương đến với bạn vì vụ lợi, chỉ chăm chăm moi tiền hay thường xuyên dùng những lời thô tục để xúc phạm, hoặc thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì hãy đá phăng gã ra khỏi đời bạn ngay.

Dù là lợi dụng vật chất hay tinh thần thì đàn bà cũng đừng bao giờ chấp nhận. Bởi lẽ, đã là đàn ông, một khi đã có gan nói lời yêu thương thì phải đủ bản lĩnh, trách nhiệm để mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình.

Một tình yêu gượng ép, kiểm soát và áp lực chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, khổ đau mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô lối

Ghen là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nhờ ghen mà các cặp đôi nhận ra mình yêu đối phương như thế nào, mình cần một nửa ra sao. Ghen đúng mực là khi cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe dọa bởi các tác nhân bên ngoài. Nếu chàng luôn ra sức kiểm soát bạn bất kể ngày đêm, hoàn cảnh, cấm bạn không được tiếp xúc với những người bạn khác giới hay không được gặp gỡ với bạn bè của mình thì anh ấy đang quá đáng rồi đấy.

Tình yêu chỉ thực sự mang lại hạnh phúc khi nó khiến ta thoải mái, dễ chịu và được là chính mình khi bên nhau. Một tình yêu gượng ép, kiểm soát và áp lực chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, khổ đau mà thôi.

Việc đánh mất bản thân, gượng ép thay đổi vì người khác không khiến bạn hấp dẫn hơn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Sống theo ý đối phương

Là đàn bà, dù đang yêu hay đã kết hôn thì bạn vẫn là chính mình, vẫn có cuộc đời của riêng mình. Đừng vì chồng hay người yêu muốn bạn phải như thế nào thì bạn phải ép mình sống y như thế. Việc đánh mất bản thân, gượng ép thay đổi vì người khác không khiến bạn hấp dẫn hơn trong mắt đối phương, cũng không khiến anh ấy yêu bạn nhiều hơn đâu.

Ngược lại, sự phục tùng vô điều kiện, sự đồng hóa với vô vàn đàn bà khác khiến chàng chẳng còn nhận thấy điều gì hấp dẫn nơi bạn nữa. Hóa ra, biết bao nỗ lực làm hài lòng đàn ông của bạn lại vô tình khiến bạn càng nhanh chóng bị lãng quên, chán ngán hơn.

Một khi lòng tin đã bị bội lừa thì dù anh ta có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được bạn thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bị lừa dối

Đàn ông nói dối càng nhiều càng có kinh nghiệm, đàn bà tin lời gian dối mãi sẽ không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai. Đứng trước việc bị lừa dối, việc bị người đàn ông mình yêu thương “cắm sừng” đàn bà đừng bao giờ điên rồ thỏa hiệp.

Hãy để gã đàn ông tệ bạc kia biết rằng, một khi lòng tin đã bị bội lừa thì dù anh ta có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được bạn thêm lần nào nữa.