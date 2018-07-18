Đàn bà muốn biết yêu sao để KHÔNG NGU thì hãy khắc cốt ghi tâm 12 bài học sâu cay này

1. "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo", lời đàn ông nói ra đàn bà hãy nhẫn nại nghe cho hết, đừng nghe một nửa. Một nửa chiếc bánh mì là một nửa chiếc bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật.

Đàn bà muốn biết yêu sao để không ngu thì hãy khắc cốt ghi tâm những bài học đắt giá này, không phí công bạn đọc đâu.

3. Đàn bà chọn người yêu đừng bao giờ nhìn vào túi tiền, địa vị hay nhà cửa của họ. Hãy nhìn vào cách anh ấy đối đãi với mẹ cha mình ra sao, rằng bạn có an yên, hạnh phúc khi kề bên hay không là đủ.

2. Nếu đàn ông nói “anh mệt” đàn bà đừng vội lo lắng, chăm sóc hay quan tâm bởi họ vẫn còn muốn nói thêm “vì anh bận quan tâm đến đàn bà khác, anh chán em lắm rồi”.

4. Đừng chấp nhận chờ đợi một người đàn ông vô tâm, cũng đừng mong anh ta cưới mình. Bạn hãy mừng thầm vì nhờ dứt khỏi người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm ấy nên đời bạn mới không lâm vào bất hạnh khốn cùng.

Đừng sợ hãi, rụt rè hay ghét bỏ người yêu cũ của người yêu. Hãy dùng nụ cười, sự thân thiện để đối đãi với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông vô tâm 1 đàn bà hãy vô tâm 10, hãy khiến họ phải để tâm đến bạn thay vì cứ chạy theo họ để cầu xin chân tình.

6. Một khi đàn ông đã ngoại tình đàn bà đừng phân vân có nên tha thứ hay không, bởi họ không xứng đáng để bạn lưỡng lự thêm giây phút nào nữa.

7. Người đàn ông trong quá khứ có thể không đủ tốt cho bạn, đã làm đời bạn trở nên khốn nạn nhưng đàn bà đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Hãy tin rằng, bạn xứng đáng được yêu thương, trân trọng bởi một người đàn ông tốt hơn như thế gấp nhiều lần.

8. Đừng sợ hãi, rụt rè hay ghét bỏ người yêu cũ của người yêu. Hãy dùng nụ cười, sự thân thiện để đối đãi với cô ấy. Hãy để mọi người hiểu rằng, bạn chẳng thèm bận tâm đến quá khứ, càng không thèm ganh tỵ với người xưa của người yêu.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng cố gắng là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy là duy nhất của hiện tại là đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet

9. Đừng dùng nhan sắc để trói chân đàn ông, bởi dẫu bạn có trẻ đẹp đến mấy thì cũng không thắng được sức tàn phá của thời gian. Hãy chiếm hữu trái tim đàn ông, có được trái tim của chàng thì bạn có muốn sai khiến thế nào cũng được.

10. Một khi đàn ông đã muốn rời đi đàn bà đừng cố công níu giữ, bởi dẫu có giữ được thân xác bạn cũng không còn có được tình yêu của họ nữa.

11. Đàn bà đừng vì đã lên giường với đàn ông mà không dám rời đi, cũng đừng vì sợ anh ta yêu đàn bà khác mà mang tình dục ra đánh đổi.Nước mắt của đàn bà cần rơi đúng chỗ, đừng tùy tiện dùng nó với người đàn ông làm đau bạn, không đáng đâu.

12. Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng cố gắng là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy là duy nhất của hiện tại là đủ rồi.